Vợ 'sạch quá mức': Khi nỗi ám ảnh vô hình khiến chồng rối loạn cương

Câu chuyện tưởng chừng cá biệt này lại phản ánh một vấn đề tâm lý – tình dục đang bị xem nhẹ trong nhiều gia đình.

Áp lực vô hình trong đời sống chăn gối

Theo thông tin từ Men's Health Center, bệnh nhân phải phụ thuộc vào thuốc hỗ trợ cương dương trong một thời gian. Khi thăm khám chuyên sâu, các bác sĩ xác định nguyên nhân chính đến từ việc người vợ mắc rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD).

Cụ thể, mỗi lần gần gũi, người vợ yêu cầu quy trình vệ sinh phức tạp, kéo dài và mang tính bắt buộc. Điều này khiến người chồng dần mất hứng thú, cảm thấy áp lực và căng thẳng mỗi khi nghĩ đến chuyện quan hệ.

OCD – không chỉ là “thích sạch sẽ”

Nhiều người lầm tưởng OCD đơn giản là tính cách ưa sạch sẽ hoặc cẩn thận. Tuy nhiên, đây là một rối loạn tâm thần với đặc trưng là những suy nghĩ ám ảnh, lo sợ phi lý và các hành vi cưỡng chế lặp đi lặp lại nhằm giảm lo âu.

Người mắc OCD có thể ám ảnh quá mức với vi khuẩn, chất bẩn hoặc nguy cơ nhiễm bệnh, từ đó hình thành các hành vi kiểm soát như rửa tay liên tục, yêu cầu vệ sinh nghiêm ngặt hoặc né tránh tiếp xúc cơ thể.

Trong đời sống tình dục, những hành vi này vô tình tạo ra “rào cản tâm lý” lớn, khiến sự thân mật trở thành áp lực thay vì cảm xúc tự nhiên.

Các nghiên cứu quốc tế cho thấy tác động của OCD không dừng ở cá nhân mà lan rộng đến mối quan hệ vợ chồng.

Theo công bố trên Psychiatry Research, khoảng 25–30% người mắc OCD gặp rối loạn chức năng tình dục, bao gồm giảm ham muốn và khó duy trì quan hệ. Một nghiên cứu khác trên The Journal of Sexual Medicine chỉ ra rằng bạn đời của người mắc OCD có nguy cơ cao bị rối loạn cương, xuất tinh sớm và suy giảm ham muốn do áp lực tâm lý kéo dài.

Nói cách khác, đây không còn là vấn đề của “một người”, mà là câu chuyện của cả hai.

Khi tâm lý ảnh hưởng trực tiếp đến sinh lý

Theo TS.BS.CK2 Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health chia sẻ trên VnExpress: rối loạn chức năng tình dục ở nam giới không chỉ xuất phát từ nội tiết hay bệnh lý thực thể, mà còn chịu tác động rất lớn từ yếu tố tâm lý – đặc biệt là trạng thái tinh thần của bạn đời.

Khi mỗi lần gần gũi đi kèm lo lắng, áp lực hoặc cảm giác bị kiểm soát, cơ thể sẽ kích hoạt phản ứng stress, làm gián đoạn quá trình cương dương. Lâu dần, điều này hình thành “vòng xoáy tiêu cực”: càng lo lắng – càng khó cương – càng mất tự tin.

Đừng để “nỗi sợ vô hình” phá hủy hạnh phúc

Câu chuyện trên là lời nhắc rằng đời sống tình dục không chỉ là vấn đề thể chất, mà còn là sự hòa hợp tâm lý và cảm xúc. Những rối loạn như OCD, nếu không được nhận diện và xử lý kịp thời, có thể âm thầm phá vỡ sự kết nối giữa hai người.

Khi xuất hiện dấu hiệu bất thường – từ giảm ham muốn, né tránh gần gũi đến rối loạn cương – việc chủ động thăm khám sớm là điều cần thiết. Quan trọng hơn, sự thấu hiểu và đồng hành giữa hai vợ chồng chính là “liều thuốc” nền tảng để vượt qua những rào cản khó nói này.

