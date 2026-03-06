Mới nhất
Người EQ cao dùng MXH rất khác: 3 kiểu bài đăng họ gần như không bao giờ chia sẻ

Thứ sáu, 08:18 06/03/2026 | Gia đình
Tường Vy (t/h)
Tường Vy (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Những người EQ cao thường rất tinh tế trong cách sử dụng mạng xã hội. Họ hiểu rõ điều gì nên chia sẻ và điều gì nên giữ lại cho riêng mình.

Người EQ cao không chỉ thể hiện qua việc họ đăng gì, mà còn qua việc họ chủ động không đăng điều gì. Họ không im lặng hoàn toàn, nhưng luôn đặt ra ranh giới rõ ràng giữa chia sẻ và kiểm soát.

Dưới đây là 3 kiểu nội dung mà người EQ cao thường tránh đăng lên mạng xã hội, bởi họ hiểu rõ những hệ lụy có thể xảy ra.

Người EQ cao không đăng chuyện đời tư mang màu sắc tiêu cực

Những người có EQ cao rất cẩn trọng trước khi "trút hết tâm trạng" lên mạng xã hội. 

Bạn hiếm khi thấy họ đăng tải những câu chuyện về đổ vỡ tình cảm, mâu thuẫn gia đình hay xích mích nơi công sở.

Những dòng trạng thái đầy cảm xúc tiêu cực như: "Thật sự mệt mỏi", "Ghét ai đó quá rồi"… gần như không xuất hiện trên trang cá nhân của họ.

Lý do rất đơn giản, họ hiểu rằng cảm xúc là nhất thời, nhưng Internet thì nhớ rất lâu.

Một phút nóng giận có thể khiến bạn đăng điều gì đó bốc đồng, nhưng sau này lại trở thành thứ khiến bản thân hối tiếc. 

Ngoài ra, người EQ cao cũng hiểu rằng sự riêng tư là một dạng tài sản. Càng giữ được ranh giới cá nhân, cuộc sống càng an toàn và bình yên.

Thay vì tìm kiếm sự đồng cảm từ đám đông trên mạng, họ chọn cách tự xử lý cảm xúc hoặc chia sẻ với những người thật sự tin cậy ngoài đời.

Người EQ cao dùng MXH rất khác: 3 kiểu bài đăng họ gần như không bao giờ chia sẻ - Ảnh 1.

Những người có EQ cao rất cẩn trọng trước khi "trút hết tâm trạng" lên mạng xã hội. Ảnh minh họa

Người EQ cao không khoe khoang quá đà thành tích cá nhân

Người EQ cao không phải là người không tự hào về thành quả của mình. Họ vẫn chia sẻ niềm vui, nhưng luôn biết cách thể hiện sao cho tinh tế.

Những biểu hiện khoe khoang quá mức trên mạng xã hội như liên tục khoe lương thưởng, tài sản, check-in ở những nơi sang chảnh, hay đăng bài theo kiểu so sánh thành công của mình với người khác… thường không xuất hiện ở họ.

Bởi họ hiểu rằng mạng xã hội là không gian công cộng, nơi mỗi bài đăng đều có thể tác động đến cảm xúc của người khác.

Thay vì phô trương, người EQ cao chọn cách chia sẻ thành tích theo hướng truyền cảm hứng. 

Họ tin rằng giá trị thực sự của một con người không nằm ở việc khoe ra bao nhiêu, mà ở cách sống, cách làm việc và sự ghi nhận tự nhiên từ người xung quanh.

Người EQ cao không chia sẻ quan điểm gây tranh cãi hoặc chưa kiểm chứng

Một đặc điểm dễ nhận thấy ở người EQ cao là sự cẩn trọng trước khi bày tỏ quan điểm cá nhân, đặc biệt trên mạng xã hội.

Họ hiếm khi đăng những nội dung mang tính phán xét như: "Người thành công phải thế này…", "Ai làm mẹ mà như vậy thì…". 

Những thông tin chưa được kiểm chứng, tin đồn hay các bài viết mang giọng điệu mỉa mai, dễ gây tổn thương cho người khác cũng không phải thứ họ muốn lan truyền.

Người EQ cao hiểu rằng mỗi người có hoàn cảnh, góc nhìn và lựa chọn sống khác nhau. Vì vậy, họ tôn trọng sự đa dạng đó thay vì áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác.

Hơn nữa, họ cũng nhận thức rõ rằng một phát ngôn thiếu cân nhắc trên mạng xã hội có thể lan truyền rất nhanh, thậm chí vượt khỏi tầm kiểm soát và gây ra những hiểu lầm không đáng có.

Người EQ cao dùng MXH rất khác: 3 kiểu bài đăng họ gần như không bao giờ chia sẻ - Ảnh 2.

Một đặc điểm dễ nhận thấy ở người EQ cao là sự cẩn trọng trước khi bày tỏ quan điểm cá nhân, đặc biệt trên mạng xã hội. Ảnh minh họa

Vậy người EQ cao thường đăng gì trên mạng xã hội?

Thực tế, người EQ cao không hề "im hơi lặng tiếng" trên mạng xã hội. Ngược lại, họ vẫn hoạt động khá tích cực, nhưng theo cách có chọn lọc.

Những nội dung họ thường chia sẻ là các giá trị tích cực như kiến thức, kinh nghiệm sống hoặc những góc nhìn mang tính xây dựng. 

Họ cũng thích lan tỏa những câu chuyện đẹp, bài học ý nghĩa hay những lời khen chân thành dành cho người khác.

Bên cạnh đó, mạng xã hội với họ còn là nơi để kết nối thật sự: hỏi thăm bạn bè, động viên ai đó đang gặp khó khăn, hoặc đơn giản là bày tỏ lòng biết ơn.

Người EQ cao không dùng mạng xã hội để gây ấn tượng, mà để xây dựng sự tin cậy và các mối quan hệ bền vững.

EQ cao trong thời đại số: Biết khi nào nên chia sẻ và khi nào nên im lặng

Trí tuệ cảm xúc không chỉ thể hiện ở khả năng giao tiếp khéo léo hay thấu hiểu cảm xúc của người khác. 

Trong thời đại mạng xã hội, EQ cao còn thể hiện ở sự tỉnh táo trước khi chia sẻ điều gì đó công khai.

Đôi khi, biết dừng lại vài giây trước khi nhấn nút đăng bài, biết giữ lại một câu chuyện cho riêng mình, hoặc chọn im lặng trước những tranh cãi… lại chính là biểu hiện rõ ràng nhất của một người có EQ cao.

Đi làm trễ giờ, phản ứng đầu tiên của người EQ cao không phải là xin lỗiĐi làm trễ giờ, phản ứng đầu tiên của người EQ cao không phải là xin lỗi

GĐXH - Người EQ cao luôn biết biến tình huống bất lợi thành cơ hội thể hiện sự chuyên nghiệp và trách nhiệm.

