Vị trí nên đặt tượng Quan Âm Bồ Tát trong nhà
GĐXH - Tượng Quan Âm từ bi hỷ xả thích hợp thờ cúng tại nhà nhằm mang lại phước lành và bình an cho gia chủ.
Trong phong thủy, thờ tượng Quan Âm tại nhà chính là biểu hiện của cầu mong điềm lành, hóa giải tai ương cho cả gia đình. Người hiện thân với gương mặt từ bi, hiền hậu khiến cho người đối diện khi nhìn vào tượng Quan Âm Bồ Tát tâm tính sẽ trở nên dễ chịu, buông bỏ lòng ghen ghét đố kỵ.
Vì thế, không chỉ được thờ tại chùa, miếu, nhiều người còn thỉnh tượng Mẹ Quan Âm về thờ tại nhà để tỏ lòng thành kính, tu dưỡng tâm tính.
Vị trí đặt tượng Quan Âm trong nhà
Đối với tượng Quan Âm thờ trong nhà có kích thước nhỏ, thích hợp nhất là đặt ngay giữa nhà tại phòng khách, tại phòng làm việc. Nếu có gian thờ Phật riêng, đặt Mẹ Quan Âm hướng về phía cửa chính.
Riêng đặt tượng Phật trong phòng làm việc sẽ giúp bạn thanh tịnh, tập trung hơn, đem lại hiệu quả làm việc cao hơn.
Mệnh của gia chủ ảnh hưởng đến vị trí đặt tượng Quan Âm như thế nào?
Tùy thuộc vào ngũ hành tương ứng với mệnh của gia chủ mà có thể tham khảo một số hướng đặt tượng Quan Âm phù hợp như sau:
Người mệnh Mộc: nên đặt tượng về hướng Đông, Bắc, Nam hoặc Đông Nam.
Người mệnh Kim: nên đặt tượng về hướng Tây, Tây Bắc, Tây Nam hoặc Đông Bắc.
Người mệnh Thủy: nên đặt tượng theo hướng Bắc, Đông, Nam hoặc Đông Nam.
Người mệnh Thổ: nên đặt tượng về hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc.
Người mệnh Hỏa: nên đặt tượng về hướng Đông, Bắc hoặc Đông Nam.
Những vị trí không nên đặt tượng Quan Âm
Tuy nhiên, có những vị trí trong nhà không nên đặt tượng Quan Âm nào để tránh bất kính với Ngài.
Nên thờ tượng Quan Âm riêng, không nên đặt tượng Quan Âm Bồ Tát cùng với những vị khác.
Không đặt tượng Bồ Tát trong phòng ngủ để tránh những điều không may mắn vì đây là nơi riêng tư, không trang nghiêm để thờ Phật.
Không đặt tượng trong két sắt cùng với những đồ vật quý giá khác như vàng bạc, vì điều này được cho là bất kính.
Không quay mặt tượng Quán Thế Âm về những nơi ẩm thấp, gần cầu thang hay hướng về những nơi như: nhà vệ sinh, phòng ngủ hoặc nhà bếp. Các hướng này đều không hợp phong thủy, không gian không yên tĩnh và thanh tịnh. Vì thế, nếu đặt hướng tượng về những vị trí này sẽ gây bất kính với Phật, không cầu được may mắn và phước lành.
Nếu thờ cúng tượng Quan Âm Bồ Tát tại biệt thự thì phải cúng hoa tươi, đồ ăn thanh đạm như hoa quả hay đồ chay, tuyệt đối không cúng đồ mặn.
Những yếu tố nào ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống phúc họa của con người?Ở - 3 giờ trước
GĐXH - Phong thủy là một quan niệm đã được nghiên cứu từ lâu đời. Những sự ảnh hưởng của địa lý, của gió và nước là các yếu tố tạo nên phong thủy. Và theo phong thủy, những yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống phúc họa của con người.
