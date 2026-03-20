Vợ mang thai vẫn đi làm, chồng cày kiệt sức để mua nhà và thực tế khốc liệt

Thế nhưng, sau tất cả nỗ lực để mua nhà, thứ họ nhận lại không phải là tổ ấm như mong đợi, mà là một thực tế đầy cay đắng.

Ám ảnh mua nhà từ những năm tháng tuổi thơ thiếu thốn

Lương Lương và Lý Quân, cặp vợ chồng thuộc thế hệ 9x, sinh ra và lớn lên tại một thị trấn nhỏ, sau đó cùng lên thành phố Trịnh Châu (Hà Nam, Trung Quốc) lập nghiệp.

Giống như nhiều người trẻ khác, mua nhà không chỉ là mục tiêu tài chính mà còn là khát khao sâu xa về một mái ấm thực sự.

Với Lý Quân, mong muốn này càng trở nên mãnh liệt hơn khi tuổi thơ của cô gắn liền với những ngày tháng sống nhờ nhà họ hàng.

Không có một không gian riêng, không có cảm giác thuộc về, cô luôn khao khát có một căn nhà đúng nghĩa.

Trong khi đó, dù có phần đủ đầy hơn, Lương Lương cũng lớn lên trong những căn nhà thuê chật chội, thiếu thốn.

Chính hoàn cảnh đó khiến cả hai sớm hình thành suy nghĩ phải mua nhà bằng mọi giá, như một cách để chấm dứt cảm giác bấp bênh kéo dài nhiều năm.

Lý Quân. Ảnh: Toutiao

Tằn tiện đến cực đoan để hiện thực hóa giấc mơ mua nhà

Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, hai vợ chồng tích góp được 400.000 NDT và quyết định vay thêm 1,02 triệu NDT (tương đương hơn 3,4 tỷ đồng) trong vòng 30 năm để mua nhà.

Để gánh được khoản vay lớn này, họ buộc phải cắt giảm chi tiêu xuống mức tối thiểu.

Cuộc sống hàng ngày gần như chỉ xoay quanh những bữa ăn đơn giản với đậu phụ, trứng, rất hiếm khi có thịt. Tổng chi phí sinh hoạt mỗi tháng chỉ khoảng 1.000 NDT (hơn 3 triệu đồng).

Không quần áo mới, không điện thoại mới, không ăn hàng, không giải trí tốn kém, tất cả đều bị loại bỏ để ưu tiên cho mục tiêu mua nhà.

Cuối tuần, niềm vui hiếm hoi của họ là đi dạo trong bảo tàng vì không mất phí.

Áp lực tài chính cũng khiến Lương Lương phải làm thêm 2-3 công việc sau giờ hành chính, từ giao hàng đến giao đồ ăn, làm việc đến tận đêm khuya.

Trong khi đó, Lý Quân dù bị giảm lương một nửa vẫn không dám nghỉ việc vì sợ mất đi nguồn thu nhập ổn định.

Thậm chí khi mang thai, cô vẫn tiếp tục đi làm để giảm gánh nặng cho chồng. Với họ, việc mua nhà quan trọng đến mức mọi hy sinh đều trở nên "có thể chấp nhận".

Khoảnh khắc chạm tay vào giấc mơ

Sau khi cân nhắc nhiều dự án, cặp đôi quyết định chọn một khu căn hộ do một tập đoàn bất động sản lớn phát triển. Đó là nơi họ đặt trọn niềm tin cho giấc mơ mua nhà của mình.

Khi đứng trên ban công căn hộ mẫu, Lý Quân từng tưởng tượng về một tương lai không xa, nơi cô có thể ngắm nhìn thành phố về đêm từ chính căn nhà của mình.

Khoảnh khắc ký hợp đồng mua nhà là lúc cả hai cảm thấy hạnh phúc nhất, như thể mọi nỗ lực đã được đền đáp.

Họ không giấu được niềm vui, thậm chí còn chia sẻ hành trình mua nhà lên mạng xã hội như một dấu mốc đáng tự hào.

Bi kịch ập đến

Niềm vui ngắn chẳng tày gang. Một ngày, họ bàng hoàng khi biết dự án mình đã mua nhà bất ngờ dừng thi công.

Không tin vào thông tin nhận được, hai vợ chồng lập tức đến công trường để kiểm chứng.

Trước mắt họ là khung cảnh hoang vắng: không công nhân, không máy móc hoạt động, chỉ còn những cần cẩu đứng trơ trọi bên những khối bê tông dang dở.

Họ tiếp tục tìm đến trung tâm bán hàng thì nơi này cũng đã đóng cửa, không còn bất kỳ nhân viên nào. Sau đó, chủ đầu tư xác nhận không đủ khả năng tiếp tục triển khai dự án.

Giấc mơ mua nhà tan vỡ. Trong khi đó, khoản nợ ngân hàng vẫn hiện hữu mỗi tháng, trở thành áp lực khổng lồ đè nặng lên vai đôi vợ chồng trẻ.

Thực tế khắc nghiệt phía sau giấc mơ mua nhà

Câu chuyện của Lương Lương và Lý Quân không phải là trường hợp cá biệt. Tính đến cuối năm 2021, riêng tại Trịnh Châu đã có hơn 25.000 dự án bất động sản chưa hoàn thành.

Nhiều người mua nhà rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, không thể nhận nhà, cũng không thể đòi lại tiền. Thậm chí, có người buộc phải sống trong những căn hộ chưa hoàn thiện, không điện, không nước.

Dịch bệnh cùng những biến động kinh tế khiến thị trường bất động sản gặp khó khăn, kéo theo hệ lụy trực tiếp đến những người đã vay tiền để mua nhà.

Khi "mua nhà" không còn là mục tiêu duy nhất

Sau biến cố, Lý Quân đã chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm lớn.

Nhiều người đã hỗ trợ gia đình họ bằng cách mua hàng online, gửi quà cho con, thậm chí quyên góp tiền.

Dù vẫn đang trong hành trình đòi lại quyền lợi, cặp vợ chồng dần thay đổi góc nhìn về cuộc sống. Với họ, mua nhà không còn là mục tiêu duy nhất.

"Có lẽ căn nhà không còn quan trọng nhất nữa, chỉ cần có gia đình, nơi nào cũng là nhà", Lý Quân chia sẻ.

Bài học đắt giá từ giấc mơ mua nhà của người trẻ

Câu chuyện của cặp vợ chồng 9x là lời cảnh tỉnh cho nhiều người đang theo đuổi giấc mơ mua nhà bằng mọi giá.

Một mái ấm là điều đáng quý, nhưng nếu đánh đổi bằng sức khỏe, hạnh phúc và sự an toàn tài chính, cái giá phải trả có thể quá lớn.

Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, việc mua nhà cần được cân nhắc kỹ lưỡng, không chỉ dựa trên khát khao mà còn phải tính đến khả năng tài chính và rủi ro thực tế.

Bởi suy cho cùng, một "ngôi nhà" đúng nghĩa không chỉ được xây bằng gạch đá, mà còn được tạo nên từ sự bình yên và gắn kết của những người trong đó.