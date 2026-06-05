Nhà mát rượi ngày hè nhờ top 9 cây cảnh ban công chống nóng, chịu nắng gắt
GĐXH - Lợi ích chính của việc trồng cây cảnh trên ban công là tạo ra một môi trường xanh mát. Cây cảnh không chỉ làm cho không gian trở nên sinh động mà còn giúp cải thiện chất lượng không khí.
Cây mai hoàng yến
Cây mai hoàng yến, còn được gọi là cây kim đồng, cây mai Nhật, hay dây kim đồng, là một lựa chọn tuyệt vời cho cây cảnh ban công.
Hoa của cây nở lẻ tẻ và kéo dài suốt nhiều tháng trong năm, đặc biệt là từ mùa thu đến mùa đông, tạo ra một khung cảnh lãng mạn và sinh động cho ban công của bạn.
Cây leo thằn lằn bò (vảy ốc)
Cây leo thằn lằn bò, với thân cây có hình dạng đặc biệt và khả năng bám chắc vào nhiều bề mặt khác nhau, là một lựa chọn phổ biến để trang trí ban công.
Với khả năng tạo ra một cái nhìn cổ điển và mang lại cảm giác mát mẻ và xanh tươi, cây thằn lằn bò là một sự bổ sung tuyệt vời cho không gian ngoài trời của bạn.
Cây leo ban công cát đằng
Cây hoa cát đằng, hay còn được biết đến với các tên gọi khác như dây bông xanh hay hoa báo, là một trong những lựa chọn phổ biến cho cây cảnh ban công.
Với những bông hoa hình ống được sắp xếp một cách lãng mạn, tạo thành những chuỗi dài quyến rũ, cây cát đằng thêm sắc màu xanh tím và trắng vào không gian ngoài trời của bạn.
Cây hoa dạ yến thảo
Dạ yến thảo là một lựa chọn hoàn hảo làm cây cảnh ban công, chịu được ánh nắng mạnh, dễ chăm sóc và làm đẹp không gian ngoài trời.
Trồng cây hoa dạ yến thảo thành từng khóm trong các chậu có móc treo là cách hiệu quả để tạo điểm nhấn cho không gian sống.
Tóc thần vệ nữ
Tóc thần vệ nữ là một trong những lựa chọn tuyệt vời để làm điểm nhấn cho ban công chung cư. Loài cây này có khả năng chịu ẩm và nhiệt tốt, phù hợp với môi trường sống ổn định và ít di chuyển.
Với dáng cây dài và mềm mại, tóc thần vệ nữ không chỉ mang lại vẻ đẹp mộng mơ mà còn tạo điểm nhấn sinh động cho không gian ban công của bạn.
Cây cau vàng
Cây cau vàng là một trong những lựa chọn dễ chăm sóc và phát triển cao lớn, làm cho nó trở thành một lựa chọn lý tưởng để làm cây cảnh ban công.
Với khả năng che mát cho đường đi và khả năng chịu nhiệt tốt, cây cau vàng không chỉ tạo ra không gian xanh mát mà còn làm cho không gian ban công trở nên thoải mái và dễ chịu.
Cây hoa nhài sao
Hoa nhài sao, mặc dù không phải là loài hoa nhài thực sự, vẫn mang lại vẻ đẹp dịu dàng và thơm phức cho không gian hiên nhà.
Với lá cây xanh bóng và những bông hoa trắng tinh khôi, cây hoa nhài sao tạo ra một không gian thư giãn và tràn đầy sức sống.
Cây cọ Nhật
Với dáng cao và tán lá to, cây cọ Nhật không chỉ tạo ra bóng mát dễ chịu cho ban công mà còn giúp lọc bỏ kim loại nặng trong không khí và đuổi côn trùng.
Đây là một lựa chọn lý tưởng để tạo không gian xanh mát và chọn làm cây cảnh ban công chung cư.
Cây trúc quân tử
Cây trúc quân tử có lá nhỏ, thân ốm, dễ sinh trưởng và phát triển, là một trong những lựa chọn phổ biến để làm cây cảnh trang trí ban công.
Không chỉ mang lại vẻ đẹp tự nhiên và tươi mới, cây trúc quân tử còn được tin rằng có giá trị phong thủy, giúp cân bằng năng lượng và mang lại may mắn cho ngôi nhà.
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