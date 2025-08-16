Vietjet hợp tác cùng Petrolimex sử dụng nhiên liệu SAF, bước tiến quan trọng trong hành trình chuyển đổi xanh của ngành hàng không
Hãng hàng không Vietjet tiên phong sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững SAF (Sustainable Aviation Fuel) do Petrolimex Aviation sản xuất tại Việt Nam trên các chuyến bay của hãng.
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Vietjet và Petrolimex Aviation diễn ra hôm nay tại TP.HCM với sự tham dự của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng, Chủ tịch HĐQT Petrolimex Phạm Văn Thanh, Tổng giám đốc Petrolimex Aviation Nguyễn Văn Học, Tổng giám đốc Vietjet Đinh Việt Phương, Phó Tổng giám đốc Thường trực Vietjet Tô Việt Thắng, Phó Tổng Giám đốc, CFO Vietjet Hồ Ngọc Yến Phương cùng các đối tác, khách mời.
Lần đầu tiên tại Việt Nam, Petrolimex Aviation đã phối trộn và cung cấp toàn bộ 1.200 m³ SAF đầu tiên cho các chuyến bay của Vietjet, đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc sản xuất và sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững tại Việt Nam. Petrolimex Aviation cũng chuyển giao Bằng chứng Bền vững (Proof of Sustainability - PoS) theo tiêu chuẩn ISCC EU, cam kết đảm bảo nguồn nhiên liệu này đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe về tính bền vững và giảm phát thải CO₂.
Cục trưởng Cục Hàng không Uông Việt Dũng phát biểu: "Việc ra mắt sản phẩm SAF không chỉ có ý nghĩa về mặt thương mại mà còn mang ý nghĩa chiến lược lâu dài, tạo tiền đề xây dựng chuỗi cung ứng SAF bền vững trong nước; đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế; khuyến khích hợp tác giữa các hãng hàng không, đơn vị cung cấp nhiên liệu, cơ quan quản lý và các tổ chức tài chính nhằm mở rộng quy mô sử dụng SAF tại Việt Nam".
Phát biểu tại sự kiện, Ủy viên BCH Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Petrolimex Phạm Văn Thanh cho biết: "Petrolimex chủ động đầu tư, nghiên cứu, làm chủ công nghệ pha chế SAF tại Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè, đồng thời là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam nhập khẩu SBC – hydrocarbon được tổng hợp từ nguyên liệu có nguồn gốc sinh học/tái tạo dùng để sản xuất SAF. Thành công này thể hiện cam kết mạnh mẽ của Tập đoàn trong hành trình chuyển đổi xanh, đồng hành cùng Chính phủ, các hãng hàng không và toàn xã hội hướng tới phát triển bền vững".
Ông Tô Việt Thắng – Phó Tổng giám đốc Thường trực Vietjet cho biết: "Thỏa thuận hôm nay giữa Vietjet và Petrolimex Aviation thể hiện cam kết của hai doanh nghiệp, ngành hàng không hướng tới các mục tiêu phát triển xanh, bền vững. Với tổng cộng 576 tàu bay hiện đại đã đặt hàng, đội bay xanh của Vietjet sử dụng SAF sẽ góp phần giảm đáng kể lượng khí thải, bảo vệ môi trường, tiên phong sử dụng nhiên liệu sạch, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển, vươn mình trong kỷ nguyên hội nhập toàn cầu của đất nước".
Trước đó ngày 17/10/2024, Vietjet đã phối hợp cùng Petrolimex Aviation thực hiện hai chuyến bay đầu tiên được tra nạp SAF tại Việt Nam. Được sản xuất từ nguyên liệu tái tạo và có nguồn gốc bền vững như dầu ăn đã qua sử dụng, phụ phẩm nông nghiệp, sinh khối gỗ, rác thải đô thị…, nhiên liệu hàng không bền vững SAF có thể giúp cắt giảm 80% lượng khí thải carbon so với nhiên liệu truyền thống, đáp ứng các tiêu chuẩn hàng không quốc tế nghiệm ngặt, sử dụng an toàn trong hoạt động khai thác thương mại.
Vietjet là hãng hàng không tiên phong thực hiện chuyển dịch xanh, là hãng hàng không đầu tiên có báo cáo phát triển bền vững ESG, Vietjet sẽ tiếp tục thúc đẩy sử dụng SAF và góp phần thực hiện thành công Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, các mục tiêu giảm phát thải ròng về 0 vào năm 2050, phát triển bền vững cùng kỷ nguyên phát triển vươn mình của đất nước.
