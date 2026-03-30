Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, xã Phong Doanh tập trung xử lý ô nhiễm rác thải ven đê ở Ninh Bình
GĐXH - Sau phản ánh của báo chí về tình trạng các bãi rác tập kết lộ thiên ven sông Đáy tồn tại suốt nhiều năm, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, UBND xã Phong Doanh (tỉnh Ninh Bình) đã nhanh chóng vào cuộc, tổ chức kiểm tra, xử lý và bước đầu khắc phục các tồn tại.
Liên quan đến sự việc các bãi rác tập kết lộ thiên ven sông Đáy, xã Phong Doanh tồn tại hàng chục năm và trở thành "điểm nóng" về ô nhiễm môi trường mà Gia đình và Xã hội (chuyên trang điện tử của Báo Sức khỏe và Đời sống) đã phản ánh trước đó, ngày 30/3, đại diện UBND xã Phong Doanh cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, địa phương đã khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm tra, xử lý.
Theo UBND xã Phong Doanh, các điểm rác thải nêu trên không phải mới phát sinh mà đã tồn tại từ nhiều năm trước, chủ yếu tập trung tại khu vực bãi phía đồng Đê tả Đáy, nằm xa khu dân cư. Tuy nhiên, do khối lượng rác tích tụ lớn, kéo dài trong thời gian dài nên đã gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng mỹ quan khu vực.
UBND xã Phong Doanh cũng thẳng thắn nhìn nhận, địa bàn rộng, phân tán, nhiều khu vực khó kiểm tra, giám sát thường xuyên. Trước đây, công tác thu gom rác thải sinh hoạt chưa được tổ chức đồng bộ; việc quản lý có thời điểm còn hạn chế, thiếu thống nhất. Bên cạnh đó, một bộ phận người dân vẫn còn thói quen đổ, đốt rác tự phát nhằm thu hồi phế liệu, chưa chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường.
"Chúng tôi nghiêm túc nhìn nhận đây là tồn tại trong công tác quản lý môi trường, chưa được xử lý triệt để trong thời gian dài" - báo cáo UBND xã Phong Doanh nêu rõ.
Ngay sau khi báo chí phản ánh, UBND xã đã xác định đây là vấn đề cần được giải quyết dứt điểm, không để kéo dài. Một tổ công tác đã được thành lập để rà soát toàn bộ các điểm rác thải ven đê, đánh giá cụ thể vị trí, khối lượng và mức độ tồn đọng.
Cùng với đó, lực lượng tại chỗ đã được huy động, kết hợp với máy móc, phương tiện chuyên dụng để tiến hành thu gom, vận chuyển toàn bộ lượng rác tồn lưu. Các tổ thu gom cũng được yêu cầu đưa rác về khu xử lý tập trung theo đúng quy định, thay vì tập kết tự phát như trước.
Đến thời điểm hiện tại, theo UBND xã, các điểm rác thải được phản ánh đã cơ bản được xử lý. Những bãi rác quy mô lớn không còn tồn tại; khu vực ven đê đã được dọn dẹp, chỉnh trang, trả lại cảnh quan thông thoáng. Tình trạng đốt rác tự phát cũng đã được chấm dứt.
Không chỉ xử lý trước mắt, địa phương cũng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn tái diễn. Cụ thể, xã đã lắp đặt biển cấm đổ rác, cấm đốt rác tại các khu vực ven đê; phân công trách nhiệm quản lý địa bàn cho từng thôn, xóm; tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi vi phạm.
Về lâu dài, UBND xã Phong Doanh cho biết sẽ tiếp tục rà soát, quy hoạch các điểm tập kết rác thải phù hợp, đảm bảo không ảnh hưởng đến khu dân cư và hành lang đê điều. Đồng thời, địa phương đang xây dựng đề án tổng thể về quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, hướng tới chấm dứt tình trạng tập kết, xử lý rác thủ công như hiện nay.
Một trong những giải pháp trọng tâm là kế hoạch ký kết hợp đồng xử lý rác thải với Công ty Cổ phần năng lượng Greenity Nam Định vào quý II/2026, áp dụng công nghệ điện rác. Qua đó, việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sẽ được thực hiện theo quy trình khép kín, góp phần giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến môi trường.
Bên cạnh đó, UBND xã cũng đề nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ thêm nguồn lực cho công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn.
UBND xã Phong Doanh khẳng định sẽ duy trì công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và kiên quyết không để tái hình thành các bãi rác tự phát. Đồng thời, địa phương mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, giám sát và phản ánh khách quan từ các cơ quan báo chí, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường.
