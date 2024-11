Trộm cắp rào chắn cao tốc Bắc - Nam mang bán đồng nát

Ngày 1-11, tin từ Công an huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này vừa điều tra, làm rõ, bắt giữ 2 người đàn ông gây ra vụ trộm cắp rào chắn hành lang an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua xã Công Liêm, huyện Nông Cống.

Lê Văn Hùng (phải) và Lê Đình Toàn bị bắt để làm rõ hành vi trộm cắp rào chắn trên cao tốc Bắc - Nam

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 24-10, Công an xã Công Liêm, huyện Nông Cống nhận được tin báo của tổ an ninh cơ sở thôn Tuy Yên (xã Công Liêm) về việc trên địa bàn bị mất nhiều tấm rào chắn hành lang an toàn giao thông ngăn cách đường dân sinh và đường cao tốc Bắc - Nam, số lượng bị mất khoảng 15 tấm (trị giá khoảng 20 triệu đồng).

Nhận tin báo, Công an huyện Nông Cống đã huy động tối đa lực lượng, nhanh chóng phối hợp với Công an huyện Như Thanh tiến hành truy vết.

Đến 13 giờ ngày 25-10, lực lượng công an đã điều tra xác định và bắt giữ Lê Văn Hùng (SN 1983, ở thôn Yên Thọ, xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh), là nghi phạm thực hiện hành vi trộm cắp 15 tấm rào chắn nêu trên.

Khu vực rào chắn hành lang cao tốc bị trộm cắp

Mở rộng điều tra, Công an huyện Nông Cống đã bắt Lê Đình Toàn (SN 1980, ngụ thôn Phú Sơn, xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh), là đối tượng thu mua 15 tấm rào chắn mà Hùng trộm cắp (Toàn làm nghề thu mua phế liệu tại xã Phú Nhuận).

Khám xét chỗ ở của Lê Văn Hùng, cơ quan điều tra đã thu giữ được các vật chứng gồm xe máy, biển số xe giả, xe kéo tự chế, 14 cột trụ đỡ kết nối rào chắn và nhiều công cụ khác Hùng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Hiện, Công an huyện Nông Cống đang tạm giữ hình sự 2 người đàn ông trên để điều tra, làm rõ vụ việc.