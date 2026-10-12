Thời điểm an toàn để gần gũi sau sinh cho các cặp vợ chồng trẻ

Việc sinh nở ảnh hưởng đến quan hệ vợ chồng như thế nào?

Thông tin trên cổng thông tin Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec, nội tiết tố đóng một vai trò lớn trong việc phục hồi thể chất, cũng như khả năng trở lại hoạt động tình dục bình thường. Trong những ngày đầu ngay sau khi sinh con, estrogen giảm xuống bằng mức trước khi mang thai, hoặc xuống thấp hơn nếu bà mẹ cho con bú. Estrogen giúp tạo nên chất bôi trơn tự nhiên trong âm đạo, do đó lượng hormone này thấp sẽ khiến âm đạo bị khô hơn và nhạy cảm hơn trong những tuần đầu sau sinh.

Sinh thường tạm thời làm kéo căng ống âm đạo, vì vậy các cơ này cần thời gian để phục hồi sức mạnh và sự ổn định.

Bên cạnh việc thay đổi nội tiết tố, sự mệt mỏi khi chăm sóc một đứa trẻ sơ sinh có thể khiến cả hai vợ chồng không còn cảm giác thân mật như trước. Đến lúc cơ thể bạn thích nghi với trạng thái bình thường mới hoặc ngừng cho con bú, các hormone sẽ bắt đầu hoạt động trở lại, từ đó ham muốn cũng dần xuất hiện. Một nghiên cứu cho thấy 89% phụ nữ đã tiếp tục hoạt động quan hệ lại trong vòng 6 tháng sau khi sinh con.

Sinh thường tạm thời làm kéo căng ống âm đạo, vì vậy các cơ này cần thời gian để phục hồi sức mạnh và sự ổn định.

Nhìn chung, cơ thể bạn cần một thời gian nghỉ ngơi sau khi sinh. Không có mốc thời gian cụ thể để trở lại quan hệ sau sinh. Tuy nhiên, hầu hết các bác sĩ khuyên phụ nữ nên đợi sau 6 tuần sau khi sinh thường.

Thời điểm an toàn để gần gũi vợ chồng sau sinh

Đối với sinh thường

Cũng theo Bệnh viện Từ Dũ, sau khi sinh thường, cơ thể người mẹ cần thời gian để hồi phục. Trong quá trình sinh, âm đạo và vùng tầng sinh môn có thể bị căng giãn, rách hoặc phải cắt tầng sinh môn. Thời gian hồi phục trung bình là 4-6 tuần. Tuy nhiên, mỗi người có tốc độ lành thường khác nhau, nên việc tham khảo ý kiến bác sĩ trong buổi khám hậu sản là rất quan trọng.

Dấu hiệu cho thấy bạn đã sẵn sàng: Sản dịch đã ngừng hoàn toàn (thường kéo dài 2-6 tuần). Vết khâu tầng sinh môn (nếu có) đã lành. Không còn cảm giác đau, khó chịu khi đi tiểu hoặc đi vệ sinh. Bạn cảm thấy thoải mái và sẵn sàng về mặt tinh thần

Đối với sinh mổ

Phụ nữ sinh mổ thường cần thời gian hồi phục lâu hơn do phải trải qua một ca phẫu thuật lớn. Vết mổ ở bụng cần khoảng 6-8 tuần để lành hoàn toàn. Nhiều bác sĩ khuyến nghị chờ đợi ít nhất 6 tuần trước khi gần gũi vợ chồng.

Dấu hiệu cho thấy bạn đã sẵn sàng: Vết mổ đã lành tốt, không còn đau khi cử động. Sản dịch đã ngừng hoàn toàn. Bạn có thể vận động nhẹ nhàng mà không cảm thấy đau. Đã được bác sĩ thăm khám và cho phép.

Lưu ý quan trọng: Mặc dù có thể có những khuyến nghị chung, nhưng mỗi người phụ nữ có quá trình hồi phục khác nhau. Vì vậy, việc tham khảo ý kiến bác sĩ trong buổi khám hậu sản 6 tuần là rất cần thiết trước khi tiếp tục đời sống quan hệ vợ chồng.

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