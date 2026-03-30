Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, xã Phong Doanh tập trung xử lý ô nhiễm rác thải ven đê ở Ninh Bình

Kinh hoàng những 'lò bát quái' ven đê ở Ninh Bình, khói đang âm thầm 'đầu độc' người dân GĐXH - Dọc theo tuyến đê tả sông Đáy và các khu dân cư tại xã Phong Doanh (tỉnh Ninh Bình), những bãi rác tập kết lộ thiên đã tồn tại hàng chục năm đang trở thành "điểm nóng" về ô nhiễm. Không chỉ dừng lại ở việc chất đống gây mất mỹ quan, tình trạng đốt rác tùy tiện đang trực tiếp đầu độc môi trường sống và sức khỏe của người dân nơi đây.

Liên quan đến sự việc các bãi rác tập kết lộ thiên ven sông Đáy, xã Phong Doanh tồn tại hàng chục năm và trở thành "điểm nóng" về ô nhiễm môi trường mà Gia đình và Xã hội (chuyên trang điện tử của Báo Sức khỏe và Đời sống) đã phản ánh trước đó, ngày 30/3, đại diện UBND xã Phong Doanh cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, địa phương đã khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm tra, xử lý.

Theo UBND xã Phong Doanh, các điểm rác thải nêu trên không phải mới phát sinh mà đã tồn tại từ nhiều năm trước, chủ yếu tập trung tại khu vực bãi phía đồng Đê tả Đáy, nằm xa khu dân cư. Tuy nhiên, do khối lượng rác tích tụ lớn, kéo dài trong thời gian dài nên đã gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng mỹ quan khu vực.

UBND xã Phong Doanh cũng thẳng thắn nhìn nhận, địa bàn rộng, phân tán, nhiều khu vực khó kiểm tra, giám sát thường xuyên. Trước đây, công tác thu gom rác thải sinh hoạt chưa được tổ chức đồng bộ; việc quản lý có thời điểm còn hạn chế, thiếu thống nhất. Bên cạnh đó, một bộ phận người dân vẫn còn thói quen đổ, đốt rác tự phát nhằm thu hồi phế liệu, chưa chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường.

Sáng ngày 30/3, UBND xã Phong Doanh thành lập tổ công tác kiểm tra, xử lý các điểm nóng về rác thải.

"Chúng tôi nghiêm túc nhìn nhận đây là tồn tại trong công tác quản lý môi trường, chưa được xử lý triệt để trong thời gian dài" - báo cáo UBND xã Phong Doanh nêu rõ.

Ngay sau khi báo chí phản ánh, UBND xã đã xác định đây là vấn đề cần được giải quyết dứt điểm, không để kéo dài. Một tổ công tác đã được thành lập để rà soát toàn bộ các điểm rác thải ven đê, đánh giá cụ thể vị trí, khối lượng và mức độ tồn đọng.

Cùng với đó, lực lượng tại chỗ đã được huy động, kết hợp với máy móc, phương tiện chuyên dụng để tiến hành thu gom, vận chuyển toàn bộ lượng rác tồn lưu. Các tổ thu gom cũng được yêu cầu đưa rác về khu xử lý tập trung theo đúng quy định, thay vì tập kết tự phát như trước.

Đến thời điểm hiện tại, theo UBND xã, các điểm rác thải được phản ánh đã cơ bản được xử lý. Những bãi rác quy mô lớn không còn tồn tại; khu vực ven đê đã được dọn dẹp, chỉnh trang, trả lại cảnh quan thông thoáng. Tình trạng đốt rác tự phát cũng đã được chấm dứt.

Không chỉ xử lý trước mắt, địa phương cũng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn tái diễn. Cụ thể, xã đã lắp đặt biển cấm đổ rác, cấm đốt rác tại các khu vực ven đê; phân công trách nhiệm quản lý địa bàn cho từng thôn, xóm; tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi vi phạm.

Về lâu dài, UBND xã Phong Doanh cho biết sẽ tiếp tục rà soát, quy hoạch các điểm tập kết rác thải phù hợp, đảm bảo không ảnh hưởng đến khu dân cư và hành lang đê điều. Đồng thời, địa phương đang xây dựng đề án tổng thể về quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, hướng tới chấm dứt tình trạng tập kết, xử lý rác thủ công như hiện nay.

Một trong những giải pháp trọng tâm là kế hoạch ký kết hợp đồng xử lý rác thải với Công ty Cổ phần năng lượng Greenity Nam Định vào quý II/2026, áp dụng công nghệ điện rác. Qua đó, việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sẽ được thực hiện theo quy trình khép kín, góp phần giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến môi trường.

Bên cạnh đó, UBND xã cũng đề nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ thêm nguồn lực cho công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn.

UBND xã Phong Doanh khẳng định sẽ duy trì công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và kiên quyết không để tái hình thành các bãi rác tự phát. Đồng thời, địa phương mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, giám sát và phản ánh khách quan từ các cơ quan báo chí, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường.