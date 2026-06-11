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Nam thần phim giờ vàng VTV lấy vợ giỏi, có nhà đẹp như khách sạn từ Hà Nội đến Hưng Yên, Phú Thọ

Thứ năm, 15:01 11/06/2026 |
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
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GĐXH - Nam diễn viên phim giờ vàng này sở hữu cơ ngơi bề thế trải dài nhiều tỉnh thành.

Nam thần phim giờ vàng VTV lấy vợ giỏi, có nhà đẹp như khách sạn từ Hà Nội đến Hưng Yên, Phú Thọ - Ảnh 1.

Nhắc đến những gương mặt nam diễn viên được yêu thích nhất trên màn ảnh nhỏ Việt Nam, khó có thể bỏ qua Mạnh Trường. Sở hữu ngoại hình điển trai, phong độ cùng lối diễn xuất ngày càng chín muồi, anh được khán giả ưu ái gọi là "nam thần phim giờ vàng VTV". Không chỉ sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, Mạnh Trường còn được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ sự nghiêm túc với nghề. Anh luôn cố gắng làm mới bản thân qua từng vai diễn thay vì đóng khung trong hình tượng quen thuộc. Chính điều đó giúp nam diễn viên duy trì sức nóng giữa dàn sao truyền hình ngày càng đông đảo.

Nam thần phim giờ vàng VTV lấy vợ giỏi, có nhà đẹp như khách sạn từ Hà Nội đến Hưng Yên, Phú Thọ - Ảnh 2.

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Mạnh Trường còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn bên người vợ xinh đẹp, giỏi giang. Nam diễn viên kết hôn với bà xã Lan Phương từ khá sớm. Hai người từng là bạn học cấp 2 trước khi nên duyên vợ chồng. Sau hơn một thập kỷ chung sống, tổ ấm của họ hiện có ba người con đáng yêu. Mạnh Trường nhiều lần chia sẻ rằng vợ chính là hậu phương vững chắc giúp anh yên tâm phát triển sự nghiệp. Lan Phương không hoạt động nghệ thuật nhưng được nhận xét là người phụ nữ vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang và khéo léo trong việc vun vén gia đình.

Nam thần phim giờ vàng VTV lấy vợ giỏi, có nhà đẹp như khách sạn từ Hà Nội đến Hưng Yên, Phú Thọ - Ảnh 3.

Bên cạnh cuộc hôn nhân viên mãn, khối tài sản của gia đình Mạnh Trường cũng thu hút sự quan tâm với nhiều bất động sản trải dài từ Hà Nội đến Hưng Yên, Phú Thọ.

Nam thần phim giờ vàng VTV lấy vợ giỏi, có nhà đẹp như khách sạn từ Hà Nội đến Hưng Yên, Phú Thọ - Ảnh 4.
Nam thần phim giờ vàng VTV lấy vợ giỏi, có nhà đẹp như khách sạn từ Hà Nội đến Hưng Yên, Phú Thọ - Ảnh 5.
Nam thần phim giờ vàng VTV lấy vợ giỏi, có nhà đẹp như khách sạn từ Hà Nội đến Hưng Yên, Phú Thọ - Ảnh 6.
Nam thần phim giờ vàng VTV lấy vợ giỏi, có nhà đẹp như khách sạn từ Hà Nội đến Hưng Yên, Phú Thọ - Ảnh 7.

Biệt thự nghỉ dưỡng đẹp nên thơ của nam thần phim giờ vàng ở Phú Thọ, rộng khoảng 600m2 tại Phú Thọ. Đây là nơi cả gia đình thường về nghỉ ngơi vào dịp cuối tuần. Căn biệt thự nằm giữa không gian xanh mát, có hồ bơi ngoài trời và tầm nhìn hướng núi, mang đến cảm giác chẳng khác nào một khu resort cao cấp.

Nam thần phim giờ vàng VTV lấy vợ giỏi, có nhà đẹp như khách sạn từ Hà Nội đến Hưng Yên, Phú Thọ - Ảnh 8.

Không gian phòng khách hiện đại, đồ nội thất bài trí theo phong cách tân cổ điển, đều mang tone màu trắng chủ đạo sang trọng, tiện nghi.

Nam thần phim giờ vàng VTV lấy vợ giỏi, có nhà đẹp như khách sạn từ Hà Nội đến Hưng Yên, Phú Thọ - Ảnh 9.

Theo chia sẻ của bà xã nam diễn viên, ngôi nhà được 2 vợ chồng cùng bàn bạc thi công, nhưng Mạnh Trường luôn chiều theo ý kiến của vợ.

Nam thần phim giờ vàng VTV lấy vợ giỏi, có nhà đẹp như khách sạn từ Hà Nội đến Hưng Yên, Phú Thọ - Ảnh 10.

Khu vực sân vườn nằm bao quanh căn nhà và có diện tích rộng rãi, được vợ chồng Mạnh Trường trồng nhiều cây hoa, cây ăn trái quanh năm.

Nam thần phim giờ vàng VTV lấy vợ giỏi, có nhà đẹp như khách sạn từ Hà Nội đến Hưng Yên, Phú Thọ - Ảnh 11.

Đáng chú ý hơn cả là căn biệt thự liền kề tại Hưng Yên được gia đình anh đầu tư và cải tạo thời gian gần đây.

Biệt thự mới của vợ chồng Mạnh Trường: Khám phá không gian sống sang trọng - Ảnh 1.

