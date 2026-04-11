Vợ và "tiểu tam" đánh ghen ngay trong tang lễ của người chồng, nắp quan tài cũng bị lật mở
Vụ việc hy hữu vừa xảy ra tại Mexico khi một lễ tang bất ngờ biến thành “hiện trường đánh ghen” khiến những người có mặt không khỏi bàng hoàng.
Trong đám tang của một người đàn ông tại bang Veracruz (Mexico), khi rất nhiều người thân, bạn bè đang có mặt phúng viếng, bất ngờ có một người phụ nữ không ngừng khóc lóc thảm thiết bên quan tài và nghẹn ngào nói: “Anh yêu, em nhớ anh rất nhiều”.
Lời nói này vô tình lọt vào tai vợ của người quá cố. Nghi ngờ mối quan hệ bất thường, người vợ lập tức chất vấn và phát hiện đối phương chính là nhân tình lâu năm của chồng mình. Không kiềm chế được cảm xúc, hai người phụ nữ nhanh chóng lao vào cãi vã rồi chuyển sang xô xát ngay trước linh cữu.
Theo đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, cả hai liên tục la hét, chửi bới, túm tóc và giằng co quyết liệt. Thậm chí, họ còn giật nhau những bông hoa ly đặt trên quan tài, khiến nắp quan bị xê dịch, suýt rơi xuống đất.
Những người tham dự tang lễ không khỏi lúng túng trước tình huống xảy ra. Một số người cố gắng can ngăn, có người thậm chí suýt ngã khỏi ghế. Nhiều người khác lại lấy điện thoại ra quay lại toàn bộ sự việc.
Phải đến khi nhiều người thân cùng hợp sức, hai người phụ nữ mới có thể tách ra. May mắn, vụ xô xát không gây thương tích.
Vụ việc hiện vẫn đang được lan truyền và bàn tán rộng rãi trên mạng xã hội.
Nguồn: ETtoday
Cậu bé nhớ chính xác tên tuổi và địa chỉ nhà của mình từ kiếp trước khiến các nhà khoa học sửng sốtChuyện đó đây - 15 giờ trước
Ngay khi vừa biết nói, Cameron đã liên tục nhắc về một cuộc đời khác tại hòn đảo Barra, cách nhà hiện tại hàng trăm cây số, dù cậu chưa từng đặt chân đến đây hay nghe người thân kể lại.
Hán Thư, Kinh Xuân Thu Trung Quốc hé lộ bằng chứng Trái Đất quay chậm lạiChuyện đó đây - 23 giờ trước
Một sự kiện xảy ra vào ngày 17-7-709 trước Công nguyên đã giúp các nhà khoa học xác định chuẩn xác sự thay đổi tốc độ quay của Trái Đất.
Bí ẩn di truyền khiến loài la gần như vô sinh: Vì sao trong hơn 500 năm chỉ có dưới 100 con la sinh con?Chuyện đó đây - 1 ngày trước
La được con người lai tạo từ ngựa và lừa hàng nghìn năm trước, nổi tiếng bền bỉ và hữu ích. Tuy nhiên, gần như tất cả chúng đều vô sinh. Trong suốt gần 500 năm, chỉ vài chục trường hợp la sinh con được ghi nhận, đặt ra một trong những bí ẩn di truyền kỳ lạ nhất của thế giới động vật.
Tại sao thời gian chỉ tiến không lùi? Câu trả lời có thể khiến lý thuyết của Einstein lung layChuyện đó đây - 1 ngày trước
Theo một lý thuyết mới của các nhà khoa học, thứ chi phối chuyển động của thời gian có thể chính là thứ đang giữ chân con người ở trên mặt đất hiện nay.
Kho báu trị giá 1.500 tỷ USD nằm trong một ngọn núi lửa cổ đại khiến Mỹ "nửa mừng nửa lo"Chuyện đó đây - 2 ngày trước
Vật liệu trong miệng núi lửa này nằm trong các tầng đá sét, đòi hỏi các phương pháp khai thác và chế biến khác nhau.
Bí ẩn loài chim bay suốt mười tháng không hạ cánh: Ăn ngủ trên trời nhưng vẫn sinh con bình thườngChuyện đó đây - 2 ngày trước
Có loài chim gần như sống trọn cuộc đời trên bầu trời, bay liên tục hàng trăm ngày, vừa ăn, uống và ngủ ngay giữa không trung. Điều khiến nhiều người tò mò nhất là trong điều kiện như vậy, chúng sinh sản và duy trì nòi giống ra sao.
Vùng đất kỳ lạ nơi phụ nữ mê mẩm "làm đẹp" với hai chiếc lỗ kinh dị trên mũiChuyện đó đây - 2 ngày trước
Đây là một trong những tục lệ xăm, xâu, đục lỗ trên cơ thể “dị” nhất hành tinh còn hiện hữu trong cuộc sống ngày nay.
Dùng cổ vật hơn 2.000 năm trả tiền vé xe bus mà không hayChuyện đó đây - 3 ngày trước
Cổ vật từ một nền văn minh Địa Trung Hải hơn 2.000 năm trước đã được một cụ ông người Anh tìm thấy khi soạn lại các kỷ vật từ ông nội.
Đang đi dạo, người dân phát hiện cảnh tượng "nổi da gà" giữa đườngChuyện đó đây - 3 ngày trước
Thấy cảnh tượng nổi da gà trước mắt người phụ nữ liền gọi thanh niên làng ra hỗ trợ.
Một quốc gia tại châu Á đang đi trước cả thế giới gần 60 nămChuyện đó đây - 4 ngày trước
Cảnh tượng khi đến quốc gia này có thể khiến nhiều du khách ngỡ ngàng.
Vùng đất kỳ lạ nơi phụ nữ mê mẩm "làm đẹp" với hai chiếc lỗ kinh dị trên mũiChuyện đó đây
Đây là một trong những tục lệ xăm, xâu, đục lỗ trên cơ thể “dị” nhất hành tinh còn hiện hữu trong cuộc sống ngày nay.