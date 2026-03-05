Thần đồng một thời giờ làm bảo vệ: Quyết định phía sau khiến cả khu phố cảm phục
GĐXH - Ít ai ngờ rằng người đàn ông lặng lẽ làm công việc bảo vệ ấy từng là một "thần đồng" khiến cả nước chấn động.
Từng là thần đồng khiến cả nước kỳ vọng
Năm 1991, Trương Tiểu Vĩnh, một cậu học sinh đến từ vùng quê bình dị, gây chấn động dư luận khi thi đậu Đại học Thanh Hoa với số điểm gần như tuyệt đối.
Thành tích xuất sắc ấy không chỉ giúp anh bước chân vào ngôi trường danh giá bậc nhất Trung Quốc, mà còn biến chàng trai trẻ trở thành gương mặt được nhiều người nhắc đến như một "thần đồng".
Với nhiều người, cánh cổng Thanh Hoa chính là tấm vé đảm bảo cho một tương lai rực rỡ. Vì vậy, không ít người tin rằng Trương Tiểu Vĩnh chắc chắn sẽ trở thành một nhân vật xuất chúng.
Tại trường, anh lựa chọn chuyên ngành Công nghệ Sinh học – lĩnh vực được xem là "trái tim" của khoa học ứng dụng thời bấy giờ. Ngành học này có vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, y học và công nghệ sinh học hiện đại.
Với nền tảng học tập xuất sắc cùng niềm say mê nghiên cứu, Trương Tiểu Vĩnh được kỳ vọng sẽ trở thành một nhà khoa học tài năng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước.
Bước ngoặt sau khi tốt nghiệp khiến cuộc đời rẽ hướng
Thế nhưng, sau khi tốt nghiệp, mọi kế hoạch trong tương lai của anh lại bất ngờ bị đảo lộn.
Thời điểm đó, chính sách tuyển dụng mới khiến nhiều sinh viên dù có thành tích học tập xuất sắc vẫn không được phân công đúng chuyên ngành. Trương Tiểu Vĩnh cũng không ngoại lệ.
Anh được điều sang làm công việc chăm sóc khách hàng, một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ với chuyên môn Công nghệ Sinh học mà anh theo đuổi suốt nhiều năm.
Nhận thấy công việc không phù hợp với năng lực và định hướng của bản thân, Trương Tiểu Vĩnh quyết định xin nghỉ việc. Đó là một quyết định khó khăn, đồng nghĩa với việc rời bỏ con đường khoa học tưởng chừng đã được trải sẵn thảm hoa.
Cũng đúng vào thời điểm này, một biến cố lớn xảy ra trong gia đình. Người cha, chỗ dựa tinh thần của anh, bất ngờ lâm bệnh nặng.
Trước hai lựa chọn là tiếp tục ở lại thành phố để tìm kiếm cơ hội phát triển, hoặc trở về quê chăm sóc cha mẹ trong lúc khó khăn, Trương Tiểu Vĩnh đã chọn quay về.
Quyết định ấy đồng nghĩa với việc anh chấp nhận gác lại những kỳ vọng lớn lao, từ bỏ cơ hội ở các thành phố lớn để ở bên gia đình.
Từ thần đồng nổi tiếng đến người bảo vệ bình dị
Sau khi trở về quê, Trương Tiểu Vĩnh phải tự tìm cho mình một hướng đi mới.
Ban đầu, anh thử sức với lĩnh vực bất động sản – một ngành nghề được cho là có khả năng mang lại thu nhập cao. Tuy nhiên, thị trường địa ốc không suôn sẻ như con đường học tập trước đây của anh.
Những thất bại trong kinh doanh khiến cuộc sống của Trương Tiểu Vĩnh rơi vào giai đoạn nhiều khó khăn.
Cuối cùng, để có nguồn thu nhập ổn định và có thời gian chăm sóc cha mẹ, anh quyết định làm nhân viên bảo vệ tại một khu dân cư địa phương.
Công việc không quá vất vả nhưng thu nhập cũng không cao. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất với anh là có thể sống gần gia đình và san sẻ gánh nặng với cha mẹ.
Từng là thần đồng với hào quang rực rỡ, giờ đây anh chấp nhận làm những công việc giản dị nhất ngay tại quê hương của mình.
Câu chuyện khiến nhiều người vừa tiếc nuối vừa cảm phục
Nhiều người dân trong khu phố vẫn nhớ về câu chuyện của cậu bé từng làm rạng danh quê hương.
Thỉnh thoảng, khi nhìn thấy Trương Tiểu Vĩnh đứng trực cổng khu dân cư, họ không khỏi cảm thấy tiếc nuối cho một tài năng trẻ từng khiến cả nước ngưỡng mộ.
Nhưng bên cạnh sự tiếc nuối ấy lại là sự cảm phục. Bởi không phải ai cũng đủ can đảm từ bỏ cơ hội lớn để lựa chọn con đường hiếu thảo và bình dị như anh.
Bài học từ câu chuyện của "thần đồng" năm nào
Câu chuyện của Trương Tiểu Vĩnh cho thấy một thực tế rằng bằng cấp danh giá và thành tích học tập xuất sắc không phải là yếu tố duy nhất quyết định tương lai của một con người.
Cuộc sống luôn chứa đựng nhiều biến số: từ hoàn cảnh gia đình, sức khỏe của cha mẹ cho đến chính sách xã hội và cơ hội nghề nghiệp. Tất cả có thể khiến con đường của mỗi người rẽ sang những hướng khác nhau.
Trong xã hội hiện đại, khi nhiều người chạy theo danh vọng và địa vị, lựa chọn lặng lẽ trở về chăm sóc gia đình của Trương Tiểu Vĩnh lại trở thành lời nhắc nhở sâu sắc về những giá trị bền vững.
Anh không chọn cách sống vội vàng để tìm kiếm thành công, mà chọn sống chậm lại để gìn giữ chữ "hiếu" và trách nhiệm với người thân.
Sau tất cả, thành công của một con người không chỉ được đo bằng tiền bạc hay địa vị xã hội. Đôi khi, đó còn là sự bình yên trong gia đình, là nụ cười của cha mẹ và sự thanh thản trong lòng.
