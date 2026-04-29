Vị trí 21 điểm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam người dân cần lưu ý khi di chuyển dịp 30/4 - 1/5

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, hiện tại, có 15 trạm dừng nghỉ đã hoàn thiện các hạng mục dịch vụ công thiết yếu (vệ sinh, bãi đỗ xe, khu vực nghỉ ngơi) để phục vụ người dân, cụ thể:

STT Tên đoạn tuyến cao tốc Vị trí trạm dừng nghỉ/Trạm tạm 1 Mai Sơn – Quốc lộ 45 Trạm khai thác chính thức (Có cây xăng) 2 Nghi Sơn - Diễn Châu Trạm khai thác 3 Hàm Nghi - Vũng Áng Trạm khai thác (Có cây xăng) 4 Vũng Áng - Bùng Trạm khai thác (Có cây xăng) 5 Bùng - Vạn Ninh Trạm khai thác 6 Vạn Ninh – Cam Lộ Trạm khai thác 7 Cam Lộ - La Sơn Trạm tạm phục vụ 8 Quảng Ngãi - Hoài Nhơn Km15 9 Quy Nhơn - Chí Thạnh Trạm khai thác 10 Vân Phong - Nha Trang Trạm khai thác 11 Nha Trang - Cam Lâm Trạm khai thác 12 Vĩnh Hảo - Phan Thiết Km205 (Có cây xăng) 13 Phan Thiết - Dầu Giây Trạm khai thác 14 Cần Thơ - Hậu Giang Trạm khai thác 15 Hậu Giang - Cà Mau Trạm khai thác

Trong tổng số 21 điểm dừng nghỉ từ Hà Nội đi Cà Mau, hiện chỉ có 4 trạm trọng điểm đã hoàn thiện hệ thống cây xăng. Các bác tài cần đặc biệt lưu ý để nạp nhiên liệu đầy đủ: Trạm Mai Sơn - Quốc lộ 45 (Đoạn Ninh Bình - Thanh Hóa); Trạm Hàm Nghi - Vũng Áng (Đoạn Hà Tĩnh); Trạm Vũng Áng - Bùng (Đoạn Quảng Bình) và Trạm Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Km205 - Đoạn Bình Thuận).

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc-Nam đoạn Cao Bồ - Mai Sơn.

Như vậy, từ Hà Nội đi Cà Mau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 có 21 trạm dừng nghỉ, điểm dừng xe có công trình dịch vụ công thiết yếu đưa vào khai thác, cự ly trung bình khoảng 100km/trạm.

Ngoài ra, còn có các nút giao ra vào tuyến cao tốc, tuyến kết nối các dịch vụ khu vực lân cận (bao gồm trạm cấp xăng dầu, phục vụ ăn uống …) cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người dân và phương tiện giao thông lưu thông trên cao tốc.