4 góc trong nhà càng ‘để trống’ đúng cách càng hút tài lộc, vận mayỞ - 19 giờ trước
GĐXH – Trong phong thủy, không phải cứ bày biện nhiều mới thể hiện sự sung túc. Những khoảng trống hợp lý mới là yếu tố giúp dòng khí lưu thông, giữ tài lộc ở lại lâu dài. 4 góc trong nhà này càng ‘để trống’ đúng cách càng hút tài lộc, vận may.
Người mệnh Thủy để cây gì trên bàn khơi thông dòng chảy tài lộcỞ - 19 giờ trước
GĐXH - Với những người mang mệnh Thủy, việc lựa chọn cây cảnh hợp mệnh có thể giúp tăng cường vận khí, khơi thông dòng chảy tài lộc và mang lại sự hanh thông trong công việc.
Vật phẩm phong thủy theo ngũ hành cho gia chủ mệnh Thủy 2026 hóa giải sát khíỞ - 22 giờ trước
GĐXH - Để có thể làm chủ vận khí của mình, việc tìm ra và chủ động sử dụng các vật phẩm phong thủy cho gia chủ mệnh Thủy năm 2026 chính là chìa khóa để thuận theo tự nhiên và hóa giải sát khí.
Phong thuỷ phòng ngủ cho mệnh Thuỷ để tài lộc hanh thông, tâm an khỏe mạnhỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Khi bố trí đúng hướng, chọn màu sắc và vật phẩm phù hợp bản mệnh, không gian nghỉ ngơi sẽ trở thành nơi tái tạo năng lượng, giúp gia chủ mệnh Thuỷ duy trì sự ổn định và hanh thông trong cuộc sống.
Công dụng tuyệt vời của Bột Trừ Tà Khai Vận xua đuổi tà khí mang lại phúc, lộc, thọ cho gia chủỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Việc sử dụng Bột Trừ Tà Khai Vận giúp đem một năng lượng mới, may mắn cho bạn. Không chỉ là một vật phẩm mang ý nghĩa về phong thủy mà còn là một vật phẩm hỗ trợ sức khỏe của bạn.
Người mệnh sau nên trồng cây này giúp tăng cường vượng khí, mang lại may mắn và tài lộcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Bên cạnh những lợi ích về mặt phong thủy, cây phú quý còn có mối liên hệ đặc biệt với các mệnh trong ngũ hành. Việc chọn cây hợp mệnh không chỉ giúp tăng cường vượng khí mà còn mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ.
Các địa danh vừa đẹp vừa không quá đông đúc để bạn có thể tận hưởng kỳ nghỉ lễ trọn vẹn 30/4 -1/5Ở - 1 ngày trước
GĐXH - 30/4 đi đâu không đông hay đi du lịch đâu dịp nghỉ lễ... đang được nhiều du khách quan tâm hiện nay. Bài viết này gợi ý cho bạn các địa danh vừa đẹp vừa không quá đông đúc để bạn có thể tận hưởng kỳ nghỉ lễ trọn vẹn nhé.
Xem ngày giờ tốt xấu tuần mới 27/4 - 3/5/2026 cho công việc thuận lợiỞ - 2 ngày trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã Xem ngày giờ tốt xấu tuần mới 27/4 - 3/5/2026. Mọi người có thể theo dõi để chọn giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành, thu hút tài lộc.
Cách chọn màu sắc cho ngôi nhà hợp mệnh hóa giải vận xui, hướng nhà xấu trong phong thuỷỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Làm sao để biết chúng ta thuộc mệnh nào chọn hướng nhà nào là thích hợp? Mà nếu lỡ chọn hướng không hợp với mình thì phải làm sao? Dưới đây là bí quyết dùng màu sắc để hóa giải những điều không hợp về mệnh và hướng.
Vì sao nhà giàu thường đặt 2 chậu cây trước cửa?Ở
GĐXH - Nếu từng bước vào những ngôi nhà được thiết kế chỉn chu – từ nhà phố hiện đại đến biệt thự cao cấp – bạn sẽ dễ dàng nhận ra một chi tiết lặp lại đầy dụng ý: hai chậu cây đặt đối xứng ở khu vực cửa ra vào.