Xe tải cháy ngùn ngụt trên cao tốc Bắc – Nam

Thông tin ban đầu, chiếc xe do tài xế Đ.V.L. (39 tuổi, quê Ninh Bình) điều khiển, lưu thông hướng Hà Nội đi Nghệ An. Khi phát hiện có lửa bùng phát trong cabin, tài xế kịp đánh xe vào làn khẩn cấp và thoát ra ngoài an toàn.

Hiện trường vụ cháy.

Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ xe, cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Lực lượng PCCC của Khu công nghiệp Vsip Nghệ An điều xe chữa cháy cùng 8 cán bộ đến hiện trường, phối hợp với Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Nghệ An dập lửa.

Đến khoảng 12h cùng ngày, đám cháy mới được khống chế. Toàn bộ hàng hóa trên xe (gồm hàng gia dụng) bị thiêu rụi, phương tiện hư hỏng nặng. Vụ cháy khiến giao thông trên tuyến cao tốc Bắc - Nam qua khu vực này bị gián đoạn.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.