Võ Ngọc Minh Anh ghi dấu ấn trong số các Công dân trẻ tiêu biểu TP HCM 2025
Võ Ngọc Minh Anh, sinh viên năm 4 Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM), là một trong những gương mặt Công dân trẻ tiêu biểu TP HCM năm 2025, ghi dấu ấn với nhiều giải thưởng học thuật và công trình nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo.
Khẳng định khả năng
Võ Ngọc Minh Anh vừa được Thành đoàn TP.HCM tuyên dương là một trong 12 công dân trẻ tiêu biểu của thành phố năm 2025, với bề dày thành tích trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Trước đó, trong năm qua, Minh Anh cũng đạt Giải thưởng “Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam 2025” do Trung ương Đoàn và Bộ Khoa học và Công nghệ trao tặng.
Hiện Minh Anh là sinh viên năm 4, Khoa Công nghệ thông tin, chuyên ngành Khoa học dữ liệu, Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM).
Chia sẻ về lý do theo học ngành này, Minh Anh cho biết đây là lựa chọn phù hợp, vừa xuất phát từ sở thích lâu dài, vừa gắn với định hướng nghề nghiệp mà bản thân theo đuổi.
Niềm yêu thích công nghệ của Minh Anh bắt nguồn từ những năm học cấp 2, khi lần đầu được tiếp cận lập trình Pascal với những bài học cơ bản nhất.
“Em vẫn nhớ khi đó mình gõ những dòng lệnh, em thấy được máy tính hiểu và làm được những thứ mình mong muốn, từ những bài toán rất cơ bản như tính toán hay vẽ hình. Từ đó nó khiến em thích và muốn giải quyết các bài toán bằng những vấn đề tư duy và quy tắc rõ ràng", Minh Anh nhớ lại.
Khi bước vào Trường Đại học Khoa học tự nhiên, được tiếp cận sâu hơn với trí tuệ nhân tạo và xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Minh Anh cảm nhận rõ sự “nâng cấp” trong tư duy, khi các công cụ khoa học công nghệ có thể tạo ra tác động trực tiếp đến thực tế đời sống.
Sức hấp dẫn của lĩnh vực này, theo Minh Anh, đến từ tư duy logic, cấu trúc hệ thống rõ ràng, toán học, lập trình và khả năng tạo ra giá trị ứng dụng cụ thể.
Đặc biệt, một trong những động lực lớn nhất khiến Minh Anh theo đuổi công nghệ là mong muốn khẳng định năng lực bản thân, vượt qua những định kiến vô hình trong lĩnh vực này. “Do vậy mà em chọn theo đuổi và nghiêm túc để chứng minh rằng, phụ nữ hoàn toàn có thể làm chủ được lĩnh vực khoa học kỹ thuật và tư duy hệ thống", Minh Anh nói.
Để đi được đến hành trình hiện tại, Minh Anh đã trải qua không ít khó khăn. Với đặc thù của ngành khoa học dữ liệu, nữ sinh phải tự xây dựng lại phương pháp học tập một cách hệ thống, tập trung củng cố nền tảng toán học và xác suất trước khi tiếp cận các mô hình trí tuệ nhân tạo phức tạp.
Trong lĩnh vực thay đổi nhanh như công nghệ thông tin, khoa học dữ liệu và AI, Minh Anh duy trì năng lực tự học liên tục thông qua việc đọc tài liệu chuyên ngành, các công trình nghiên cứu khoa học, thử nghiệm code, thực hiện các dự án nhỏ để giải quyết từng vấn đề cụ thể.
Khó khăn lớn nhất đến từ biến cố gia đình. Năm 18 tuổi, khi vừa bước vào đại học, gia đình Minh Anh gặp biến cố lớn khi ba qua đời, nhưng thay vì bỏ cuộc, bạn lựa chọn chia nhỏ mục tiêu, duy trì kỷ luật học tập và làm việc tối thiểu mỗi ngày để từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.
Thấu hiểu người dùng
Trong số nhiều công trình, dự án mà Minh Anh tham gia, dự án để lại ấn tượng sâu sắc nhất với cô là bài báo khoa học về chatbot tư vấn mỹ phẩm cho người dùng. Đây là bài toán hướng đến việc giúp người trẻ tìm ra sản phẩm phù hợp với làn da và khả năng tài chính của mình. Chatbot được thiết kế như một trợ lý ảo, có khả năng trả lời thân thiện và gợi ý sản phẩm phù hợp.
