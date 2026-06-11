Nam thần phim giờ vàng VTV lấy vợ giỏi, có nhà đẹp như khách sạn từ Hà Nội đến Hưng Yên, Phú Thọ

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Mạnh Trường còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn bên người vợ xinh đẹp, giỏi giang. Nam diễn viên kết hôn với bà xã Lan Phương từ khá sớm. Hai người từng là bạn học cấp 2 trước khi nên duyên vợ chồng. Sau hơn một thập kỷ chung sống, tổ ấm của họ hiện có ba người con đáng yêu. Mạnh Trường nhiều lần chia sẻ rằng vợ chính là hậu phương vững chắc giúp anh yên tâm phát triển sự nghiệp. Lan Phương không hoạt động nghệ thuật nhưng được nhận xét là người phụ nữ vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang và khéo léo trong việc vun vén gia đình.