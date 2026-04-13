Vị trí bày tượng Phật trong nhà đúng cách đón phước lành, vận may và bình an cho gia đình bạn
GĐXH - Thờ tượng Phật được biết đến là một trong những nét đẹp văn hóa, tín ngưỡng tâm linh của người Việt. Việc thờ cúng này là tùy tâm, xuất phát từ lòng thành. Tuy nhiên không vì thế mà bạn có thể thực hiện một cách cẩu thả.
Theo quan điểm người dân Việt Nam, các bức tượng Phật được xem là những nguồn năng lượng tốt đẹp mang điều tốt lành đến với gia chủ. Phật là biểu tượng của những thiện lành, bình an, đức hạnh và trấn ma trừ tà. Vì vậy, thờ Phật trong nhà không chỉ mang lại nhiều an vui cho gia đình, mà còn giúp chúng ta xem như tấm gương để hướng thiện.
Vị trí nên đặt tượng Phật trong nhà
Bày tượng Phật tại phòng khách, bàn làm việc hoặc đối diện trước cửa nhà sẽ giúp gia chủ luôn thông thái, bình an và may mắn.
Nếu như nhà bạn có sân vườn thì hãy trưng một bức tượng Phật tọa toà sen ngay giữa sân. Hoặc có thể đặt tượng trong xe ô tô sẽ giúp giảm bớt căng thẳng lo âu, tránh được những tai nạn xui xẻo và đem lại những tin vui cho gia chủ.
Các tượng Phật có thể đặt trong nhà
Thờ tượng Phật là một nét đẹp trong văn hóa tín ngưỡng tâm linh của người Việt. Dù thờ bất cứ vị Phật nào thì cũng mang lại những ý nghĩa tốt đẹp cho gia chủ.
Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni
Phật Thích Ca là người dám từ bỏ ngai vàng, phú quý, giàu sang để đi tìm chân lý của cuộc đời với bao khó khăn, đói khổ và đã giác ngộ, giải thoát bản thân khỏi thế tục. Phật Thích Ca chính là người khai sinh ra Phật giáo.
Vì vậy, việc thờ Phật Thích Ca thể hiện sự giác ngộ của gia chủ: thành tâm hướng thiện, muốn giải thoát mình khỏi các thói xấu tham sân si ở đời và muốn cầu cho gia đạo luôn được an lành, tâm thanh tịnh.
Tượng Phật A Di Đà
Tượng Phật A Di Đà chính là hiện thân cho sự bình an và tốt đẹp để giúp chúng sanh thoát khỏi những khổ ải, cùng cực của cuộc sống này. Bên cạnh đó, tượng Phật A Di Đà còn mang đến sự bình an, tịnh tâm giúp con người vượt qua mọi kiếp nạn trên trần gian, đồng thời tự nhìn lại mình để hướng đến tương lai tốt đẹp hơn.
Thực tế, ai cũng có thể thờ tượng Phật A Di Đà trong nhà bởi Ngài luôn dang tay giúp đỡ tất cả chúng sanh. Bên cạnh đó, việc thờ tượng Phật A Di Đà trong nhà còn giúp cho con người cảm thấy tâm tịnh, giảm đi sự tham lam và đố kị, giúp bồi dưỡng tâm hồn bạn có tấm lòng từ bi, cứu giúp người khác thoát khỏi sự đau khổ của trần thế.
Tượng Phật Di Lặc
Trong các tượng Phật thì tượng Phật Di Lặc có ý nghĩa đem đến sự hạnh phúc viên mãn. Vì thế, nếu bạn đang cầu bình an vui vẻ cho gia đình thì chắc chắn một bức tượng ông Phật Di Lặc với nụ cười hiền lành vô ưu sẽ giúp gia đình xoá bỏ hết những muộn phiền trong tâm, giúp mang lại may mắn và loại bớt sự thù địch cho gia chủ.
Vì thế, nếu bày thượng Phật Di Lặc trong nhà bạn đừng quên xoa bụng ông hàng ngày. Chiếc bụng lớn của ông chứa đầy của cải, tài lộc, nếu xoa bụng Phật Di Lặc nhiều thì càng nhiều may mắn đến với tất cả mọi người trong gia đình.
Tượng Phật Bà Quan Âm
Trong quan niệm Phật Giáo, hình ảnh tượng Phật Bà Quan Âm luôn được tôn vinh và coi trọng, là vị Phật luôn giúp đỡ chúng sanh thoát khỏi mọi kiếp nạn. Vì thế Tượng Quan Âm thường dùng trong phong thủy để chế hoá hung khí, đem lại bình an, giải trừ tai ách cho gia chủ...
Đặt tượng tượng Quan Âm ở vị trí cao, trang trọng, hướng thẳng ra cửa chính. Một điều quan trọng nữa khi đặt là không nên đặt cùng với các tượng thần khác, vì Quan Âm vốn ăn chay nên khi thờ cúng sẽ không tốt khi cúng thêm đồ mặn.
Trên đây là một số chú ý giúp bày tượng Phật trong nhà đúng cách đón vận may cho gia chủ. Vì thế bạn cần làm đúng theo phong thủy bày tượng Phật để việc thờ cúng được diễn ra thuận lợi và giúp mang lại bình an, may mắn, tài lộc, sức khoẻ cho mọi người trong gia đình.
Những điều cấm kỵ khi đặt tượng Phật tại gia
Có một số quy tắc và nguyên tắc cần tuân theo khi thờ tượng Phật trong nhà.
Không đặt thấp hơn ngang mắt: Lưu ý đầu tiên khi đặt tượng Phật là không được đặt tượng Phật trên mặt đất. Thường thì thờ tượng Phật được đặt ở vị trí cao hơn mắt người, để biểu thị sự tôn kính và sùng bái đối với Đức Phật. Đặt thấp hơn mắt sẽ phải đứng trên cao nhìn xuống, như vậy thể hiện sự bất kính
Không đặt gần nơi không sạch sẽ: Thờ tượng Phật cần được đặt ở yên tĩnh, sạch sẽ và thoáng mát. Tránh đặt tượng Phật ở những ẩm thấp hoặc ồn ào. Đặc biệt cần tránh đặt tượng Phật trong phòng ngủ hay nhà tắm, vì điều này có thể làm giảm đi tính thiêng liêng của việc thờ tượng Phật
Không đặt gần vật vô thần hoặc thứ mang ý nghĩa tiêu cực: Tránh đặt thờ tượng Phật gần vật phẩm không liên quan hoặc mang ý nghĩa tiêu cực, như bàn làm việc chứa tài liệu công việc, nơi để đồ các vật dụng không cần thiết,...
Không sử dụng thờ tượng để trang trí hay làm đồ chơi: Thờ tượng Phật không nên được coi là vật trang trí hay đồ chơi. Hãy tôn trọng ý nghĩa tâm linh của thờ tượng và tránh sử dụng nó với mục đích không tôn thờ.
Đảm bảo đầy đủ các vật phẩm trên bàn thờ: Thông thường, một bàn thờ Phật đầy đủ sẽ bao gồm: tượng Phật, bát hương, lọ hoa, đèn thờ hoặc nến, chén nước sạch và mâm trái cây tươi. Mỗi vật phẩm đều mang một ý nghĩa tâm linh riêng, góp phần tạo nên không gian thanh tịnh, thu hút năng lượng an lành và giúp gia chủ an tâm hướng thiện trong cuộc sống.
Chú ý nên đặt tượng nơi cách xa nguồn điện để tránh gây nhiễu loạn các nguồn năng lượng với nhau.
