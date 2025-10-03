Mới nhất
Xe tải cháy ngùn ngụt trên cao tốc Bắc – Nam

Thứ sáu, 16:11 03/10/2025 | Thời sự
GĐXH - Khoảng 11h ngày 3/10, một xe tải đang chạy trên cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua xã Hưng Nguyên (Nghệ An) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Tài xế kịp thời phát hiện và thoát ra ngoài an toàn. Đám cháy đã khiến giao thông qua khu vực này bị gián đoạn.

Thông tin ban đầu, chiếc xe do tài xế Đ.V.L. (39 tuổi, quê Ninh Bình) điều khiển, lưu thông hướng Hà Nội đi Nghệ An. Khi phát hiện có lửa bùng phát trong cabin, tài xế kịp đánh xe vào làn khẩn cấp và thoát ra ngoài an toàn.

Xe tải bốc cháy dữ dội trên cao tốc Bắc – Nam , tài xế thoát hiểm kịp thời - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy.

Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ xe, cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Lực lượng PCCC của Khu công nghiệp Vsip Nghệ An điều xe chữa cháy cùng 8 cán bộ đến hiện trường, phối hợp với Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Nghệ An dập lửa.

Đến khoảng 12h cùng ngày, đám cháy mới được khống chế. Toàn bộ hàng hóa trên xe (gồm hàng gia dụng) bị thiêu rụi, phương tiện hư hỏng nặng. Vụ cháy khiến giao thông trên tuyến cao tốc Bắc - Nam qua khu vực này bị gián đoạn.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Xe tải bốc cháy dữ dội trên cao tốc Bắc – Nam , tài xế thoát hiểm kịp thời - Ảnh 2.Kho chứa lốp xe cháy ngùn ngụt trong đêm ở Hà Nội

Kho chứa lốp xe rộng khoảng 200m2 trên đường Nguyễn Cảnh Dị (quận Hoàng Mai, Hà Nội) bốc cháy trong đêm. Nhiều người ngủ ở lán, kho bên cạnh đã kịp thời thoát ra ngoài.

Vũ Đồng
