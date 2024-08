Video: Cô gái bỏ xe, vội vàng bỏ chạy khi đất đá bất ngờ sạt lở ở Sơn La

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh cô gái bỏ lại xe máy, nhanh chóng chạy thoát thân khi đất đá bất ngờ sạt lở, đang thu hút được sự quan tâm và chú ý của dư luận.

Theo tìm hiểu của PV, sự việc trên xảy ra tại quốc lộ 279 đoạn qua xã Tạ Bú, huyện Mường La (tỉnh Sơn La). Theo thông tin từ UBND xã Tạ Bú cho biết, do mưa lớn kéo dài, rải rác trong gần một tháng qua nên tuyến quốc lộ 279 (đoạn qua địa bàn xã) đã có 3 điểm sạt lở.

'Thót tim' cảnh cô gái bỏ xe chạy thoát thân tránh sạt lở ở Sơn La

Khoảng 17 giờ ngày hôm qua (22/8), trên địa bàn xã Tạ Bú xảy ra tình trạng sạt lở đất đá, rmột cô gái điều khiển xe máy đi qua điểm sạt lở, bất ngờ hòn đá kẹt ở bánh xe khiến không di chuyển được. Đúng lúc đó, đất đá trên taluy sạt xuống, cô gái sau đó đã bỏ lại xe máy và chạy thoát thân. Được biết, khi tình hình đã an toàn, người này sau đó quay lại lấy xe. May mắn, cả người và xe không bị ảnh hưởng.

Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ chiều tối 22 đến sáng 23/8, Tây Bắc, Việt Bắc và Quảng Ninh mưa vừa, mưa to và dông với lượng phổ biến 20 - 50mm. Một số nơi mưa rất to trên 120mm. Từ chiều 23/8, mưa lớn ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc khả năng giảm dần.

Dự báo thời tiết ngày 23/8 tại phía Tây Bắc Bộ: Mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

Sạt lở nhiều nơi tại TP Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên Do mưa lớn kéo dài từ ngày 20 - 22/8, nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã xảy ra ngập lụt, sạt lở đất, gây thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân.

