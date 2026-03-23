Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Vì sao vợ ngày càng lạnh nhạt, không còn chủ động?: 3 lý do khiến nhiều ông chồng giật mình

Thứ hai, 14:00 23/03/2026 | Chuyện vợ chồng
Hà Anh
Hà Anh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nhiều ông chồng thường thắc mắc: "Sao dạo này vợ mình lạnh nhạt, chẳng bao giờ chủ động quan tâm hay gần gũi như xưa?".

Khi người vợ thường im lặng, lạnh nhạt với chồng, thực tế không phải vì hết yêu, cũng chẳng phải vì tính cách đổi thay, mà đằng sau sự "thụ động" ấy là những áp lực vô hình và những nỗi thất vọng tích tụ theo năm tháng. 

Một người hàng xóm lớn tuổi đã nói một câu khiến tôi thức tỉnh: "Phụ nữ không phải không muốn chủ động, mà là cuộc sống vắt kiệt sức lực của họ rồi".

Vì sao vợ ngày càng lạnh nhạt, không còn chủ động?: 3 lý do khiến nhiều ông chồng giật mình - Ảnh 1.

Cuộc sống dần vắt kiệt khiến đàn ông cảm thấy vợ không còn chủ động quan tâm như trước đây. Ảnh minh họa

3 lý do khiến người vợ ngày càng lạnh nhạt

1. Khi đôi vai quá nặng, trái tim khó lòng mơ mộng

Hôn nhân đời thực không giống như phim ảnh. Sau nhiều năm chung sống, những lo toan vụn vặt như củi gạo mắm muối, chuyện học hành của con cái, phụng dưỡng cha mẹ hai bên và áp lực công sở đã bào mòn sức lực của người phụ nữ.

Kiệt sức tinh thần: Khi một người phụ nữ phải đóng quá nhiều vai - vừa là nhân viên giỏi, vừa là mẹ hiền, vừa là dâu thảo - họ thường rơi vào trạng thái "chế độ sinh tồn". Lúc này, ưu tiên hàng đầu là hoàn thành trách nhiệm, còn sự lãng mạn hay chủ động bỗng trở thành một món đồ xa xỉ.

2. Nỗi sợ hãi sau những lần "rơi vào thinh lặng"

Nhiều phụ nữ chia sẻ rằng thuở mới yêu, họ cũng từng rất chủ động. Nhưng theo thời gian, những lần chủ động kết nối bị phớt lờ, những lời hỏi han bị đáp lại bằng sự hững hờ đã khiến họ thu mình lại.

Cơ chế tự bảo vệ: Mỗi lần chủ động mà không được hồi đáp là một lần tổn thương. Để không phải đối mặt với cảm giác hụt hẫng, họ chọn cách đóng cửa trái tim, không kỳ vọng để không phải thất vọng. "Sự thụ động" lúc này chính là lớp vỏ bọc để bảo vệ lòng tự trọng cuối cùng.

Vì sao vợ ngày càng lạnh nhạt, không còn chủ động?: 3 lý do khiến nhiều ông chồng giật mình - Ảnh 2.

Những lần thờ ơ, hờ hững của người chồng rút cạn niềm hy vọng của người vợ. Ảnh minh họa

3. Sự cô đơn ngay trong chính ngôi nhà mình

Có những lúc phụ nữ rất muốn gần gũi, nhưng lại phát hiện ra mình đang "đơn độc" gánh vác mọi thứ. Khi họ cần được che chở nhất thì lại phải gồng mình lên để làm chỗ dựa cho người khác.

Cảm giác không được nhìn thấy: Khi những nỗ lực thầm lặng của người vợ không được chồng ghi nhận, khi tiếng nói của họ không được lắng nghe, họ sẽ cảm thấy mình như một "bóng ma" trong nhà. Sự chủ động cần có hơi ấm và sự an toàn, nếu thiếu đi hai điều đó, trái tim sẽ tự nhiên nguội lạnh.

Vì sao vợ ngày càng lạnh nhạt, không còn chủ động?: 3 lý do khiến nhiều ông chồng giật mình - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Chủ động cần sự cộng hưởng từ hai phía

Trong hôn nhân, sự chủ động của người phụ nữ không phải là điều hiển nhiên, nó là kết quả của một mối quan hệ được nuôi dưỡng bằng sự thấu hiểu và sẻ chia.

Với người chồng: Hãy học cách mềm mỏng, biết quan sát và giúp đỡ vợ từ những việc nhỏ nhất. Khi áp lực cuộc sống được san sẻ, người phụ nữ sẽ tự khắc tìm lại được sự dịu dàng vốn có.

Với người vợ: Đừng để sự im lặng giết chết mối quan hệ. Đôi khi, một lần nói ra sự mệt mỏi của mình một cách chân thành cũng là cách để đối phương có cơ hội được thấu hiểu.

Hôn nhân bền vững không phải là chờ đợi đối phương chủ động, mà là cả hai cùng sẵn sàng bước về phía nhau, để "sự chủ động" trở thành một dòng chảy tự nhiên của tình yêu.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Về già, không nên giao hết tiền tiết kiệm cho con: 3 điều cần nhớ để không phải hối hận về sau

Sau nghỉ hưu, dù cô đơn đến mấy cũng đừng quay lại 3 nơi này

Tuổi 50 mới hiểu: Tại sao đàn ông thường giữ khoảng cách với phụ nữ cùng độ tuổi?