Căn biệt thự mới này được cặp đôi tậu vào tháng 5/2024. Đó là một căn biệt thự ba mặt tiền nguy nga. Đến tháng 9/2025, Phương Phạm đăng tải hình ảnh tại cơ ngơi mới cùng dòng chú thích: “Chọn ngày, giờ đẹp để thay áo mới cho em!”, đồng thời đăng tải một vài bức ảnh về căn biệt thự đang trong quá trình hoàn thiện.

Biệt thự mới của vợ chồng Mạnh Trường: Khám phá không gian sống sang trọng - Ảnh 2.

Gần đây, bà xã nam diễn viên tiếp tục thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh 3D về cơ ngơi mới này. Đính kèm loạt ảnh, cô dí dỏm nhắn gửi đến chồng: “Cứ theo ý tớ là xinh yêu luôn nha anh bạn”. Từ đó có thể thấy, Phương Phạm chính là người nắm vai trò “cầm trịch” trong khâu lựa chọn phong cách, màu sắc cho đến từng chi tiết thiết kế của ngôi nhà.

Biệt thự mới của vợ chồng Mạnh Trường: Khám phá không gian sống sang trọng - Ảnh 3.

Qua những hình ảnh được chia sẻ, biệt thự này mang phong cách châu Âu hiện đại với hai gam màu kem – nâu làm chủ đạo, tạo cảm giác rộng rãi, trang nhã và thoáng đãng.

Biệt thự mới của vợ chồng Mạnh Trường: Khám phá không gian sống sang trọng - Ảnh 4.

Căn nhà được thiết kế theo không gian mở, thông tầng vừa tạo được cảm giác rộng rãi, thoáng mát, vừa kết nối các khu vực sinh hoạt thành một tổng thể liền mạch. Từ đó, các thành viên trong gia đình sẽ luôn nhìn thấy, kết nối với nhau dù ở bất kỳ vị trí nào.

Biệt thự mới của vợ chồng Mạnh Trường: Khám phá không gian sống sang trọng - Ảnh 5.

Không gian tầng 2 mở ra là khu giải trí. Nơi đó đặt một bàn billiards với mặt đỏ đô nổi bật, mang đậm nét quý tộc cổ điển phương Tây. Ngay bên cạnh là quầy bar mini với hệ tủ rượu âm tường được thiết kế vòm mềm mại, kết hợp đèn LED hắt sáng làm nổi bật bộ sưu tập rượu và ly pha lê.

Biệt thự mới của vợ chồng Mạnh Trường: Khám phá không gian sống sang trọng - Ảnh 6.

Không gian nhà bếp vừa hiện đại vừa mang hơi hướng tân cổ điển. Điểm nhấn của khu bếp là đảo bếp lớn, mặt đá marble với đường vân mềm mại. Hệ tủ bếp cao kịch trần được thiết kế thông minh với nhiều ngăn chứa đồ, giúp không gian luôn gọn gàng, sạch sẽ. Những cánh tủ kính với họa tiết uốn cong càng làm tăng tính thẩm mỹ.

Biệt thự mới của vợ chồng Mạnh Trường: Khám phá không gian sống sang trọng - Ảnh 7.

Ngay cạnh khu bếp là một mảnh vườn nhỏ phủ đầy cây xanh. Lối đi lát đá tự nhiên dẫn dọc theo hành lang bên hông nhà, tạo cảm giác như bước vào một khu vườn resort thu nhỏ. Thảm cỏ xanh mướt trải đều nền, xen kẽ với những bụi cây lá lớn như chuối cảnh, cau cảnh,... giúp nơi này càng tươi mát hơn.


Biệt thự mới của vợ chồng Mạnh Trường: Khám phá không gian sống sang trọng - Ảnh 9.

Ngoài biệt thự mới tậu đó, hiện gia đình nam diễn viên sống sang chảnh trong căn chung cư trị giá 7 tỷ mà vợ chồng nam diễn viên tậu về hồi 2018. Qua những hình ảnh được chia sẻ có thể thấy tổ ấm của nam diễn viên mang chất liệu sáng tạo theo phong cách cổ điển. Nhà của Mạnh Trường có nhiều "chất liệu" sáng tạo theo phong cách tân cổ điển. Vừa sang trọng quý phái nhưng vẫn tạo được không gian đầm ấm, sum vầy của gia đình.

Biệt thự mới của vợ chồng Mạnh Trường: Khám phá không gian sống sang trọng - Ảnh 10.

Căn hộ nằm trên tầng 15, view có thể nhìn thẳng xuống bể bơi ngoài trời và khung cảnh thành phố. Giá trị của căn hộ hiện tại khoảng 7 tỷ đồng.

Biệt thự mới của vợ chồng Mạnh Trường: Khám phá không gian sống sang trọng - Ảnh 11.

Nam diễn viên rất chăm chút cho ngôi nhà đang ở.

Biệt thự mới của vợ chồng Mạnh Trường: Khám phá không gian sống sang trọng - Ảnh 12.

Từng góc nhà thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế của gia chủ.

Biệt thự mới của vợ chồng Mạnh Trường: Khám phá không gian sống sang trọng - Ảnh 13.

Ngôi nhà được chăm chút tỉ mỉ với đồ nội thất sang trọng.

Biệt thự mới của vợ chồng Mạnh Trường: Khám phá không gian sống sang trọng - Ảnh 14.

Trắng và nâu là tông màu nổi bật của căn nhà có diện tích 140m2. Góc nào nhìn cũng sang trọng.

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