Về Vietjet:
Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet dẫn đầu cuộc cách mạng trong ngành hàng không Việt Nam, khu vực và thế giới. Với khả năng quản lý chi phí, khai thác, vận hành vượt trội, Vietjet mang tới cơ hội bay với chi phí tiết kiệm, linh hoạt, cung cấp đa dạng dịch vụ, đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng.
Vietjet là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và sở hữu chứng nhận An toàn Khai thác IOSA. Hãng hàng không tư nhân lớn nhất Việt Nam được xếp hạng 7 sao - cao nhất thế giới về an toàn hàng không bởi tổ chức uy tín AirlineRatings, top 50 hãng hàng không tốt nhất toàn cầu về hoạt động và sức khỏe tài chính của AirFinance Journal, liên tục nhận giải hãng hàng không chi phí thấp tốt nhất trao bởi các tổ chức uy tín như Skytrax, CAPA, AirlineRatings...
Thông tin chi tiết tại www.vietjetair.com
Doanh nghiệp tự giới thiệu
Xe khách tông container trên cao tốc, tài xế mắc kẹtXã hội - 59 phút trước
GĐXH - Lưu thông trên cao tốc đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh, xe khách xảy ra va chạm với container. Vụ tai nạn khiến tài xế xe khách mắc kẹt trong cabin.
Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước công ty, chính quyền mong người mẹ suy nghĩ lạiĐời sống - 1 giờ trước
Bé gái bị bỏ rơi cùng đồ sơ sinh trước cổng một công ty ở Đồng Nai. Chính quyền phát thông báo tìm thân nhân, hy vọng mẹ quay lại nhận con.
Cùng Việt Nam tiến bước: Hành động nhỏ, ý nghĩa lớnXã hội - 2 giờ trước
GĐXH - Rạng sáng 16/8, hàng chục nghìn người tại Hà Nội đã tham gia sự kiên “Cùng Việt Nam tiến bước”, khoác áo đỏ sao vàng, thực hiện hành trình đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm.
Đối tượng truy nã trong vụ Mr Pips được dẫn giải từ Thái Lan về Việt NamPháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Tổ công tác gồm đại diện từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an (Văn phòng INTERPOL Việt Nam) và Công an thành phố Hà Nội đã tiếp nhận và dẫn giải đối tượng truy nã Ngô Thị Thêu từ Thái Lan về Việt Nam để xử lý theo quy định của pháp luật.
Quy định mới về giấy phép lái xe: Hàng triệu tài xế cần biếtĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Từ năm 2025, giấy phép lái xe sẽ tăng lên 15 hạng theo quy định của Luật Trật tự an toàn, giao thông đường bộ 2024. Theo đó, thời hạn của giấy phép lái xe được quy định thế nào?
Hà Nội - Bản hùng ca từ mùa thu lịch sửXã hội - 4 giờ trước
GĐXH - Chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945” diễn ra lúc 20h ngày 15/8, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (Hà Nội), thu hút hàng chục nghìn khán giả đến xem.
Bất an với những chuyến xe khách 'nêm người' và 'bác tài' không bằng láiXã hội - 4 giờ trước
Từ việc kiểm tra, xử lý xe khách chở quá số người quy định, Phòng CSGT- Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện tài xế điều khiển phương tiện vi phạm không có bằng lái theo quy định mà mượn tên một tài xế khác, khai thông tin gian dối nhằm qua mặt cơ quan chức năng.
Tài xế xe ôm công nghệ bị sát hại trong hẻmPháp luật - 4 giờ trước
Một tài xế xe ôm công nghệ khoảng 35 tuổi bị sát hại trong con hẻm đường Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM trong đêm.
Tháng sinh Âm lịch đại phú đại quý: Sinh ra định sẵn giàu sang, hậu vận an nhànĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, có 4 tháng sinh Âm lịch được xem là "mùa vàng" của vận mệnh. Người sinh vào những thời điểm này thường được quý nhân phù trợ, cuộc sống no đủ và viên mãn đến cuối đời.
Thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 trên cả nước diễn biến ra sao?Xã hội - 5 giờ trước
GĐXH - Chuyên gia dự báo khí tượng đã đã đưa ra dự báo nhận định tình hình thời tiết trên cả nước dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2025.
Tin sáng 16/8: Diễn biến thời tiết các khu vực dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9; cấm, tạm cấm nhiều tuyến đường quanh sân vận động Mỹ Đình ngày 17/8Đời sống
GĐXH - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát hành bản tin dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.