Trên thực tế, nhiều người chưa biết cách lựa chọn mỹ phẩm phù hợp, việc hỏi người quen hay cả chuyên gia đôi khi cũng chưa mang lại câu trả lời chính xác. Do đó, dự án chatbot này đặt ra không chỉ nằm ở xử lý kỹ thuật mà còn ở việc phục vụ đời sống. Các câu trả lời cần yêu cầu một cách tự nhiên, mang nhiều yếu tố cảm xúc, cá nhân và nếu chatbot không có cơ chế truy vấn tốt, rất dễ dẫn đến việc trả lời sai hoặc “bịa” thông tin.
Để khắc phục, Minh Anh và nhóm nghiên cứu đã lựa chọn các kỹ thuật giúp tăng độ chính xác trong tìm kiếm tài liệu và trích lọc thông tin khi tạo câu trả lời. Đáng chú ý, nhóm đã xây dựng lại tập dữ liệu mới, phù hợp với người Việt và hoàn toàn bằng tiếng Việt.
“Điều em tự hào nhất chính là tụi em không chỉ dừng lại ở viết cho hay để xuất bản bài báo nghiên cứu mà tụi em còn tích hợp để người dùng có thể dùng trực tiếp trên Messenger, chuyển từ nghiên cứu sang ứng dụng AI vào đời sống", Minh Anh nói.
TS Lê Duy Tân, giảng viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM), cho biết thầy đã làm việc cùng Minh Anh suốt 3 năm, từ khi em tham gia AIoT Lab Việt Nam (phòng thí nghiệm thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM, nghiên cứu lĩnh vực AI và IoT kết hợp).
Theo TS Lê Duy Tân, dù ban đầu Minh Anh không có nhiều lợi thế về điều kiện, nhưng bạn luôn thể hiện tinh thần cầu tiến, sẵn sàng nhận làm từ những việc nhỏ nhất; sai thì sửa, chưa được thì làm lại. Có giai đoạn Minh Anh vừa học, vừa làm dự án, vừa lo mưu sinh, nhưng bạn vẫn bền bỉ theo đuổi các dự án, tối ưu từng chi tiết để công trình nghiên cứu không chỉ nằm trên giấy mà trở thành công cụ hữu ích cho xã hội.
Tại phòng lab, Minh Anh tham gia hai dự án chính: “Horus” – hệ thống AI tìm kiếm video bằng ngôn ngữ tự nhiên và dự án chatbot tư vấn mỹ phẩm tiếng Việt.
Dự án chatbot hướng đến hỗ trợ người Việt, đặc biệt là phụ nữ có thể tiếp cận thông tin đúng, dễ hiểu và tránh tư vấn sai lệch. Từ ý tưởng đến khi hoàn thiện, dự án kéo dài gần một năm, trong đó Minh Anh là người thực hiện chính với sự hỗ trợ của các thành viên và giảng viên hướng dẫn.
“Minh Anh đã kiên trì chỉnh từng chút làm sao để chatbot trả lời tự nhiên, gần gũi, thực sự giúp ích cho người dùng và không chỉ là một công trình. Bài báo này của bạn cũng đã được trình bày ở một hội nghị quốc tế", TS Lê Duy Tân nói.
Hiện nay, Minh Anh đang làm việc với vai trò kỹ sư AI tại một công ty công nghệ, đồng thời tiếp tục duy trì nghiên cứu để nâng cao chuyên môn, hướng đến việc đưa các sản phẩm AI phục vụ con người.
“Tương lai em vẫn muốn mở rộng thêm kiến thức của bản thân, tiếp tục học và tiếp tục đi theo định hướng về AI, đặc biệt là AI nhân văn, ứng dụng thực tế phù hợp với bối cảnh của Việt Nam", Minh Anh cho biết thêm.
Năm 2025, Võ Ngọc Minh Anh đạt giải thưởng "Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam ", được vinh danh Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM.
Nữ sinh viên này cũng là tác giả của 8 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế, quốc gia (1 bài Rank B, 1 bài quốc tế, 6 bài quốc gia), trong đó là tác giả chính của 7 bài, kiêm tác giả liên hệ của 4 bài.
“The best research” tại “Diễn đàn sinh viên khoa học quốc tế 2024”
“The most popular poster” tại “Diễn đàn sinh viên khoa học quốc tế 2024”
Giải nhì cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai 2023”
Giải nhì tại "AI Hackathon 2025"
Top 30 Hack Global, đại diện Việt Nam tham dự vòng chung kết cuộc thi hackathon “Hack Global” tại Singapore
Giải “Công nghệ vì cộng đồng” tại “The HackDream for Techfuture Hackathon” do Bách Khoa Hà Nội kết hợp cùng Đại sứ quán Hoa Kỳ tổ chức.
