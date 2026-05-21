Xe tải chạy rầm rập trên tuyến đê sông Luộc ở Hưng Yên: Ô nhiễm môi trường, đe dọa sự an toàn của người dân

Thời gian gần đây, phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) nhận được đơn thư phản ánh của người dân sinh sống tại khu vực thôn Bến Hiệp, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên. Theo phản ánh, một đoàn xe tải hạng nặng chở vật liệu xây dựng (đất, cát, sỏi) đang ngày đêm cày xới các tuyến đường dân sinh, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao.

Có mặt tại khu vực thôn Bến Hiệp (tuyến đường tỉnh 224 cắt qua địa bàn xã Minh Thọ) vào ngày 26/4 và nửa đầu tháng 5/2026, phóng viên đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng tại đây. Trái ngược với không gian yên bình của một vùng quê, trục đường chính của địa phương này đang bị bủa vây bởi tiếng động cơ gầm rú và những luồng khói bụi đậm đặc.

Một góc thôn Bến Hiệp, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên nhìn từ trên cao - (ảnh Nhật Tân)

Theo ghi nhận, hoạt động rầm rộ nhất là dàn xe tải ben tải trọng lớn loại 3 - 4 chân, mang BKS 89 và 17... Đa phần các xe này đều chở đất đỏ, cát đầy ắp, ngọn cao. Dù có phủ bạt che đậy nhưng do bạt cắt xén luộm thuộm, che chắn rất sơ sài khiến vật liệu liên tục rơi vãi, bay cuốn theo chiều gió dọc đường đi.

Mỗi khi những “hung thần” này đi qua, mặt đường lại rung chuyển theo từng nhịp bánh xe. Đáng chú ý, khu vực tuyến đường tỉnh 224 chạy qua địa bàn vốn là nơi có mật độ dân cư tập trung đông đúc, các hộ dân kinh doanh buôn bán san sát nhau, tạo nên một áp lực giao thông lớn.

Sốc hơn cả là việc những đoàn xe tải hạng nặng này chạy ầm ầm cắt qua cụm trường học liên cấp trên địa bàn phố Bến Hiệp, bao gồm Trường Tiểu học & THCS Quỳnh Giao và Trường Mầm non Quỳnh Giao.

Xe tải chạy qua công trường đúng lúc học sinh tan học - (ảnh Nhật Tân).

Ghi nhận vào giờ tan tầm ngày 12/5, mật độ xe tải đổ về đây dày đặc một cách bất thường. Giữa bạt ngàn khói bụi, hàng trăm em học sinh đạp xe hoặc đi bộ san sát bên lề đường. Trong khi đó, các tài xế xe tải vẫn giữ tốc độ di chuyển khá nhanh, bấm còi inh ỏi để giành đường. Chỉ cần một chút sơ sẩy hoặc mất lái của tài xế hay các em nhỏ, hậu quả để lại sẽ vô cùng khôn lường.

Để đối phó với thực trạng ô nhiễm môi trường do các xe tải gây ra, người dân dọc hai bên Đường tỉnh 224 không còn cách nào khác ngoài việc tự biến ngôi nhà của mình thành những “lô cốt” kín mít.

Theo quan sát trực tiếp của phóng viên tại hiện trường, mặt đường nhựa tại khu vực ngã ba, ngã tư phố Bến Hiệp (đường tỉnh 224) đã bị phủ một lớp bụi đất mịt mù, chuyển màu xám đục. Bụi bẩn bám dày lên từng chiếc lá cây, bờ tường. Các ngôi nhà cao tầng tại đây hầu như đóng cửa im ỉm. Nhiều gia đình thậm chí phải dùng các tấm bạt lớn màu xanh căng kín, che phủ toàn bộ từ ban công tầng 2 xuống tới mặt tiền tầng 1 để ngăn chặn “cơn bão bụi” tràn vào nhà.

Xe tải hoạt động trong khu dân cư đông đúc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông - (ảnh Nhật Tân).

Trò chuyện với phóng viên, ông Vũ Đình Thắng (53 tuổi, trú tại thôn Bến Hiệp) bức xúc: “Bụi lắm, không ai có thể chịu nổi! Cứ cách vài tiếng là chúng tôi lại phải cầm vòi ra tưới nước đẫm trước cửa nhà, nhưng chỉ được 15 - 20 phút đường khô là bụi lại đâu hoàn đấy. Ban ngày có ai dám mở cửa nhà ra đâu, mở ra là trong nhà bám một lớp bụi dày ngay. Xe tải kéo về đông khủng khiếp, dân chúng tôi đang phải đánh đổi sức khỏe từng ngày".

