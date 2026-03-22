Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Sau nghỉ hưu, dù cô đơn đến mấy cũng đừng quay lại 3 nơi này

Chủ nhật, 19:59 22/03/2026 | Gia đình
Mai Anh
Mai Anh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nghỉ hưu là thời điểm con người ta dễ rơi vào trạng thái hụt hẫng và hoài niệm nhất. Trong cơn say của ký ức, nhiều người chọn cách tìm về những địa điểm cũ, những con người cũ với hy vọng tìm lại sự gắn kết hoặc một lời giải đáp cho quá khứ.

Tuy nhiên, sau nghỉ hưu, thực tế thường tàn nhẫn hơn chúng ta tưởng. Có những nơi đã trở thành "vùng cấm" của cảm xúc, nơi mà sự quay lại của bạn không mang đến niềm vui, mà chỉ chuốc lấy sự bẽ bàng và tổn thương.

Sau nghỉ hưu, dù cô đơn đến mấy cũng đừng quay lại 3 nơi này - Ảnh 1.

Ảnh minh họa


Nghỉ hưu, đừng quay lại 3 chốn này

1. Cơ quan cũ: Nơi hào nhoáng mới đã xóa sạch dấu vết của quá khứ

Nhiều người thường hoài niệm về thời hoàng kim tại nơi mình từng cống hiến. Nhưng thực tế phũ phàng.

Xưởng máy cũ kỹ hoặc trụ sở cũ giờ có thể là trung tâm thương mại lộng lẫy hoặc văn phòng hiện đại với những quy trình xa lạ. Những người trẻ tuổi nhìn bộ quần áo cũ kỹ, những câu chuyện "ngày xưa" của bạn bằng ánh mắt xa lạ, thậm chí là khinh khi.

Đừng cố tìm lại giá trị của mình ở một nơi mà "nhân tài mới" đã thay thế hoàn toàn. Sự hiện diện của bạn chỉ làm nổi bật sự lạc hậu của chính mình trong mắt thế hệ hiện tại. Hãy để những cống hiến năm xưa nằm lại trong ký ức đẹp nhất.

2. Nhà những người họ hàng đã cắt đứt liên lạc: Sự thật sau những rạn nứt

Sau khi nghỉ hưu, chúng ta thường có xu hướng muốn "hàn gắn" những mối quan hệ thân tộc đã nguội lạnh từ lâu. Tuy nhiên, nếu một mối quan hệ đã đứt đoạn hàng chục năm, thường nó có lý do sâu xa của nó.

Những người họ hàng ấy thường đã ổn định cuộc sống mà không có bạn. Sự xuất hiện của bạn có thể bị nghi ngờ là "tìm sự giúp đỡ" hoặc khơi lại những hiềm khích cũ mà đôi bên vốn muốn quên đi.

Đừng mang sự lương thiện và lòng trắc ẩn đi ban phát nhầm chỗ. Khi sự tử tế của bạn trở thành gánh nặng hoặc sự phiền nhiễu cho người khác, bạn chỉ nhận về sự ghẻ lạnh.

3. Nhà những người bạn cũ đang sống không tốt: Sự đố kỵ ẩn mình

Có một tâm lý chung là muốn giúp đỡ hoặc thăm hỏi những người bạn cũ có hoàn cảnh khó khăn hơn mình sau khi nghỉ hưu. Nhưng đây lại là hành động cần sự cẩn trọng cực lớn:

Những người sống không tốt thường có tâm lý tự ti và dễ nảy sinh đố kỵ. Sự xuất hiện của một người bạn "có vẻ ổn định, thong dong" như bạn không phải là niềm an ủi, mà là sự gợi nhắc về những bất hạnh và sự bất tài của họ.

Đừng để lòng tốt biến mình thành mục tiêu cho những lời oán trách hay đổ lỗi của người khác.

Nghỉ hưu là bắt đầu hành trình mới, không phải để nhặt nhạnh mảnh vụn quá khứ

Có câu nói "người khôn ngoan biết lúc nào nên dừng lại, người thông thái biết lúc nào không nên quay đầu". Sau khi nghỉ hưu, việc giữ khoảng cách với những nơi chốn và con người cũ không phải là biểu hiện của sự tuyệt tình, mà là sự bảo hộ cao nhất cho tôn nghiêm và sự bình yên của bản thân.

Thế giới vận hành theo quy luật "tre già măng mọc" và lòng người cũng đổi thay theo năm tháng. Việc cố chấp tìm về chốn cũ chỉ khiến chúng ta tiêu tốn năng lượng tinh thần vào những điều không thể cứu vãn. Thay vì dùng thời gian để "đòi" một lời xin lỗi hay kiếm tìm một sự công nhận đã lỗi thời, hãy dành tâm trí đó để chăm sóc sức khỏe, nuôi dưỡng sở thích và yêu thương những người thực sự hiện diện bên cạnh bạn lúc này.

Hạnh phúc lớn nhất của nửa đời sau chính là sự thong dong trong tâm hồn. Hãy đóng lại những cánh cửa đã cũ để mở ra một chương mới rực rỡ và tự tại hơn cho chính mình. 

Có tiền đừng quá tiết kiệm: 3 thứ nên đầu tư để tuổi già không khổ, không phiền con cháu

GĐXH - Nhiều người cả đời tằn tiện, đến khi về già vẫn không dám chi tiêu cho bản thân, dù có dư dả. Thế nhưng, theo nhiều chuyên gia, tuổi già muốn sống an nhàn, có phẩm giá thì không nên tiết kiệm một cách cực đoan.

Sau khi nghỉ hưu, ngày nào tôi cũng về nhà, cho đến khi mẹ nói một câu khiến tôi lặng người

GĐXH - Nhiều người trong chúng ta thường tự nhủ: "Đợi khi nào nghỉ hưu, có thời gian sẽ bù đắp cho cha mẹ". Tôi cũng không ngoại lệ.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top