Bước qua tuổi 70: Người già thông thái đã sớm chuẩn bị 5 'túi hành trang' này
GĐXH - Cuộc đời con người giống như một chuyến đi, và tuổi 70 chính là lúc hành khách bắt đầu nhìn thấy bến đỗ ở phía xa. Ở giai đoạn này, thứ chúng ta cần không phải là danh vọng hay tiền tài chất đống, mà là sự tự tại và tôn nghiêm.
Những người già sống thong dong nhất là những người đã sớm chuẩn bị cho mình 5 "báu vật" để đi nốt đoạn đường còn lại một cách an nhiên.
5 thứ người già khôn ngoan chuẩn bị trước cho mình
1. Chuẩn bị một cơ thể "không phiền lụy"
Tuổi trẻ chúng ta dùng sức khỏe để đổi lấy tiền bạc, danh vọng. Nhưng ở tuổi 70, sức khỏe mới là cái "gốc" để giữ lấy sự tôn nghiêm.
Tự chủ trong sinh hoạt: Không cần phải quá khỏe mạnh như thanh niên, chỉ cầu ăn ngon, ngủ yên, ít phải vào viện. Việc có thể tự đi lại, tự ăn uống và chăm sóc bản thân chính là phúc đức lớn nhất, giúp con cái bớt gánh nặng và giúp bản thân không phải nhìn sắc mặt người khác mà sống.
2. Chuẩn bị một khoản "tiền dưỡng già" vừa đủ
Tiền không phải là vạn năng, nhưng không có tiền ở tuổi già sẽ rất chông chênh.
Sự tự tin tài chính: Không cần phải giàu sang phú quý, chỉ cần một khoản tích lũy đủ cho chi tiêu hàng ngày và những lúc đau ốm bất ngờ.
Việc không phải ngửa tay xin tiền con cái giúp người già giữ được sự độc lập và tâm thế chủ động trong mọi tình huống.
3. Chuẩn bị một tâm thế "coi nhẹ được mất"
Tuổi trẻ tranh cường hiếu thắng, tuổi già cần sự bình lặng.
Buông bỏ oán thù: Những chuyện đúng sai, ân oán trong quá khứ hãy cứ để nó trôi theo mây khói.
Ít can thiệp vào đời con: Đừng quá khắt khe hay áp đặt lên cuộc sống của con cháu. Khi tâm rộng mở, lòng sẽ thanh thản; khi biết buông tay, người sẽ nhẹ nhàng.
4. Chuẩn bị một khoảng thời gian "tự tại, không lấy lòng ai"
Thứ quý giá nhất ở tuổi 70 không phải là sự náo nhiệt mà là sự thanh tịnh.
Sống cho chính mình: Đã đến lúc không cần phải cố gắng hòa nhập hay làm hài lòng bất kỳ ai. Hãy dành thời gian cho những sở thích cá nhân: trồng hoa, uống trà, nghe nhạc hay đơn giản là ngồi tắm nắng. Sống một cuộc đời tự do, không phụ thuộc, không gượng ép chính là đỉnh cao của sự hưởng thụ.
5. Chuẩn bị một sự "thông suốt" trước quy luật sinh tử
Sinh, lão, bệnh, tử là lẽ thường của nhân gian. Người thông thái không trốn tránh hay sợ hãi khi nhắc về điểm cuối của hành trình.
Sống không hối tiếc: Chấp nhận quy luật tự nhiên với tâm thế bình thản. Hãy trân trọng những người bên cạnh, yêu thương bản thân và tận hưởng từng ngày đang sống. Khi đã nỗ lực hết mình, yêu thương hết lòng, thì lúc rời đi cũng sẽ là một sự chuyển mình nhẹ nhàng, thanh thản.
Hậu vận an yên từ sự chuẩn bị chu đáo
Đi qua tuổi 70, đừng hoảng hốt, cũng đừng cưỡng cầu. Nửa đời trước chúng ta sống vì trách nhiệm, vì gia đình; nửa đời sau hãy sống vì chính mình để tâm luôn an, thân luôn tự tại.
Chuẩn bị sẵn sàng sức khỏe, tiền bạc, tâm thế bình thản và sự tự do, bạn sẽ thấy hành trình về đích của mình không hề cô đơn hay sợ hãi, mà là một sự kết thúc viên mãn, ấm áp và đầy tôn nghiêm.
Những con giáp hưởng lộc chồng mạnh nhất: Không cần bon chen vẫn sống đời vương giảGia đình
GĐXH - Nhờ "lộc chồng", những con giáp nữ này từ cuộc sống bình thường bước vào tầng lớp sung túc, trở thành những phu nhân sang quý khiến nhiều người ngưỡng mộ.