Vị trí nên đặt tượng Quan Âm Bồ Tát trong nhà

Vị trí bày tượng Phật trong nhà đúng cách đón phước lành, vận may và bình an cho gia đình bạn GĐXH - Thờ tượng Phật được biết đến là một trong những nét đẹp văn hóa, tín ngưỡng tâm linh của người Việt. Việc thờ cúng này là tùy tâm, xuất phát từ lòng thành. Tuy nhiên không vì thế mà bạn có thể thực hiện một cách cẩu thả.

Trong phong thủy, thờ tượng Quan Âm tại nhà chính là biểu hiện của cầu mong điềm lành, hóa giải tai ương cho cả gia đình. Người hiện thân với gương mặt từ bi, hiền hậu khiến cho người đối diện khi nhìn vào tượng Quan Âm Bồ Tát tâm tính sẽ trở nên dễ chịu, buông bỏ lòng ghen ghét đố kỵ.

Vì thế, không chỉ được thờ tại chùa, miếu, nhiều người còn thỉnh tượng Mẹ Quan Âm về thờ tại nhà để tỏ lòng thành kính, tu dưỡng tâm tính.

Vị trí đặt tượng Quan Âm trong nhà

Đối với tượng Quan Âm thờ trong nhà có kích thước nhỏ, thích hợp nhất là đặt ngay giữa nhà tại phòng khách, tại phòng làm việc. Nếu có gian thờ Phật riêng, đặt Mẹ Quan Âm hướng về phía cửa chính.

Riêng đặt tượng Phật trong phòng làm việc sẽ giúp bạn thanh tịnh, tập trung hơn, đem lại hiệu quả làm việc cao hơn.

Tượng Quan Âm Bồ Tát nên đặt ở vị trí cao, thoáng và không gian thanh tịnh. Ảnh: Internet

Mệnh của gia chủ ảnh hưởng đến vị trí đặt tượng Quan Âm như thế nào?

Tùy thuộc vào ngũ hành tương ứng với mệnh của gia chủ mà có thể tham khảo một số hướng đặt tượng Quan Âm phù hợp như sau:

Người mệnh Mộc: nên đặt tượng về hướng Đông, Bắc, Nam hoặc Đông Nam.

Người mệnh Kim: nên đặt tượng về hướng Tây, Tây Bắc, Tây Nam hoặc Đông Bắc.

Người mệnh Thủy: nên đặt tượng theo hướng Bắc, Đông, Nam hoặc Đông Nam.

Người mệnh Thổ: nên đặt tượng về hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc.

Người mệnh Hỏa: nên đặt tượng về hướng Đông, Bắc hoặc Đông Nam.

Những vị trí không nên đặt tượng Quan Âm

Tuy nhiên, có những vị trí trong nhà không nên đặt tượng Quan Âm nào để tránh bất kính với Ngài.

Nên thờ tượng Quan Âm riêng, không nên đặt tượng Quan Âm Bồ Tát cùng với những vị khác.

Không đặt tượng Bồ Tát trong phòng ngủ để tránh những điều không may mắn vì đây là nơi riêng tư, không trang nghiêm để thờ Phật.

Không đặt tượng trong két sắt cùng với những đồ vật quý giá khác như vàng bạc, vì điều này được cho là bất kính.

Không quay mặt tượng Quán Thế Âm về những nơi ẩm thấp, gần cầu thang hay hướng về những nơi như: nhà vệ sinh, phòng ngủ hoặc nhà bếp. Các hướng này đều không hợp phong thủy, không gian không yên tĩnh và thanh tịnh. Vì thế, nếu đặt hướng tượng về những vị trí này sẽ gây bất kính với Phật, không cầu được may mắn và phước lành.

Nếu thờ cúng tượng Quan Âm Bồ Tát tại biệt thự thì phải cúng hoa tươi, đồ ăn thanh đạm như hoa quả hay đồ chay, tuyệt đối không cúng đồ mặn.

