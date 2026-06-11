Nam thần phim giờ vàng VTV lấy vợ giỏi, có nhà đẹp như khách sạn từ Hà Nội đến Hưng Yên, Phú Thọ
GĐXH - Nam diễn viên phim giờ vàng này sở hữu cơ ngơi bề thế trải dài nhiều tỉnh thành.
Biệt thự nghỉ dưỡng đẹp nên thơ của nam thần phim giờ vàng ở Phú Thọ, rộng khoảng 600m2 tại Phú Thọ. Đây là nơi cả gia đình thường về nghỉ ngơi vào dịp cuối tuần. Căn biệt thự nằm giữa không gian xanh mát, có hồ bơi ngoài trời và tầm nhìn hướng núi, mang đến cảm giác chẳng khác nào một khu resort cao cấp.
Nam diễn viên rất chăm chút cho ngôi nhà đang ở.
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