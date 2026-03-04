Vinh danh Mạng 5G tốt nhất Đông Nam Á tại Mobile World Congress 2026: Thị trường viễn thông Việt Nam bước sang giai đoạn cạnh tranh chất lượng

Chất lượng 5G trở thành tâm điểm cạnh tranh thị trường

Giải thưởng của Ookla được đánh giá dựa trên chỉ số Speedtest Connectivity Score – thước đo trải nghiệm người dùng thực tế, bao gồm tốc độ tải xuống, độ phản hồi, khả năng duyệt web và chất lượng xem video trực tuyến.

Việc một nhà mạng Việt Nam vượt qua nhiều tên tuổi lớn trong khu vực như Singtel, Unifi hay AIS cho thấy cuộc cạnh tranh 5G tại Đông Nam Á đang bước vào giai đoạn mới: không còn dừng ở độ phủ sóng, mà chuyển sang chất lượng trải nghiệm và độ ổn định mạng.

Theo các chuyên gia viễn thông, khi lưu lượng data di động hiện nay có tới hơn 70% tập trung vào video, mạng xã hội và nền tảng nội dung số, yêu cầu về băng thông và độ trễ thấp ngày càng cao. Điều này buộc các nhà mạng phải đầu tư chiều sâu thay vì chỉ mở rộng số lượng trạm phát sóng.

Ông Nguyễn Nam Long, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT, đón nhận giải thưởng tại Mobile World Congress 2026.

Thị trường 5G Việt Nam: từ triển khai đến tối ưu hiệu năng

Thị trường viễn thông Việt Nam những năm gần đây chứng kiến sự chuyển dịch mạnh từ 4G sang 5G. Trong bối cảnh đó, chiến lược đầu tư của VNPT cho mạng 5G không chỉ tập trung vào tốc độ lý thuyết mà nhấn mạnh tối ưu trải nghiệm thực tế.

Việc áp dụng mô hình dự báo lưu lượng, phân tích mật độ người dùng theo khu vực và đo kiểm đa lớp trong các kịch bản sử dụng như livestream, gaming, truyền tải video độ phân giải cao cho thấy xu hướng mới của thị trường: cá nhân hóa tối ưu mạng theo từng khu vực thay vì vận hành ở mức trung bình toàn hệ thống.

Các chuyên gia đánh giá, đây là hướng đi phù hợp trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, khi doanh nghiệp, tổ chức và người dùng cá nhân đều phụ thuộc vào kết nối tốc độ cao cho làm việc từ xa, thương mại điện tử và dịch vụ số.

5G và động lực phát triển kinh tế số

Việc được vinh danh tại sự kiện công nghệ lớn nhất thế giới không chỉ mang ý nghĩa thương hiệu đối với VinaPhone mà còn phản ánh vị thế ngày càng rõ nét của hạ tầng số Việt Nam trên bản đồ khu vực.

Trong chiến lược "Go Global", Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đặt mục tiêu đưa các sản phẩm và giải pháp công nghệ tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Hạ tầng 5G chất lượng cao được xem là nền tảng để phát triển các lĩnh vực như IoT, thành phố thông minh, công nghiệp 4.0 và dịch vụ số xuyên biên giới.

Theo đại diện VNPT, giải thưởng quốc tế lần này cũng đánh dấu cột mốc 30 năm hình thành và phát triển của thương hiệu VinaPhone (1996–2026), cho thấy sự chuyển mình từ một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống sang doanh nghiệp hạ tầng số hiện đại.





Xu hướng cạnh tranh mới của ngành viễn thông

Thành tích của VinaPhone đặt ra một chuẩn mực mới cho thị trường viễn thông trong nước. Khi người dùng ngày càng quan tâm đến tốc độ tải thực tế, độ ổn định và trải nghiệm video, các nhà mạng buộc phải đẩy mạnh đầu tư công nghệ lõi như MIMO, beamforming, tối ưu tài nguyên vô tuyến và giám sát KPI theo thời gian thực.

Giới phân tích nhận định, giai đoạn 2026–2030 sẽ là thời kỳ cạnh tranh về chất lượng dịch vụ và hệ sinh thái số, thay vì chỉ cạnh tranh về giá cước như trước đây.

Việc một doanh nghiệp Việt Nam được vinh danh tại Mobile World Congress 2026 không chỉ là câu chuyện giải thưởng, mà còn phản ánh bước tiến của thị trường viễn thông Việt Nam trong chuỗi giá trị khu vực. Khi hạ tầng 5G đạt chuẩn quốc tế, nền tảng cho kinh tế số và chuyển đổi số quốc gia cũng được củng cố vững chắc hơn.