Cãi nhau với vợ giữa đường, chồng nhận bài học nhớ đời

Cãi nhau với vợ, người đàn ông đi bộ 20km trên đường cao tốc

Mới đây, tại thành phố Tô Châu, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), một cảnh sát đang làm nhiệm vụ tuần tra trên đường cao tốc thì phát hiện một người đàn ông đi bộ bên lề đường.

Điều khiến lực lượng chức năng chú ý là người này chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng, trong khi nhiệt độ ngoài trời lúc đó chỉ khoảng 2 độ C. Việc đi bộ trên cao tốc không chỉ nguy hiểm mà còn tiềm ẩn nguy cơ bị nhiễm lạnh.

Cảnh sát ngay lập tức chặn người đàn ông lại để hỏi thăm tình hình và nhắc nhở về mức độ nguy hiểm khi đi bộ trên tuyến đường dành cho ô tô tốc độ cao.

Sau cuộc tranh cãi căng thẳng tại một khu dịch vụ trên đường cao tốc, người vợ đã lái xe rời đi, bỏ lại chồng.

Nguyên nhân: Bị vợ bỏ lại sau cuộc cãi vã

Khi được hỏi lý do vì sao lại xuất hiện trên đường cao tốc trong tình trạng như vậy, người đàn ông cho biết anh vừa cãi nhau với vợ.

Theo lời kể, sau cuộc tranh cãi căng thẳng tại một khu dịch vụ trên đường cao tốc, người vợ đã lái xe rời đi, bỏ lại anh ở phía sau. Thay vì gọi người thân đến đón hoặc tìm cách liên hệ giúp đỡ, anh quyết định tự đi bộ dọc theo đường cao tốc.

Tổng quãng đường mà người đàn ông đã đi bộ lên tới khoảng 20km trong thời tiết rét buốt.

Người vợ hối hận khi gặp lại chồng

Sau khi nắm rõ sự việc, cảnh sát đã liên lạc với gia đình của người đàn ông để giải quyết tình huống.

Khi gặp lại chồng, người vợ thừa nhận rằng hai người đã dừng xe tại khu dịch vụ và xảy ra tranh cãi lớn. Vì quá tức giận nên cô đã lái xe rời đi ngay lập tức.

"Tôi lúc đó rất khó chịu nên đã lái xe bỏ đi", người vợ nói.

Cô cũng cho biết khi rời đi, bản thân không để ý rằng chồng chỉ mặc áo ngắn tay giữa thời tiết lạnh giá.

"Sau khi đi một đoạn, tôi đã hối hận. Nhưng vì đang ở trên đường cao tốc nên không thể quay đầu xe lại ngay lập tức. Tôi không nên bỏ anh ấy ở đó. Nếu có làm vậy thì ít nhất cũng nên đưa cho anh ấy một chiếc áo ấm", người vợ chia sẻ.

Cảnh sát hòa giải, hai vợ chồng làm lành

Sau khi được cảnh sát thuyết phục và hòa giải, hai vợ chồng đã bình tĩnh lại và làm lành với nhau.

Người vợ sau đó đã đưa chiếc áo khoác của mình cho chồng để giữ ấm và cam kết với lực lượng chức năng rằng cả hai sẽ cố gắng kiểm soát cảm xúc, không để xảy ra những cuộc cãi vã bốc đồng như vậy trong tương lai.

Sự việc cũng là lời nhắc nhở rằng những hành động thiếu suy nghĩ trong lúc nóng giận có thể dẫn đến những tình huống nguy hiểm ngoài ý muốn.

5 phản ứng tưởng vô hại nhưng thực chất độc hại khi vợ chồng cãi nhau

Cãi vã là điều khó tránh trong hôn nhân. Tuy nhiên, chính cách vợ chồng đối diện và xử lý mâu thuẫn mới là yếu tố quyết định sự bền vững của mối quan hệ.

Dưới đây là 5 điều cấm kỵ trong tranh cãi vợ chồng, kèm theo giải pháp giúp đối thoại trở nên tích cực hơn.

Sự xúc phạm, chê bai hoặc lăng mạ trong lúc cãi nhau là hành vi gây tổn thương sâu sắc. Ảnh minh họa

Sỉ nhục, miệt thị đối phương

Sự xúc phạm, chê bai hoặc lăng mạ trong lúc cãi nhau là hành vi gây tổn thương sâu sắc. Tiến sĩ John Gottman - chuyên gia nghiên cứu hôn nhân nổi tiếng người Mỹ - gọi "miệt thị" là yếu tố nguy hiểm nhất dẫn đến ly hôn.

