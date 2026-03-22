Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Bước qua tuổi 70: Người già thông thái đã sớm chuẩn bị 5 'túi hành trang' này

Chủ nhật, 10:34 22/03/2026 | Gia đình
Hà Anh
Hà Anh
GĐXH - Cuộc đời con người giống như một chuyến đi, và tuổi 70 chính là lúc hành khách bắt đầu nhìn thấy bến đỗ ở phía xa. Ở giai đoạn này, thứ chúng ta cần không phải là danh vọng hay tiền tài chất đống, mà là sự tự tại và tôn nghiêm.

Những người già sống thong dong nhất là những người đã sớm chuẩn bị cho mình 5 "báu vật" để đi nốt đoạn đường còn lại một cách an nhiên.

5 thứ người già khôn ngoan chuẩn bị trước cho mình

1. Chuẩn bị một cơ thể "không phiền lụy"

Tuổi trẻ chúng ta dùng sức khỏe để đổi lấy tiền bạc, danh vọng. Nhưng ở tuổi 70, sức khỏe mới là cái "gốc" để giữ lấy sự tôn nghiêm.

Tự chủ trong sinh hoạt: Không cần phải quá khỏe mạnh như thanh niên, chỉ cầu ăn ngon, ngủ yên, ít phải vào viện. Việc có thể tự đi lại, tự ăn uống và chăm sóc bản thân chính là phúc đức lớn nhất, giúp con cái bớt gánh nặng và giúp bản thân không phải nhìn sắc mặt người khác mà sống.

2. Chuẩn bị một khoản "tiền dưỡng già" vừa đủ

Tiền không phải là vạn năng, nhưng không có tiền ở tuổi già sẽ rất chông chênh.

Sự tự tin tài chính: Không cần phải giàu sang phú quý, chỉ cần một khoản tích lũy đủ cho chi tiêu hàng ngày và những lúc đau ốm bất ngờ. 

Việc không phải ngửa tay xin tiền con cái giúp người già giữ được sự độc lập và tâm thế chủ động trong mọi tình huống.

3. Chuẩn bị một tâm thế "coi nhẹ được mất"

Tuổi trẻ tranh cường hiếu thắng, tuổi già cần sự bình lặng.

Buông bỏ oán thù: Những chuyện đúng sai, ân oán trong quá khứ hãy cứ để nó trôi theo mây khói.

Ít can thiệp vào đời con: Đừng quá khắt khe hay áp đặt lên cuộc sống của con cháu. Khi tâm rộng mở, lòng sẽ thanh thản; khi biết buông tay, người sẽ nhẹ nhàng.

4. Chuẩn bị một khoảng thời gian "tự tại, không lấy lòng ai"

Thứ quý giá nhất ở tuổi 70 không phải là sự náo nhiệt mà là sự thanh tịnh.

Sống cho chính mình: Đã đến lúc không cần phải cố gắng hòa nhập hay làm hài lòng bất kỳ ai. Hãy dành thời gian cho những sở thích cá nhân: trồng hoa, uống trà, nghe nhạc hay đơn giản là ngồi tắm nắng. Sống một cuộc đời tự do, không phụ thuộc, không gượng ép chính là đỉnh cao của sự hưởng thụ.

5. Chuẩn bị một sự "thông suốt" trước quy luật sinh tử

Sinh, lão, bệnh, tử là lẽ thường của nhân gian. Người thông thái không trốn tránh hay sợ hãi khi nhắc về điểm cuối của hành trình.

Sống không hối tiếc: Chấp nhận quy luật tự nhiên với tâm thế bình thản. Hãy trân trọng những người bên cạnh, yêu thương bản thân và tận hưởng từng ngày đang sống. Khi đã nỗ lực hết mình, yêu thương hết lòng, thì lúc rời đi cũng sẽ là một sự chuyển mình nhẹ nhàng, thanh thản.

Hậu vận an yên từ sự chuẩn bị chu đáo

Đi qua tuổi 70, đừng hoảng hốt, cũng đừng cưỡng cầu. Nửa đời trước chúng ta sống vì trách nhiệm, vì gia đình; nửa đời sau hãy sống vì chính mình để tâm luôn an, thân luôn tự tại.

Chuẩn bị sẵn sàng sức khỏe, tiền bạc, tâm thế bình thản và sự tự do, bạn sẽ thấy hành trình về đích của mình không hề cô đơn hay sợ hãi, mà là một sự kết thúc viên mãn, ấm áp và đầy tôn nghiêm.