Bước qua tuổi 70: Người già thông thái đã sớm chuẩn bị 5 'túi hành trang' này

Về già: Nói rõ với con cái 3 điều này càng sớm, tuổi già càng an yên

Cùng chuyên mục

3 điều phụ nữ thông minh không nói để giữ giá trị và sự tinh tế

Chuyện vợ chồng - 18 giờ trước

GĐXH - Không phải nói nhiều mới là thông minh, đôi khi sự im lặng đúng lúc lại thể hiện rõ nhất bản lĩnh và giá trị của một người phụ nữ. Có những điều nếu nói ra không đúng thời điểm có thể làm giảm ấn tượng và ảnh hưởng đến các mối quan hệ.

Tận mắt thấy 'cảnh nóng' của người vợ ngoại tình trong xe ô tô, chồng làm điều dại dột rồi ân hận

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Một người chồng đã rơi vào tình huống trớ trêu khi cố gắng bắt quả tang vợ ngoại tình, nhưng cuối cùng chính mình lại là người phải lãnh hậu quả.

"Hạnh phúc ảo" và áp lực làm dâu trong gia đình "nghiện" mạng xã hội

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Khi bước chân vào gia đình chồng, tôi mới bàng hoàng nhận ra mình vừa gia nhập một "đội ngũ sản xuất nội dung" toàn thời gian khi cả nhà chồng "nghiện" mạng xã hội.

Bí mật tôi vẫn luôn che giấu mỗi đêm

Chuyện vợ chồng - 2 ngày trước

Chồng tôi là người đàn ông tốt nhưng không hẳn là người chồng tốt, từ rất lâu, chúng tôi đã không còn trò chuyện, tâm sự hay gần gũi như những cặp vợ chồng bình thường.

80% đàn ông bị thu hút bởi kiểu phụ nữ này: Không cần quá xinh vẫn khiến người khác 'mê không lối thoát'

Chuyện vợ chồng - 3 ngày trước

GĐXH - Không phải ngoại hình nổi bật, điều khiến nhiều đàn ông bị thu hút lại nằm ở những yếu tố tinh tế hơn. Từ cách cư xử, cảm xúc đến khí chất cá nhân, 3 đặc điểm dưới đây được cho là điểm chung của mẫu phụ nữ dễ tạo thiện cảm và giữ được sức hút lâu dài.

Bước qua tuổi 40 mới hiểu: 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang tích phước hay 'gánh nghiệp'

Chuyện vợ chồng - 4 ngày trước

GĐXH - Có những thứ không thể che giấu mãi. Sau tuổi 40, chỉ cần nhìn vào 5 điểm này là đủ hiểu một người đã sống ra sao.

Phụ nữ hơn nhau không phải ở tiền bạc: 3 điều âm thầm quyết định phước lành

Gia đình - 4 ngày trước

GĐXH - Nhiều người nhầm lẫn giữa hạnh phúc và vẻ ngoài. Thực tế, 3 yếu tố bên trong mới quyết định một người phụ nữ có phước hay không.

Phụ nữ càng 'cũ' lại càng khiến đàn ông mê mẩn - 4 điều tưởng bình thường mà cực quý

Chuyện vợ chồng - 5 ngày trước

GĐXH - Phụ nữ không cần quá trẻ để cuốn hút. Có những “giá trị cũ” theo thời gian lại khiến đàn ông càng ở bên càng không thể rời xa.

Khi vợ không còn xinh đẹp: Chồng chọn ly hôn thay vì ở lại

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

GĐXH - Sau khi mắc bệnh khiến tóc rụng và ngoại hình thay đổi, người phụ nữ 36 tuổi không những không nhận được sự chăm sóc từ chồng mà còn bị bỏ bê và cuối cùng phải chấp nhận ly hôn.

Khi cảm xúc sắp 'bùng nổ', hãy thử 5 cách đơn giản này để lấy lại bình tĩnh

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

GĐXH - Ai cũng có lúc rơi vào trạng thái căng thẳng hoặc mất kiểm soát cảm xúc. Chỉ với vài thói quen đơn giản như hít thở sâu, tạm dừng suy nghĩ hay thay đổi góc nhìn, bạn có thể nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh để xử lý vấn đề hiệu quả hơn.

Xem nhiều

Tận mắt thấy 'cảnh nóng' của người vợ ngoại tình trong xe ô tô, chồng làm điều dại dột rồi ân hận

Chuyện vợ chồng

4 điều người khôn ngoan hiếm khi khoe ra: Càng im lặng càng khiến người khác tôn trọng

Chuyện vợ chồng
Bước qua tuổi 40 mới hiểu: 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang tích phước hay 'gánh nghiệp'

Chuyện vợ chồng
Đàn ông ngoại tình sợ nhất điều gì?: Không phải là đánh ghen, mà là 5 phản ứng này

Chuyện vợ chồng
Phụ nữ hơn nhau không phải ở tiền bạc: 3 điều âm thầm quyết định phước lành

Gia đình

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top