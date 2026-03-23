Tại sao không nên giao hết tiền tiết kiệm cho con quá sớm?: 3 điều cần nhớ để có tuổi già an tâm, tự tại

Thứ hai, 10:12 23/03/2026 | Gia đình
GĐXH - Tiền bạc là điểm tựa, tài sản là sự an tâm. Khoản tiền tiết kiệm cả đời của cha mẹ có thể là tấm lá chắn bảo vệ tuổi già, nhưng cũng có thể trở thành nguồn cơn của những rắc rối nếu giao đi không đúng lúc.

Tại sao không nên giao hết tiền tiết kiệm cho con quá sớm?: 3 điều cần nhớ để có tuổi già an tâm, tự tại - Ảnh 1.

GĐXH - Nhiều phụ nữ ở tuổi 50 chợt nhận ra những mối quan hệ xã giao với phái mạnh không còn nồng nhiệt như trước.

Trước khi quyết định rút sổ tiết kiệm để chuyển tên cho con, các bậc cao niên cần tỉnh táo trả lời 3 câu hỏi dưới đây để giữ lại cho mình sự tự tại và tôn nghiêm.

3 điều cân nhắc trước khi giao tiền tiết kiệm cho con

1. Đưa tiền quá sớm: Coi chừng "lòng tốt" hóa "nợ đời"

Bản chất con người đôi khi khó lòng thỏa mãn. Khi bạn dốc hết vốn liếng đưa cho con từ sớm, có hai kịch bản thường xảy ra:

Mất đi giá trị của sự hy sinh: Con cái dễ coi đó là điều hiển nhiên, thậm chí còn nghi ngờ rằng cha mẹ vẫn còn "quỹ đen" chưa đưa hết, thay vì cảm kích sự tận hiến của bậc sinh thành.

Mất đi tiếng nói trong gia đình: Thực tế phũ phàng là "đồng tiền đi liền khúc ruột", người giữ tài chính thường là người có tiếng nói. Khi đã trắng tay, sự quan tâm của con cái có thể vơi dần theo thời gian vì họ không còn thấy áp lực hay động lực để phụng dưỡng.

Lời khuyên: Hãy giúp con khi chúng thực sự khó khăn, nhưng tuyệt đối không "dốc túi" khi mình còn cả một chặng đường dài phía trước.

Tại sao không nên giao hết tiền tiết kiệm cho con quá sớm?: 3 điều cần nhớ để có tuổi già an tâm, tự tại - Ảnh 2.

Tuổi già, hãy cân nhắc việc giao lại hết tiền tiết kiệm cho con cái. Ảnh minh họa

2. Đưa tiền muộn: Điểm tựa vững chắc nhất là chính mình

Khoản tiền nằm trong túi bạn là nền tảng của dưỡng lão, là sự chống đỡ cho tâm hồn.

Chủ động trong cuộc sống: Có tiền, bạn không cần nhìn sắc mặt con cái để chi tiêu. Bạn có thể tự đi khám bệnh, tự mua món đồ mình thích và tự quyết định nhịp sống của mình.

Giữ được vị thế: Một người già có tài sản thường nhận được sự kính trọng tự nhiên hơn. Không phải vì con cái tham lam, mà vì sự độc lập tài chính của cha mẹ giúp con cái giảm bớt gánh nặng và tăng thêm sự nể trọng.

Lời khuyên: Hãy giữ quyền chủ động chi phối tài sản cho đến khi bạn không còn khả năng quản lý.

3. Không đưa hết: Bí quyết để sống tiêu dao, tự tại

Nhiều người già vì thương con mà không nỡ giữ lại cho mình "đường lui". Đây là sai lầm phổ biến dẫn đến những năm tháng cuối đời đầy ấm ức.

Bài học từ thực tế: Không thiếu những câu chuyện cha mẹ bán nhà, đưa hết tiền cho con để rồi khi cần một khoản chi nhỏ cũng phải hỏi mượn và nhận lại sự khó chịu. Một khi tiền đã rời tay, việc lấy lại là điều gần như không thể.