5 thứ người già khôn ngoan chuẩn bị trước cho mình - Ảnh 1.Sau khi nghỉ hưu, ngày nào tôi cũng về nhà, cho đến khi mẹ nói một câu khiến tôi lặng người

GĐXH - Nhiều người trong chúng ta thường tự nhủ: "Đợi khi nào nghỉ hưu, có thời gian sẽ bù đắp cho cha mẹ". Tôi cũng không ngoại lệ.

5 thứ người già khôn ngoan chuẩn bị trước cho mình - Ảnh 2.Tái hôn tuổi trung niên: Chọn người 'hợp ý' hay người 'có tiền'?

GĐXH - Khi đôi chân đã mỏi và con cái đã trưởng thành, nỗi cô đơn là kẻ thù lớn nhất của người bước vào tuổi trung niên. Mong muốn tìm một người bạn đời để "con ong cái kiến", hủ hỉ lúc đêm hôm là nhu cầu chính đáng.

5 thứ người già khôn ngoan chuẩn bị trước cho mình - Ảnh 3.Phụ nữ trung niên tỉnh táo: Giữ chặt 3 thứ này để nửa đời sau sống an yên, hạnh phúc

GĐXH - Đi qua nửa đời người, kinh qua đủ thăng trầm của cuộc sống hôn nhân, chúng ta chợt nhận ra một sự thật cay đắng: Nhiều phụ nữ không hạnh phúc vì họ hy sinh đến mức tự đánh mất chính mình.


Về già: Nói rõ với con cái 3 điều này càng sớm, tuổi già càng an yên

Về già: Nói rõ với con cái 3 điều này càng sớm, tuổi già càng an yên

Về già: Dù giàu có đến đâu cũng tuyệt đối đừng làm 5 việc 'dại dột' này để giữ trọn tuổi già bình yên

Về già: Dù giàu có đến đâu cũng tuyệt đối đừng làm 5 việc 'dại dột' này để giữ trọn tuổi già bình yên

Có tiền đừng quá tiết kiệm: 3 thứ nên đầu tư để tuổi già không khổ, không phiền con cháu

Có tiền đừng quá tiết kiệm: 3 thứ nên đầu tư để tuổi già không khổ, không phiền con cháu

Giáo sư Harvard chỉ ra 'liều thuốc' 0 đồng giúp thoát lo âu, sống hạnh phúc mỗi ngày

Giáo sư Harvard chỉ ra 'liều thuốc' 0 đồng giúp thoát lo âu, sống hạnh phúc mỗi ngày

Bí quyết phụ nữ tuổi 50: Ngừng làm ngay 4 việc này để có cuộc sống an nhiên, hạnh phúc

Bí quyết phụ nữ tuổi 50: Ngừng làm ngay 4 việc này để có cuộc sống an nhiên, hạnh phúc

Giả vờ ổn để không ai thấy yếu đuối: 4 cung hoàng đạo không bao giờ để lộ cảm xúc thật

Giả vờ ổn để không ai thấy yếu đuối: 4 cung hoàng đạo không bao giờ để lộ cảm xúc thật

GĐXH - Có những cung hoàng đạo càng buồn lại càng tỏ ra bất cần, càng trống trải lại càng cố gắng sống "vui vẻ" hơn bình thường.

Nhìn ảnh con gái rạng rỡ bên mẹ chồng trên bãi biển, mẹ ruột quyết định không hy sinh thêm lần nào nữa

Nhìn ảnh con gái rạng rỡ bên mẹ chồng trên bãi biển, mẹ ruột quyết định không hy sinh thêm lần nào nữa

GĐXH - "Thất bại lớn nhất của cha mẹ là quên dạy con chữ Hiếu" – đó là lời tâm sự đầy chua xót của một phụ nữ sau khi trải qua một cú sốc tình cảm với chính con gái ruột.

"Hạnh phúc ảo" và áp lực làm dâu trong gia đình "nghiện" mạng xã hội

"Hạnh phúc ảo" và áp lực làm dâu trong gia đình "nghiện" mạng xã hội

Khi bước chân vào gia đình chồng, tôi mới bàng hoàng nhận ra mình vừa gia nhập một "đội ngũ sản xuất nội dung" toàn thời gian khi cả nhà chồng "nghiện" mạng xã hội.