Cùng chung nỗi thống khổ, bà Lê Thị Duyên (gần 70 tuổi), sống sát mặt đường, vừa còng lưng cầm chổi quét và hót những xô cát đầy, vừa nghẹn ngào: “Tôi già rồi, cả ngày chỉ ở quanh quẩn trong nhà mà vẫn thấy tức ngực, khó thở vì hít phải bụi mịn. Trước đây, xe cộ đi lại bình thường, nhưng vài ba tháng trở lại đây xe lớn chạy rầm rộ quá. Chiều nào ra quét dọn trước hiên là cát, đất rơi vãi gom lại được cả xô đầy. Cứ thế này thì thọ làm sao nổi".

Hằng ngày, người dân quét được cả xô cát ở trước cửa nhà - (ảnh Nhật Tân).

Ngay cả các hộ kinh doanh hàng ăn, nơi yêu cầu khắt khe về vệ sinh an toàn thực phẩm cũng đang đứng trước nguy cơ đóng cửa. Ông Bùi Trung Thủy (75 tuổi, chủ hàng ăn) ngán ngẩm lắc đầu: “Hôm nào trời nắng là bụi bay mù mịt không thấy lối đi. Đã thế, xe còn chạy xuyên đêm. Ban đêm, xe rầm rầm cày đường đến tận 23h, sáng sớm tinh mơ đã nghe tiếng gầm rú bắt đầu chạy lại. Chúng tôi kêu cứu, phản ánh lên trưởng thôn nhiều lần rồi, nhưng đâu lại vào đấy, dân chỉ biết than thở với nhau".

Không chỉ tàn phá đường dân sinh, đoàn xe tải này còn ngang nhiên biến tuyến đê Hữu Luộc thành “đại lộ” để vận chuyển hàng hóa, bất chấp các quy định pháp luật về bảo vệ hành lang an toàn đê điều.

Mặt đường đầy cát, đồ vật người dân thôn Bến Hiệp bụi bám khắp nơi - (ảnh Nhật Tân).

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên trong các ngày 12, 13 và 20/5 tại khu vực ngã ba đường tỉnh 224 rẽ lên đê Hữu Luộc (đoạn qua cây xăng dầu Sông Vân hướng về phía đền Ngọc Quế), các xe tải loại 3, 4 chân dán logo “Quang Tuấn” thay nhau nối đuôi leo lên đê. Điều đáng nói là ngay tại đầu dốc lên đê, cơ quan chức năng đã cắm biển báo giới hạn trọng tải 10 tấn (10T).

Tuy nhiên, nhiều người dân cho rằng, những chiếc xe tải “bốn chân” mang thùng ben kích thước lớn này khi chở đầy đất cát có thể đạt tổng trọng tải cả xe và hàng hóa thực tế lên tới khoảng 20 - 40 tấn.

Các xe chở vật liệu được che đậy chưa kín, đất vẫn rơi vãi ra đường - (ảnh Nhật Tân).

Để làm rõ những phản ánh trên, phóng viên đã có buổi trao đổi trực tiếp với cơ quan quản lý chuyên trách. Sáng 21/5, ông Bùi Quang Lệ - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên thông tin: “Hiện nay, quy định đồng bộ về tuyến đê Hữu Luộc là giới hạn trọng tải ở mức 12 tấn. Riêng biển cấm giới hạn 10 tấn đặt tại đầu điểm lên đê là biển báo được cắm từ trước đây, khi tuyến đê này vẫn còn là đường đất thô sơ.

Về tình trạng xuất hiện các xe tải có trọng tải lớn vượt mức cho phép hoạt động rầm rộ trên mặt đê thời gian qua, phía Chi cục đã nắm được tình hình. Chúng tôi cũng đã nhiều lần kiến nghị các cơ quan chức năng liên quan và chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý".

Đường đê Hữu Lược mỗi lần xe tải đi qua bụi bay mù mịt - (ảnh Nhật Tân).

Được biết, trong các ngày 13 và 20/5, phóng viên cũng đã chuyển toàn bộ nội dung phản ánh kèm hình ảnh, video tư liệu của người dân đến UBND xã Minh Thọ nhằm thúc đẩy công tác kiểm tra, xử lý vi phạm.

Tuy nhiên, theo ghi nhận muộn nhất vào ngày 20/5, đoàn xe “hung thần” vẫn tiếp tục hoạt động rầm rộ.

Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục liên hệ với các bên liên quan để thông tin đến bạn đọc.

Video 1 lần theo 'vòi bạch tuộc' xe tải và bến bãi ở Hưng Yên: