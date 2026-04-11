Vợ và "tiểu tam" đánh ghen ngay trong tang lễ của người chồng, nắp quan tài cũng bị lật mở

Thứ bảy, 11:20 11/04/2026 | Chuyện đó đây

Vụ việc hy hữu vừa xảy ra tại Mexico khi một lễ tang bất ngờ biến thành “hiện trường đánh ghen” khiến những người có mặt không khỏi bàng hoàng.

Trong đám tang của một người đàn ông tại bang Veracruz (Mexico), khi rất nhiều người thân, bạn bè đang có mặt phúng viếng, bất ngờ có một người phụ nữ không ngừng khóc lóc thảm thiết bên quan tài và nghẹn ngào nói: “Anh yêu, em nhớ anh rất nhiều”.

Vợ và &quot;tiểu tam&quot; đánh ghen ngay trong tang lễ của người chồng, nắp quan tài cũng bị lật mở - Ảnh 1.

Hình ảnh sự việc được người xung quanh ghi lại

Lời nói này vô tình lọt vào tai vợ của người quá cố. Nghi ngờ mối quan hệ bất thường, người vợ lập tức chất vấn và phát hiện đối phương chính là nhân tình lâu năm của chồng mình. Không kiềm chế được cảm xúc, hai người phụ nữ nhanh chóng lao vào cãi vã rồi chuyển sang xô xát ngay trước linh cữu. 

Theo đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, cả hai liên tục la hét, chửi bới, túm tóc và giằng co quyết liệt. Thậm chí, họ còn giật nhau những bông hoa ly đặt trên quan tài, khiến nắp quan bị xê dịch, suýt rơi xuống đất.

Những người tham dự tang lễ không khỏi lúng túng trước tình huống xảy ra. Một số người cố gắng can ngăn, có người thậm chí suýt ngã khỏi ghế. Nhiều người khác lại lấy điện thoại ra quay lại toàn bộ sự việc.

Phải đến khi nhiều người thân cùng hợp sức, hai người phụ nữ mới có thể tách ra. May mắn, vụ xô xát không gây thương tích.

Vụ việc hiện vẫn đang được lan truyền và bàn tán rộng rãi trên mạng xã hội.

Nguồn: ETtoday

Phạm Trang
