Đời người có 3 điều tuyệt đối không nên tham, ai tránh được sẽ sống an yên
GĐXH - Ai trong đời cũng muốn thành công, muốn giàu sang, muốn được người đời công nhận. Nhưng khi những ước muốn ấy vượt khỏi giới hạn, chúng biến thành lòng tham và có thể thiêu rụi cả cuộc đời con người.
Cổ nhân từng nói: "Lòng tham như ngọn lửa, không dập tắt kịp thời sẽ cháy trụi cả cánh rừng. Lòng tham như dòng nước, nếu không kiểm soát, nước sẽ hóa thành lũ, cuốn trôi tất cả".
Quả thật, tham vọng không có điểm dừng sẽ khiến con người mù quáng, mất đi lý trí, cuối cùng đánh mất cả bản thân. Người khôn ngoan hiểu rằng, có ba điều tuyệt đối không nên tham, bởi một khi dính vào, tai họa sẽ đến lúc nào chẳng hay.
1. Tham danh tiếng: Ảo vọng khiến con người mất tự do
Phần lớn chúng ta đều nỗ lực để có được địa vị, sự công nhận và tiếng tăm. Điều đó không sai. Nhưng khi danh tiếng trở thành mục tiêu tối thượng, con người dễ đánh mất chính mình.
Danh vọng thực sự phải đi cùng năng lực và giá trị cống hiến. Nếu chỉ mưu cầu tiếng khen mà không trau dồi thực lực, cái ta nhận lại chỉ là hư danh trống rỗng.
Mạnh Tử từng nói: "Nếu sau khi làm việc mà không đạt kết quả như mong đợi, hãy xem lại chính mình. Nếu lời nói và hành động là đúng, sớm muộn cũng sẽ được người khác công nhận."
Trong xã hội hiện đại, có biết bao chức danh "oai phong" mà thực chất chẳng mang lại quyền lực hay giá trị thực.
Với người bình thường, danh tiếng không giúp ta sống tốt hơn, mà đôi khi còn kéo theo áp lực và ganh ghét.
Vì vậy, đừng tham danh, hãy sống thực tế, làm tốt công việc của mình. Khi có giá trị thật, tiếng thơm tự nhiên sẽ đến mà chẳng cần cố gắng tô vẽ.
2. Tham nhàn hạ: Vòng an toàn tưởng yên bình mà thật ra nguy hiểm
Ai cũng mong được nghỉ ngơi, được sống thoải mái. Nhưng nếu tham nhàn hạ quá mức, con người sẽ dần đánh mất ý chí và tinh thần phấn đấu.
Người chỉ biết tìm sự dễ chịu sẽ không chịu bước ra khỏi vùng an toàn. Họ tưởng rằng mình đang sống yên ổn, nhưng thực ra là đang dần tụt lại phía sau. Đến khi biến cố ập tới, họ không còn đủ năng lực để chống đỡ.
Cuộc sống vốn dĩ không thể chỉ toàn an nhàn. Đôi khi, chính những giai đoạn vất vả mới giúp ta trưởng thành và mạnh mẽ hơn.
Hãy nhớ: "Sự lười biếng hôm nay sẽ đổi lấy nỗi hối hận ngày mai."
Hãy cho bản thân được nghỉ ngơi, nhưng đừng tham luyến sự nhàn hạ. Bởi chính nó có thể âm thầm hủy hoại tương lai của bạn.
Người có chí tiến thủ hiểu rằng, chỉ khi vượt qua gian khổ, ta mới biết trân quý hạnh phúc thật sự.
3. Tham lợi nhỏ: Cái bẫy khiến ta đánh mất cơ hội lớn
Nhiều người vì chút lợi ích nhỏ trước mắt mà đánh đổi cả niềm tin, danh dự và cơ hội lâu dài. Nhưng lợi nhỏ không thể làm nên giàu sang, ngược lại, sự tính toán vụn vặt có thể khiến ta mất tất cả.
Nhà văn Trung Quốc Zhang Heng từng nói: "Người không thể cưỡng lại trước lợi nhỏ, khó mà tránh được sai lầm lớn."
Người nhìn xa trông rộng luôn biết buông bỏ cái lợi nhỏ để nắm lấy cái lớn hơn. Họ hiểu rằng sự tử tế, chữ tín và lòng chính trực mới là vốn quý nhất.
Câu chuyện về ông trùm bất động sản Feng Lun là ví dụ điển hình. Khi mới ra trường, ông được một người bạn nhờ nghiên cứu thị trường và đề nghị trả công.
Dù được mời rất chân thành, Feng Lun từ chối: "Chúng ta là bạn bè, chỉ là giúp chút sức thôi."
Chính sự hào sảng ấy đã mở ra cơ hội lớn: người bạn kia sau này hợp tác cùng Feng Lun, đưa ông bước chân vào con đường đầu tư, trở thành doanh nhân hàng đầu.
Giáo sư Yu Dan cũng từng nói: "99% người trên thế giới vì tham lợi nhỏ mà chịu thiệt lớn. 1% còn lại – những người không tham – mới là kẻ chiến thắng."
Không có gì trên đời là miễn phí. Thứ tưởng là "món quà" hôm nay có thể là cái bẫy ngày mai. Người biết kiềm lòng trước lợi nhỏ mới có thể đi xa và sống vững vàng.
Biết đủ là phúc, biết dừng là trí
Cuộc đời vốn ngắn ngủi, nhưng lòng tham của con người thì vô tận. Khi biết "đủ", ta thấy lòng mình bình an; khi biết "dừng", ta tránh được tai họa.
Người xưa dạy rằng: "Biết đủ thì không nhục, biết dừng thì không nguy."
Đừng để lòng tham khiến ta mù quáng. Bởi tiền bạc, danh vọng hay quyền lực đều chỉ là phù du. Thứ đáng quý nhất vẫn là một tâm hồn tự tại, thanh thản và an nhiên giữa dòng đời đầy sóng gió.