Trước đó, ngày 28/3, Gia đình và Xã hội có bài viết: "Kinh hoàng những 'lò bát quái' ven đê ở Ninh Bình, khói đang âm thầm 'đầu độc' người dân", nội dung nhắc đến dọc theo tuyến đê tả sông Đáy và các khu dân cư tại xã Phong Doanh (tỉnh Ninh Bình), những bãi rác tập kết lộ thiên đã tồn tại hàng chục năm đang trở thành "điểm nóng" về ô nhiễm.
Không chỉ dừng lại ở việc chất đống gây mất mỹ quan, tình trạng đốt rác tùy tiện đang trực tiếp đầu độc môi trường sống và sức khỏe của người dân nơi đây. Các điểm bãi rác nằm ở cạnh đê tả sông Đáy, đoạn qua làng Hoàng Đan và thôn Quyết Thắng, xã Phong Doanh, tỉnh Ninh Bình...
Ngày sinh Âm lịch của người có phúc đức sâu dày, cuộc đời rực rỡ 'như hoa như ngọc'Đời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Theo quan niệm dân gian, một số ngày sinh Âm lịch được xem là mang nhiều may mắn, dễ tích lũy phúc đức, cuộc sống thuận lợi và được nhiều người yêu quý.
Hà Nội: Phẫn nộ cảnh người phụ nữ bế con nhỏ bị hàng xóm hành hung ở phố Lò ĐúcĐời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Người đàn ông lớn tuổi liên tục chửi bới, hành hung một phụ nữ đang bế con nhỏ trên tay tại khu vực phố Lò Đúc (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) khiến 2 nạn nhân ngã mạnh xuống nền gạch, chấn thương vùng đầu.
3 con giáp làm đâu thắng đó, tài lộc đổ về liên tục năm 2026, có bạn không?Đời sống - 10 giờ trước
GĐXH - Theo góc nhìn tử vi dân gian, năm 2026 mang màu sắc "thuận gió đẩy thuyền" với một số con giáp. Không chỉ công việc hanh thông, tài lộc cũng có dấu hiệu tăng trưởng rõ rệt.
Tất tần tật các thông tin về hộ chiếu (passport) năm 2026, hàng triệu người dân nên cập nhật quy định mới nhấtĐời sống - 13 giờ trước
GĐXH - Hộ chiếu là giấy tờ quan trọng do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam sử dụng để xuất cảnh, nhập cảnh. Năm 2026, các thông tin liên quan đến loại giấy tờ này có điểm gì mới?
Tử vi tháng 2 âm lịch 2026: Dự đoán tài lộc và tình duyên con giáp Ngọ, Thân đầy bất ngờĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo tử vi tháng 2 âm lịch 2026 của con giáp Ngọ và Thân. Đừng bỏ lỡ những gợi ý phong thủy để thu hút tài lộc.
Đang khó khăn bỗng trúng vận: 3 con giáp tiền về dồn dập, túi đầy trở lạiĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Từ nay đến giữa năm 2026, vận trình tài chính của một số con giáp có dấu hiệu chuyển biến tích cực.
13 bước quyết toán thuế thu nhập cá nhân mới nhất 2026Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Quyết toán thuế thu nhập cá nhân không chỉ là nghĩa vụ mà còn là quyền lợi của người nộp thuế. Làm thế nào để thực hiện quyết toán thuế nhanh nhất? Dưới đây là các bước hướng dẫn cơ bản.
Người sinh vào khung giờ Tứ mã: Kiếm tiền giỏi bậc nhất nhưng khó giữ củaĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Sinh đúng vào những khung giờ "Tứ mã" thường được cho là mang số kiếm tiền nhanh, nhưng nếu thiếu tỉnh táo cũng dễ rơi vào cảnh tiền đến rồi lại đi.
Tiết kiệm hơn 1 tỷ đồng tiền điện trong Giờ Trái đất 2026Xã hội - 1 ngày trước
Tối 28/3, chỉ sau 1 giờ tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2026 (từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 28/3/2026), cả nước đã tiết kiệm được khoảng 463.000kWh điện, tương đương hơn 1 tỷ đồng.
Mức lương tối đa đóng bảo hiểm xã hội năm 2026 là bao nhiêu?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Dự kiến từ 1/7/2026, lương cơ sở tăng lên 8%, mức lương tối đa đóng bảo hiểm xã hội cũng tăng theo. Dưới đây là thông tin cụ thể.
Tất tần tật các thông tin về hộ chiếu (passport) năm 2026, hàng triệu người dân nên cập nhật quy định mới nhấtĐời sống
GĐXH - Hộ chiếu là giấy tờ quan trọng do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam sử dụng để xuất cảnh, nhập cảnh. Năm 2026, các thông tin liên quan đến loại giấy tờ này có điểm gì mới?