Phụ nữ quyến rũ nhất không phải tuổi 18 hay 30: Đây mới là giai đoạn 'vạn người mê'

Phụ nữ quyến rũ nhất không phải tuổi 18 hay 30: Đây mới là giai đoạn 'vạn người mê'

GĐXH - Đừng sợ già, hãy sợ mình không có "khí chất". Nhiều người chợt nhận ra, phụ nữ đẹp nhất không phải tuổi 18 hay 30 mà là ở độ tuổi 40. Câu hỏi đặt ra là tại sao phụ nữ trung niên lại có sức hút khó cưỡng?

3 loại 'tài sản' giúp bạn không lo tuổi già, không cần dựa dẫm con cái

3 loại 'tài sản' giúp bạn không lo tuổi già, không cần dựa dẫm con cái

GĐXH - Khi tích lũy đủ 3 loại tài sản cốt lõi này, bạn có thể tự mình đứng vững giữa mọi biến động cuộc đời, không cần phụ thuộc vào bất kỳ ai.

Bí mật tôi vẫn luôn che giấu mỗi đêm

Bí mật tôi vẫn luôn che giấu mỗi đêm

Chồng tôi là người đàn ông tốt nhưng không hẳn là người chồng tốt, từ rất lâu, chúng tôi đã không còn trò chuyện, tâm sự hay gần gũi như những cặp vợ chồng bình thường.

12 cung hoàng đạo nam khi yêu: Bạn sẽ được nuông chiều hay phải chịu đựng?

12 cung hoàng đạo nam khi yêu: Bạn sẽ được nuông chiều hay phải chịu đựng?

GĐXH - Với 12 cung hoàng đạo nam, khi bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, mỗi người lại thể hiện tình cảm theo cách rất riêng.

Về già: Nói rõ với con cái 3 điều này càng sớm, tuổi già càng an yên

Về già: Nói rõ với con cái 3 điều này càng sớm, tuổi già càng an yên

GĐXH - Về già, có 3 điều càng nói rõ với con cái sớm bao nhiêu, càng có cuộc sống an nhiên, tự tại. Đó là về tài chính, về việc chăm cháu và về lúc lâm chung.

Không cần đoán: Đến tuổi 50, chỉ cần nhìn 6 điều này là biết một người sống sướng hay khổ

Không cần đoán: Đến tuổi 50, chỉ cần nhìn 6 điều này là biết một người sống sướng hay khổ

GĐXH - Bạn có bao giờ tự hỏi: đến một độ tuổi nhất định, vì sao có người sống an nhàn, còn người khác vẫn loay hoay với đủ áp lực? Người xưa cho rằng, bước sang tuổi 50, mọi thứ gần như không thể che giấu. Nhìn vào 6 dấu hiệu quen thuộc này, bạn sẽ biết một người đang "hưởng phúc" hay "trả nghiệp".

Những con giáp hưởng lộc chồng mạnh nhất: Không cần bon chen vẫn sống đời vương giả

Những con giáp hưởng lộc chồng mạnh nhất: Không cần bon chen vẫn sống đời vương giả

GĐXH - Nhờ "lộc chồng", những con giáp nữ này từ cuộc sống bình thường bước vào tầng lớp sung túc, trở thành những phu nhân sang quý khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Những con giáp hưởng lộc chồng mạnh nhất: Không cần bon chen vẫn sống đời vương giả

Những con giáp hưởng lộc chồng mạnh nhất: Không cần bon chen vẫn sống đời vương giả

GĐXH - Nhờ "lộc chồng", những con giáp nữ này từ cuộc sống bình thường bước vào tầng lớp sung túc, trở thành những phu nhân sang quý khiến nhiều người ngưỡng mộ.

6 con đều là tiến sĩ: Bà mẹ tiết lộ 5 nguyên tắc nuôi dạy con đơn giản mà hiệu quả

6 con đều là tiến sĩ: Bà mẹ tiết lộ 5 nguyên tắc nuôi dạy con đơn giản mà hiệu quả

Người khôn thường thành công muộn: Nếu bạn có 4 đặc điểm này, tương lai rất đáng chờ

Người khôn thường thành công muộn: Nếu bạn có 4 đặc điểm này, tương lai rất đáng chờ

Người khôn ngoan thường có 3 thói quen này, dù nhìn qua chẳng có gì đặc biệt, bạn có bao nhiêu?

Người khôn ngoan thường có 3 thói quen này, dù nhìn qua chẳng có gì đặc biệt, bạn có bao nhiêu?

Bước qua tuổi 40 mới hiểu: 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang tích phước hay 'gánh nghiệp'

Bước qua tuổi 40 mới hiểu: 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang tích phước hay 'gánh nghiệp'

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

