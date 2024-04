Vụ án thôn Bầu (P1): Cái chết thương tâm của thanh niên lái xe ôm công nghệ

Hơn 9 giờ sáng 17/7/2023, Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một thi thể tại khu vực nghĩa trang thôn Bầu (xã Kim Chung). Ngay lập tức, Công an huyện Đông Anh đã báo cáo Công an Hà Nội để phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác xuống hiện trường.



Nơi phát hiện thi thể nằm sát những ngôi mộ, xung quang cỏ mọc um tùm, cách đó không xa là con đường trải bê tông chạy thẳng vào một trung tâm cai nghiện ma túy.

Nạn nhân là nam giới, trên người có nhiều vết thương chí mạng, trong đó vết cắt ở cổ là nặng nhất. Quá đánh giá, công an xác định nam thanh niên này tuổi đời khoảng ngoài 20, đầu vẫn đội mũ bảo hiểm có logo hãng xe công nghệ Bee, mặt còn đeo khẩu trang.

Quá trình khám nghiệm, các điều tra viên kết luận nạn nhân bị sát hại bằng dao, kẻ ra tay đã có hành động quyết liệt nhằm tước đoạt mạng sống của nam thanh niên này. Ở hiện trường, ngoài thi thể nạn nhân thì không còn bất cứ giấy tờ hay đồ đạc nào. Như vậy, đây là vụ án với mục đích cướp tài sản.

Dù khám nghiệm rất tỉ mỉ nhưng công an chẳng thu được dấu vết gì có giá trị ngoài một đôi dép đã cũ. Trên cơ thể nạn nhân, các anh phát hiện dòng chữ được xăm bằng mực đen "Đặng Đông D, 1998".

Đánh giá rất có thể đây là tên và năm sinh của nạn nhân, công an đã cử một tổ đến trụ sở của hãng xe ôm công nghệ nhằm xác minh. Đúng như dự đoán, danh tính thanh niên xấu số kia là Đặng Đông D (SN 1998, trú tại Nho Quan, Ninh Bình, hiện tạm trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội). D hành nghề chạy xe ôm dịch vụ cho hãng Bee.

Từ hiện trường, khi tập hợp các thông tin, công an đánh giá nghi phạm phải là người thông thuộc địa bàn, từng có tiền án về các tội danh cướp tài sản và nghiện ma túy.

Nơi vụ án xảy ra (ảnh tư liệu)

Căn cứ để các anh đưa ra nhận định trên vì khu vực xảy ra án mạng là con đường rất vắng vẻ, ít người qua lại. Nếu không phải dân địa phương thì chưa chắc đã biết. Chưa kể, nghĩa trang này là nơi một số đối tượng nghiện dùng làm địa điểm để sử dụng chất chất ma túy. Với một vụ án như thế, đa phần nghi phạm có chuẩn bị từ trước, chủ động "điều" nạn nhân tới nơi "thuận lợi" để hành động. Nạn nhân D được xác định từ vong vào đêm 16/7.

Khó khăn nhất vào lúc này là nhân chứng. Do vụ việc xảy ra ở địa điểm vắng, không có dân cư sinh sống nên công an chẳng tìm được ai biết việc. Mọi manh mối đều phải dựa vào công tác rà soát.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Hà Nội tìm ra điểm đón khách của anh D vào tối 16/7 là tại bến xe Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Vào thời điểm trên, anh D có chở một người thanh niên khác đi từ khu vực đường Phạm Hùng về phía cầu Thăng Long, sau đó rẽ vào địa phận xã Kim Chung.

Cũng trong thời điểm này, công tác rà soát các đối tượng "cộm cán" trên địa bàn Đông Anh bất ngờ thu được kết quả. Trong số nhiều đối tượng được gọi hỏi, công an để ý một người tên L.

L từng có tiền án về ma túy, gã mới ra tù nhưng lại nảy sinh những bất minh về tiền bạc. Tuy không có công ăn việc làm nhưng L mới mua xe máy, thời gian gần đây thường tụ tập nhậu nhẹt, hát hò với bạn bè. Đặc biệt, có nguồn tin cho biết, L vẫn sử dụng ma túy và địa điểm để gã "phê pha" là khu vực nghĩa trang thôn Bầu, nơi vụ án xảy ra.

Với ngần ấy thông tin, các điều tra viên đã hi vọng sẽ tìm ra được nghi phạm. Tuy nhiên, khi làm việc, L khai vào tối 16/7 anh ta đang ở Ninh Bình. Quá trình xác minh cho thấy lời khai của L là đúng. Các điều tra viên đã loại L ra khỏi danh sách nghi vấn và bắt đầu "lần tìm" lại.

Tổ rà soát camera đã tìm được một đoạn băng ghi lại cảnh anh D chở một thanh niên lạ mặt đi vào con đường dẫn tới nghĩa trang thôn Bầu, ít lâu sau, chính chiếc xe của nạn nhân đã quay ra, lúc này người thanh niên ngồi sau đã cầm lái.

Những manh mối ấy dần dẫn các điều tra viên tới một đối tượng khác, lần này các anh đã không "nhầm".

(Còn nữa)