Quyền tự do cá nhân: Hạnh phúc tuổi già là được hưởng thụ thành quả lao động của mình. Đừng để đến lúc nằm trên giường bệnh mới hối hận vì đã quá "hào phóng" với tương lai của con mà bạc đãi hiện tại của chính mình.

Lời khuyên: Chỉ hỗ trợ con cái ở mức độ vừa phải, giữ lại phần cốt lõi để đảm bảo tiêu chuẩn sống và các chi phí y tế phát sinh.

Đừng để tuổi già trở nên "lép vế" vì thiếu tiền

Tiền tiết kiệm không đơn thuần là vật ngoài thân, đó là bản lĩnh và sự tự tin của người già. Một người tỉnh táo là người biết yêu thương con cái một cách lý trí, biết giữ lại cho mình một khoảng trời riêng không bị xâm phạm bởi cơm áo gạo tiền.

Hãy nhớ: Cha mẹ sống tốt, sống vui, không thành gánh nặng chính là sự giúp đỡ lớn nhất dành cho con cái.

Tại sao không nên giao hết tiền tiết kiệm cho con quá sớm?: 3 điều cần nhớ để có tuổi già an tâm, tự tại - Ảnh 3.

GĐXH - Nhiều người trong chúng ta thường tự nhủ: "Đợi khi nào nghỉ hưu, có thời gian sẽ bù đắp cho cha mẹ". Tôi cũng không ngoại lệ.

Sau khi tan làm, tôi vội về nhà cơm nước, cho con cái ăn uống tắm giặt, còn chồng đi làm về chỉ thong dong đi thể dục ở công viên, đến giờ về ăn cơm, rồi ăn xong lại ngồi chơi game "xả stress".

GĐXH - Không phải nói nhiều mới là thông minh, đôi khi sự im lặng đúng lúc lại thể hiện rõ nhất bản lĩnh và giá trị của một người phụ nữ. Có những điều nếu nói ra không đúng thời điểm có thể làm giảm ấn tượng và ảnh hưởng đến các mối quan hệ.

GĐXH - Nghỉ hưu là thời điểm con người ta dễ rơi vào trạng thái hụt hẫng và hoài niệm nhất. Trong cơn say của ký ức, nhiều người chọn cách tìm về những địa điểm cũ, những con người cũ với hy vọng tìm lại sự gắn kết hoặc một lời giải đáp cho quá khứ.

GĐXH - Không phải mối quan hệ nào cũng mang lại giá trị tích cực. Có những kiểu người càng thân thiết lại càng khiến bạn mệt mỏi, áp lực và dần đánh mất chính mình mà không nhận ra.

GĐXH - Nhiều phụ nữ ở tuổi 50 chợt nhận ra những mối quan hệ xã giao với phái mạnh không còn nồng nhiệt như trước.

GĐXH - Một người chồng đã rơi vào tình huống trớ trêu khi cố gắng bắt quả tang vợ ngoại tình, nhưng cuối cùng chính mình lại là người phải lãnh hậu quả.

GĐXH - Cuộc đời con người giống như một chuyến đi, và tuổi 70 chính là lúc hành khách bắt đầu nhìn thấy bến đỗ ở phía xa. Ở giai đoạn này, thứ chúng ta cần không phải là danh vọng hay tiền tài chất đống, mà là sự tự tại và tôn nghiêm.

GĐXH - Có những cung hoàng đạo càng buồn lại càng tỏ ra bất cần, càng trống trải lại càng cố gắng sống "vui vẻ" hơn bình thường.

GĐXH - "Thất bại lớn nhất của cha mẹ là quên dạy con chữ Hiếu" – đó là lời tâm sự đầy chua xót của một phụ nữ sau khi trải qua một cú sốc tình cảm với chính con gái ruột.

Khi bước chân vào gia đình chồng, tôi mới bàng hoàng nhận ra mình vừa gia nhập một "đội ngũ sản xuất nội dung" toàn thời gian khi cả nhà chồng "nghiện" mạng xã hội.

GĐXH - Một người chồng đã rơi vào tình huống trớ trêu khi cố gắng bắt quả tang vợ ngoại tình, nhưng cuối cùng chính mình lại là người phải lãnh hậu quả.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
