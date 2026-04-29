Vị trí 21 điểm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam người dân cần lưu ý khi di chuyển dịp 30/4 - 1/5

Thứ tư, 15:49 29/04/2026 | Đời sống
GĐXH - Để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cục Đường bộ Việt Nam vừa công bố danh sách 21 trạm dừng nghỉ, điểm dừng xe tạm thời dọc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, hiện tại, có 15 trạm dừng nghỉ đã hoàn thiện các hạng mục dịch vụ công thiết yếu (vệ sinh, bãi đỗ xe, khu vực nghỉ ngơi) để phục vụ người dân, cụ thể:

STTTên đoạn tuyến cao tốcVị trí trạm dừng nghỉ/Trạm tạm
1Mai Sơn – Quốc lộ 45Trạm khai thác chính thức (Có cây xăng)
2Nghi Sơn - Diễn ChâuTrạm khai thác
3Hàm Nghi - Vũng ÁngTrạm khai thác (Có cây xăng)
4Vũng Áng - BùngTrạm khai thác (Có cây xăng)
5Bùng - Vạn NinhTrạm khai thác
6Vạn Ninh – Cam LộTrạm khai thác
7Cam Lộ - La SơnTrạm tạm phục vụ
8Quảng Ngãi - Hoài NhơnKm15
9Quy Nhơn - Chí ThạnhTrạm khai thác
10Vân Phong - Nha TrangTrạm khai thác
11Nha Trang - Cam LâmTrạm khai thác
12Vĩnh Hảo - Phan ThiếtKm205 (Có cây xăng)
13Phan Thiết - Dầu GiâyTrạm khai thác
14Cần Thơ - Hậu GiangTrạm khai thác
15Hậu Giang - Cà MauTrạm khai thác

Trong tổng số 21 điểm dừng nghỉ từ Hà Nội đi Cà Mau, hiện chỉ có 4 trạm trọng điểm đã hoàn thiện hệ thống cây xăng. Các bác tài cần đặc biệt lưu ý để nạp nhiên liệu đầy đủ: Trạm Mai Sơn - Quốc lộ 45 (Đoạn Ninh Bình - Thanh Hóa); Trạm Hàm Nghi - Vũng Áng (Đoạn Hà Tĩnh); Trạm Vũng Áng - Bùng (Đoạn Quảng Bình) và Trạm Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Km205 - Đoạn Bình Thuận).

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc-Nam đoạn Cao Bồ - Mai Sơn.

Như vậy, từ Hà Nội đi Cà Mau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 có 21 trạm dừng nghỉ, điểm dừng xe có công trình dịch vụ công thiết yếu đưa vào khai thác, cự ly trung bình khoảng 100km/trạm.

Ngoài ra, còn có các nút giao ra vào tuyến cao tốc, tuyến kết nối các dịch vụ khu vực lân cận (bao gồm trạm cấp xăng dầu, phục vụ ăn uống …) cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người dân và phương tiện giao thông lưu thông trên cao tốc.

GĐXH - Việc đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác khi lưu lượng phương tiện trên đoạn cao tốc này tăng cao góp phần đảm bảo các nhu cầu nghỉ ngơi, mua sắm, giảm nguy xảy ra sự việc đáng tiếc do tài xế mệt mỏi khi điều khiển phương tiện trong thời gian dài.

