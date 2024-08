Vì sao tai nạn giao thông tại Thừa Thiên Huế và Quảng Trị tăng cao?

Theo Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Thừa Thiên Huế, trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 157 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm chết 69 người, bị thương 117 người. So với cùng kỳ 2023, TNGT tăng cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và người bị thương. Cụ thể, tăng 78 vụ, tăng 20 người chết, tăng 62 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn ngày 18/2/2024 làm 3 mẹ con tử vong.

Trong đó, có 1 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người chết xảy ra tại cao tốc Cam Lộ - La Sơn đầu năm 2024, 4 vụ tai nạn rất nghiêm trọng làm 8 người chết và 5 người bị thương và 56 vụ tai nạn nghiêm trọng làm 56 người chết 7 người bị thương.

Số vụ tai nạn xảy ra trên Quốc lộ 1 chiếm 65 vụ, làm chết 18 người và bị thương 47 người. Riêng ở cao tốc Cam Lộ - La Sơn xảy ra 4 vụ tai nạn, làm chết 7 người (tăng 600%, chiếm 10%) và 5 người bị thương.

Theo đánh giá, nguyên nhân tai nạn nhiều nhất là do tài xế không làm chủ tay lái, thiếu quan sát, không giữ khoảng cách an toàn, không đi đúng phần đường, chuyển hướng không đảm bảo an toàn…

Tại Quảng Trị, so với cùng kỳ năm 2023 dù không xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng nhưng tình hình TNGT tăng cả 3 tiêu chí. Cụ thể xảy ra 113 vụ, làm chết 50 người và làm bị thương 97 người, so với cùng kỳ tăng 20 vụ, tăng 13 người chết, tăng 22 người bị thương.

Trong đó, 6 địa phương có số người chết do TNGT tăng gồm các huyện Cam Lộ, Triệu Phong, TPĐông Hà, Hướng Hóa, Gio Linh và thị xã Quảng Trị.

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và xe máy xảy ra trên tuyến Quốc lộ 1 qua TX Quảng Trị sáng 21/5 khiến 1 người tử vong.

Thượng tá Hoàng Văn Trung, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, nguyên nhân gây tai nạn giao thông chủ yếu do người điều khiển phương tiện phóng nhanh, vượt ẩu, không làm chủ tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn, chuyển hướng không chú ý quan sát.

Lãnh đạo Phòng CSGT đề nghị lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tiếp tục kiến nghị với Cục Đường bộ Việt Nam bỏ việc phân luồng giao thông đối với tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đưa vào hoạt động trở lại bình thường để người tham gia giao thông tự chọn. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường tránh đi qua TP Đông Hà.

Liên quan vấn đề này, ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nhất là đối với học sinh, góp phần thay đổi nhận thức của các bạn trẻ từ trong nhà trường thông qua các bài giảng ngoại khóa.

"Ngoài ra, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, ưu tiên bố trí kinh phí, nâng cấp hạ tầng, xóa các "điểm đen" cũng như ưu tiên trang bị hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Tập trung tuyên truyền và thực hiện các giải pháp hữu hiệu nhất để kéo giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương", ông Tiến cho hay.

