Lỗi giao tiếp trong hôn nhân khiến cuộc sống gia đình trở nên lạnh nhạt

Nói quá nhiều khiến đối phương mệt mỏi

Báo Giáo dục và Thời đại từng chia sẻ thông tin của chuyên gia tâm lý Trịnh Hòa Bình, đây là sai lầm lớn nhất mà hầu hết chị em gặp phải khi giao tiếp vợ chồng. Nói nhiều là dại nhất của phụ nữ.

Đôi khi người vợ cần biết lúc nào không nên nói với chồng, đặc biệt là khi định nói gì đó tiêu cực. Mình cần phải biết mình đang trò chuyện về điều gì và cần phải bớt nói quá nhiều đi.

Có những người vợ sáng càu nhàu, trưa nhắc lại lần một đến tối lại bóng gió xa xôi. Đến hôm sau vẫn những lời nói kiểu đó… nhắc đi nhắc lại, nói quá nhiều khiến chồng mệt mỏi. Không hiếm cuộc hôn nhân lạnh nhạt, thậm chí tan vỡ chỉ vì điều này.

Bỏ qua lời khen

Đáng sợ hơn là cằn nhằn, chỉ trích của vợ đối với chồng. Với quá nhiều mối lo từ tài chính, chăm sóc con cái… thường dễ rơi vào kiểu "dạy dỗ" lẫn nhau, trong khi cuộc sống hôn nhân rất cần chút lời khen của bạn đời.

Đôi khi người vợ cần biết lúc nào không nên nói với chồng, đặc biệt là khi định nói gì đó tiêu cực. Mình cần phải biết mình đang trò chuyện về điều gì và cần phải bớt nói quá nhiều đi.

Phụ nữ thay vì khen ngợi thì thường chỉ than vãn về chồng mà quên đi nhiều khi mình cần phải nhìn lại chính bản thân mình. Điều này rất dễ làm cho những người chồng cảm thấy bất mãn, mệt mỏi.

Đôi khi chỉ một lời khen ngợi, "nịnh nọt" việc chồng làm đúng cũng khiến mối quan hệ vợ chồng hạnh phúc hơn, mối quan hệ vợ chồng có thể chuyển từ tiêu cực sang tích cực. Hãy dành tặng lời khen cho bạn đời khi có dịp.

Nói bóng gió, vòng vo

Thay vì nói thẳng muốn cần giúp làm việc nhà "anh quét nhà giúp em được không", người vợ chọn bóng gió: "Nhà cửa bừa bộn, đi làm về rồi mà việc gì trong gia đình cũng đến tay".

Đây là cách giao tiếp vô cùng độc hại. Đàn ông sẽ không hiểu được ý tứ qua những lời bóng gió của bạn. Cái họ nghe được không phải là bạn muốn giúp đỡ mà là sự cằn nhằn, chê trách của bạn.

Luôn so sánh

Đây là sai lầm rất phổ biến trong hôn nhân. Mở đầu bằng cách "chồng nhà người ta thế này, chồng nhà người ta thế kia", không thì "vợ thằng A khéo thế"…

Bạn nên giữ một thái độ bình tĩnh, nếu cảm thấy những hành động của đối phương có những dấu hiệu bắt nguồn từ những tổn thương đó, hãy cùng nhau ngồi lại và thẳng thắn chia sẻ.

Chẳng ai muốn bị so sánh với người khác, họ không cảm thấy tốt hơn, không cảm thấy vì thế mà mình nên cố gắng hơn. So sánh chỉ khiến người khác khó chịu, tổn thương và khiến mối quan hệ giữa hai người càng trở nên xa cách.

Các vấn đề cá nhân

Cũng theo VOV, các vấn đề này thường bắt nguồn từ quá khứ. Tất cả chúng ta đều đã tưng bị tổn thương, nhưng sự đổ vỡ này của một số người lại gây ra những ảnh hưởng lớn cho bản thân họ, và sau đó là cuộc hôn nhân họ ở trong. Vấn đề này có thể phát triển và dần trở thành sự ích kỷ. Họ có thể lấy cái tổn thương của mình làm cớ để sống mà không quan tâm tới người khác. Họ có thể bỏ bê việc nhà, con cái và khiến cho đối phương cảm thấy không hài lòng. Không phải tất cả các hành vi tội lỗi đều do sự đổ vỡ từ quá khứ gây ra, nhưng một số thì có, và vì vậy việc gỡ rối tình trạng từ tâm lý này trở nên rất khó khăn.

Dù lí do là từ một cá nhân, nhưng trường hợp này khác so với tình huống đầu tiên, họ không nhận thức được vết thương từ trong quá khứ vẫn chưa lành. Chính vì vậy, người bạn đời còn lại cần hỗ trợ họ với hai thứ: kiên nhẫn và động viên. Hãy cho họ biết rằng họ an toàn khi có bạn ở bên, bạn quan tâm đến họ và bạn không muốn thấy họ bị mắc kẹt trong nỗi đau đó. Bạn nên giữ một thái độ bình tĩnh, nếu cảm thấy những hành động của đối phương có những dấu hiệu bắt nguồn từ những tổn thương đó, hãy cùng nhau ngồi lại và thẳng thắn chia sẻ.

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