Tại sao không nên giao hết tiền tiết kiệm cho con quá sớm?: 3 điều cần nhớ để có tuổi già an tâm, tự tại

Trước khi quyết định rút sổ tiết kiệm để chuyển tên cho con, các bậc cao niên cần tỉnh táo trả lời 3 câu hỏi dưới đây để giữ lại cho mình sự tự tại và tôn nghiêm.

3 điều cân nhắc trước khi giao tiền tiết kiệm cho con

1. Đưa tiền quá sớm: Coi chừng "lòng tốt" hóa "nợ đời"

Bản chất con người đôi khi khó lòng thỏa mãn. Khi bạn dốc hết vốn liếng đưa cho con từ sớm, có hai kịch bản thường xảy ra:

Mất đi giá trị của sự hy sinh: Con cái dễ coi đó là điều hiển nhiên, thậm chí còn nghi ngờ rằng cha mẹ vẫn còn "quỹ đen" chưa đưa hết, thay vì cảm kích sự tận hiến của bậc sinh thành.

Mất đi tiếng nói trong gia đình: Thực tế phũ phàng là "đồng tiền đi liền khúc ruột", người giữ tài chính thường là người có tiếng nói. Khi đã trắng tay, sự quan tâm của con cái có thể vơi dần theo thời gian vì họ không còn thấy áp lực hay động lực để phụng dưỡng.

Lời khuyên: Hãy giúp con khi chúng thực sự khó khăn, nhưng tuyệt đối không "dốc túi" khi mình còn cả một chặng đường dài phía trước.

Tuổi già, hãy cân nhắc việc giao lại hết tiền tiết kiệm cho con cái. Ảnh minh họa

2. Đưa tiền muộn: Điểm tựa vững chắc nhất là chính mình

Khoản tiền nằm trong túi bạn là nền tảng của dưỡng lão, là sự chống đỡ cho tâm hồn.

Chủ động trong cuộc sống: Có tiền, bạn không cần nhìn sắc mặt con cái để chi tiêu. Bạn có thể tự đi khám bệnh, tự mua món đồ mình thích và tự quyết định nhịp sống của mình.

Giữ được vị thế: Một người già có tài sản thường nhận được sự kính trọng tự nhiên hơn. Không phải vì con cái tham lam, mà vì sự độc lập tài chính của cha mẹ giúp con cái giảm bớt gánh nặng và tăng thêm sự nể trọng.

Lời khuyên: Hãy giữ quyền chủ động chi phối tài sản cho đến khi bạn không còn khả năng quản lý.

3. Không đưa hết: Bí quyết để sống tiêu dao, tự tại

Nhiều người già vì thương con mà không nỡ giữ lại cho mình "đường lui". Đây là sai lầm phổ biến dẫn đến những năm tháng cuối đời đầy ấm ức.

Bài học từ thực tế: Không thiếu những câu chuyện cha mẹ bán nhà, đưa hết tiền cho con để rồi khi cần một khoản chi nhỏ cũng phải hỏi mượn và nhận lại sự khó chịu. Một khi tiền đã rời tay, việc lấy lại là điều gần như không thể.

Quyền tự do cá nhân: Hạnh phúc tuổi già là được hưởng thụ thành quả lao động của mình. Đừng để đến lúc nằm trên giường bệnh mới hối hận vì đã quá "hào phóng" với tương lai của con mà bạc đãi hiện tại của chính mình.

Lời khuyên: Chỉ hỗ trợ con cái ở mức độ vừa phải, giữ lại phần cốt lõi để đảm bảo tiêu chuẩn sống và các chi phí y tế phát sinh.

Đừng để tuổi già trở nên "lép vế" vì thiếu tiền

Tiền tiết kiệm không đơn thuần là vật ngoài thân, đó là bản lĩnh và sự tự tin của người già. Một người tỉnh táo là người biết yêu thương con cái một cách lý trí, biết giữ lại cho mình một khoảng trời riêng không bị xâm phạm bởi cơm áo gạo tiền.

Hãy nhớ: Cha mẹ sống tốt, sống vui, không thành gánh nặng chính là sự giúp đỡ lớn nhất dành cho con cái.