Những hành động như chê bai năng lực, nhại giọng, lườm nguýt hay chế giễu đối phương đều thể hiện sự thiếu tôn trọng. Một khi lòng tự trọng bị chà đạp, mối quan hệ rất khó hồi phục, theo The Gottman Institute.

Giải pháp: Thay vì đổ lỗi, hãy chia sẻ cảm xúc cá nhân một cách cụ thể. Ví dụ: thay vì "Anh thật vô dụng", hãy nói "Em cảm thấy áp lực khi phải làm hết mọi việc một mình". Cách diễn đạt này giúp đối phương hiểu bạn mà không cảm thấy bị công kích.

Đào lại chuyện cũ

Việc lôi lại lỗi lầm trong quá khứ khi đang tranh cãi là sai lầm phổ biến. Nó khiến cuộc trò chuyện mất phương hướng, chuyển từ giải quyết vấn đề sang cuộc đối đầu dai dẳng.

Theo bà Susan Heitler, Tiến sĩ - nhà tâm lý học ở Colorado (Mỹ), điều này khiến cả hai không còn lắng nghe nhau mà chỉ tập trung phản bác hoặc tìm cách cãi thắng bạn đời.

Giải pháp: Chỉ nên tập trung vào vấn đề hiện tại. Nếu có những vết thương cũ chưa lành, hãy chọn thời điểm bình tĩnh hơn để cùng nhìn lại một cách tích cực, thay vì để quá khứ chi phối cảm xúc hiện tại.

Im lặng để trừng phạt

"Chiến tranh lạnh" - im lặng hoàn toàn để thể hiện sự tức giận - là một hình thức rút lui cảm xúc có thể làm tổn thương sâu sắc.

Theo The Gottman Institute, hành vi này là dấu hiệu cho thấy người đó đang ngắt kết nối khỏi mối quan hệ, ít nhất là tạm thời.

Người bị im lặng sẽ cảm thấy bị từ chối, không được lắng nghe, và dần mất cảm giác an toàn trong tình cảm.

Giải pháp: Nếu cảm xúc quá căng thẳng, hãy thẳng thắn nói: "Anh/em đang chưa đủ bình tĩnh, mình dừng lại một chút và sẽ nói chuyện tiếp sau khoảng 30 phút nhé".

Sự minh bạch này giúp giữ kết nối và tránh hiểu lầm rằng bạn đang trừng phạt đối phương.

Đe dọa ly hôn, chia tay

Khi xung đột lên đến đỉnh điểm, một số người chọn cách buông lời đe dọa như: "Ly dị đi!", "Tôi sẽ bỏ đi"… Dù nói trong lúc nóng giận, những câu này gây tổn thương rất lớn.

Đe dọa rời bỏ làm xói mòn niềm tin, khiến người kia cảm thấy bị đẩy ra rìa, và lâu dần sẽ hình thành tâm lý phòng vệ, xa cách.

Giải pháp: Thay vì đe dọa, hãy chuyển hướng cảm xúc thành mong muốn: "Em không muốn tiếp tục sống trong không khí này. Mình cần tìm cách cải thiện để cả hai đều dễ thở hơn." Câu nói này mở ra khả năng đối thoại thay vì đóng cánh cửa của sự kết nối.

Cãi nhau trước mặt con cái

Không ít cha mẹ cho rằng trẻ con "không hiểu gì" nên việc cãi vã trước mặt con là vô hại.

Thực tế, các nghiên cứu của Hiệp hội Tâm lý học Mỹ (APA) cho thấy trẻ em chứng kiến cha mẹ thường xuyên cãi vã sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng về tâm lý: lo âu, mất ngủ, hành vi rối loạn, và thậm chí hình thành cái nhìn méo mó về tình yêu - hôn nhân khi trưởng thành.

Giải pháp: Nếu xung đột xảy ra, hãy cố gắng giữ bình tĩnh và hoãn lại cuộc tranh luận cho đến khi vắng mặt trẻ.

Hãy nói với con bằng giọng nhẹ nhàng: "Bố mẹ đang cần nói chuyện riêng một chút nhé." Điều đó giúp trẻ không cảm thấy bị cuốn vào, đồng thời tạo cho con cảm giác an toàn trong chính tổ ấm của mình.

Theo Sohu