Vỡ mộng sau khi nghỉ hưu sớm để tận hưởng cuộc sống, tôi nhận ra: Có việc để làm chính là hạnh phúc

Câu chuyện nghỉ hưu sớm của ông Lý, 52 tuổi (Trung Quốc) là một minh chứng.

Quyết định nghỉ hưu sớm: Tưởng đúng mà hóa sai

"Tôi 52 tuổi, hai năm trước, tôi rời bỏ công việc đã gắn bó gần nửa đời người, nghĩ rằng cuối cùng mình có thể an nhàn tận hưởng cuộc sống. Nhưng giờ nhìn lại, tôi mới thấy đó là một quyết định vội vã", ông Lý chia sẻ.

Ngày nộp đơn xin nghỉ hưu, ông còn nhớ rõ ánh nắng buổi sáng hôm ấy, gió nhẹ lay khẽ tán cây, và ánh mắt luyến tiếc của đồng nghiệp.

Ai cũng ngạc nhiên: "Anh Lý, sự nghiệp của anh vẫn đang tốt, sao lại nghỉ hưu sớm vậy?".

Ông chỉ mỉm cười, nghĩ rằng bản thân đã sẵn sàng cho một giai đoạn mới không áp lực, không cạnh tranh.

Thế nhưng, chỉ ít lâu sau, ông nhận ra cuộc sống "tự do" ấy lại quá trống rỗng. Các con bận rộn, ít khi về thăm. Ngôi nhà bỗng trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.

"Buổi sáng thức dậy, tôi chẳng biết phải làm gì. Cảm giác như mình đang bị bỏ quên giữa dòng đời", ông kể.

Tôi nhận ra con người sống cần có mục tiêu, có việc để làm. Không phải vì tiền, mà vì cảm giác mình vẫn còn giá trị. Ảnh minh họa

Cuộc sống hưu trí: Không dễ chịu như tưởng tượng

Sự nhàm chán khiến ông Lý ngày càng mệt mỏi. Ông thử tập thể dục, đọc sách, làm vườn… nhưng chẳng điều gì khiến ông thực sự hứng thú.

Một hôm, ông nói với vợ: "Anh muốn đi tìm việc."

Vợ ông ngạc nhiên: "Anh đã nghỉ hưu hai năm rồi, giờ còn làm gì nữa?"

Nhưng ông Lý biết, mình không thể ngồi yên. "Tôi nhận ra con người sống cần có mục tiêu, có việc để làm. Không phải vì tiền, mà vì cảm giác mình vẫn còn giá trị."

Thế nhưng, hành trình quay lại thị trường lao động của ông không hề dễ dàng. Nhiều nơi từ chối vì tuổi tác.

"Họ bảo tôi có kinh nghiệm nhưng không còn phù hợp. Lúc ấy tôi mới hiểu, xã hội có thể không còn chỗ cho những người đã nghỉ hưu như tôi."

Tìm lại ý nghĩa cuộc sống sau khi nghỉ hưu

Trước lời khuyên của con trai, ông quyết định thử tham gia công tác tình nguyện tại trung tâm dịch vụ cộng đồng.

Ban đầu, ông chỉ định "thử cho vui", nhưng rồi lại bị cuốn vào công việc này một cách say mê.

"Tôi gặp nhiều người già neo đơn, khó khăn trong sinh hoạt. Chỉ cần giúp họ mua đồ, sắp xếp lại nhà cửa, hay đơn giản là ngồi nghe họ tâm sự tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ thường."

Từ những hoạt động nhỏ, ông dần nhận ra niềm vui lớn: "Giúp đỡ người khác cũng chính là giúp mình sống vui hơn."

Ông Lý chia sẻ, sau thời gian làm tình nguyện, ông trở nên bình an và hài lòng hơn bao giờ hết. Vợ ông cũng tham gia cùng, cả hai cùng tận hưởng nhịp sống ý nghĩa.

"Tôi không còn tiếc vì đã nghỉ hưu sớm nữa. Nghỉ hưu không phải là kết thúc, mà là cơ hội để bắt đầu lại theo cách khác, nhẹ nhàng và nhân văn hơn."

Bài học rút ra sau khi nghỉ hưu

Nhìn lại chặng đường đã qua, ông Lý nói: "Cuộc sống sau khi nghỉ hưu không chỉ là chuyện tiền bạc, mà là tìm được ý nghĩa sống. Khi bạn còn có thể cho đi, còn thấy mình có ích, thì đó mới là hạnh phúc thật sự."

Ông hiểu ra rằng, điều quan trọng nhất không phải là được nghỉ ngơi, mà là được sống một cách có mục tiêu. Bởi chỉ khi trái tim còn hướng về điều tốt đẹp, con người mới thật sự thấy mình đang sống.