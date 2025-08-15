Vượt 600km về ra mắt, chàng trai Ấn Độ bật cười khi bị nhà gái 'đe' mấy câu
Chàng trai Ấn Độ chạy xe suốt 12 tiếng đồng hồ, vượt 600km từ TPHCM về Quảng Ngãi để ra mắt nhà người yêu vào đêm giao thừa.
Bật khóc vì phải chịu tiếng xấu
Master Anil (SN 1995, đến từ Ấn Độ) đã có nhiều năm làm huấn luyện viên yoga tại Việt Nam. Với anh, dải đất hình chữ S là nơi “đất lành chim đậu”, cho anh nhiều trải nghiệm quý giá, cuộc sống đầy màu sắc và đặc biệt là một tổ ấm đủ đầy.
Vợ của Anil là Nguyễn Thị Tố Uyên (SN 1997, quê Kon Tum, nay là tỉnh Quảng Ngãi). Cặp đôi đã có 8 năm quen biết và 2 năm sống chung dưới một mái nhà.
Năm 2017, cặp đôi gặp nhau lần đầu tiên tại một trung tâm yoga ở tỉnh Bình Dương (nay là TPHCM). Anil là huấn luyện viên yoga, còn Tố Uyên làm phiên dịch và nhân viên lễ tân ở đây.
Thời gian đầu, mối quan hệ của họ chỉ dừng lại ở mức bạn bè, đồng nghiệp. Ấn tượng của Tố Uyên về Anil là ngoại hình điển trai, tính cách thân thiện, được nhiều người mến mộ. Còn Anil ấn tượng với nụ cười tỏa nắng của cô gái Việt.
Bẵng đi 2 năm, họ mất liên lạc. Anil gặp chấn thương nên nghỉ dạy ở trung tâm, còn Tố Uyên bỏ dở công việc lễ tân để tập trung cho việc học.
Năm 2019, họ vô tình gặp lại nhau tại một quán bánh canh cá lóc. Anil hỏi Uyên: “Về dạy yoga cùng anh nhé?”. Uyên đáp vu vơ: “Vâng”.
Không ngờ, anh chủ động ngoắc tay cô – một cái ngoắc tay mà cho đến giờ Uyên vẫn xem đó là sự ủng hộ của thần linh, gắn kết hai người với nhau.
“Anh mở trung tâm yoga rồi tôi chuyển về làm cùng anh. Ngày qua ngày, anh tỏ ra thân thiết, gần gũi với tôi, quan tâm đến tôi. Đầu năm 2022, anh lần đầu tỏ tình và bị tôi từ chối. Cuối năm 2022, anh tỏ tình lần nữa và lần này, anh không cho tôi cơ hội đắn đo”, Tố Uyên kể.
Đêm đó, Anil chở Tố Uyên đi ăn và tỏ tình. Anh không chỉ ngỏ lời yêu mà còn trực tiếp hỏi cưới cô. Thấy Uyên lặng thinh không đáp, anh chở cô đi lòng vòng khắp các con đường ở TPHCM với lời hẹn “Khi nào em nói đồng ý, anh sẽ chở em về nhà”.
Tố Uyên lúc này thú nhận lòng mình: “Em có thể tin tưởng anh được không? Em nghe mọi người nói anh đào hoa, qua lại với nhiều phụ nữ”.
Câu nói khiến Anil nước mắt tràn mi. Anh nức nở: “Lời nói xấu dễ tin vậy sao?”. Tố Uyên bất giác nhớ lại, suốt thời gian ở bên anh, cô thấy anh tử tế, đàng hoàng nhưng bản thân lại bị trói buộc bởi những lời đàm tiếu vô tình. Lần này, cô quyết định gạt bỏ “lời ong tiếng ve”, cho bản thân và đối phương cơ hội.
“Tôi yêu anh ấy, nói thật là phải đạp lên biết bao lời xì xào, bàn tán. Yêu chỉ vì yêu thôi, không quan tâm người ta đàm tiếu thế nào”, Tố Uyên chia sẻ.
Chạy xe thâu đêm về nhà người yêu ra mắt
Dịp tết Nguyên đán 2023, Anil về nhà Tố Uyên ra mắt. Dịp đó, Uyên về quê trước, còn Anil bận việc nên chạy xe về sau.
Đêm giao thừa, Anil một mình chạy xe suốt 12 tiếng đồng hồ, vượt 600km từ TPHCM về Quảng Ngãi ra mắt nhà bạn gái. Sáng mùng 1, anh bước vào nhà với gương mặt mỏi mệt nhưng vẫn tươi cười chào hỏi ba mẹ vợ tương lai.
Là người ngoại quốc nhưng Anil nói tiếng Việt rất sõi. Anh dễ dàng “ghi điểm” với ba mẹ Tố Uyên.
Trò chuyện một hồi, ba mẹ cô thân tình chia sẻ: “Con gái bác vụng về đủ đường. Con ưng nó, muốn cưới nó thì phải chịu đựng được tính nết và chịu khó chăm sóc, bảo ban nó. Nếu muốn cưới Uyên, con phải ở Việt Nam chứ ba mẹ không đồng ý gả con gái qua Ấn Độ”.
Lời nói thẳng thắn khiến Anil bật cười. Anh đồng ý ngay lập tức bởi khi xác định yêu và cưới Tố Uyên, anh càng kiên định vào kế hoạch định cư ở Việt Nam của mình.
“Cho đến giờ, tôi vẫn chưa về Ấn Độ gặp ba mẹ chồng mà chỉ trò chuyện qua cuộc gọi video. Ở Ấn Độ vẫn còn tồn tại kiểu hôn nhân sắp đặt, ba mẹ anh có lẽ muốn anh cưới một cô gái Ấn Độ để hòa hợp hơn cả về ngôn ngữ, văn hóa, nếp sống... Tuy nhiên, Anil trước nay luôn tự lập nên người anh ấy muốn cưới không ai có thể ngăn cản.
Tôi cảm nhận, gia đình anh chưa chấp nhận 100% hôn sự này nhưng vì không phải sang Ấn Độ làm dâu nên tôi vẫn thấy mọi thứ nhẹ nhàng. Ba mẹ anh khi nói chuyện với tôi cũng rất vui vẻ, thân thiện”, Tố Uyên chia sẻ.
Tháng 10/2023, cặp đôi đăng ký kết hôn và về chung một nhà. Họ sớm có con nên chưa tổ chức đám cưới. Tương lai, họ sẽ tổ chức lễ cưới thật chỉn chu ở cả Việt Nam và Ấn Độ.
Nên duyên với Anil, Tố Uyên càng hiểu rõ thế nào là “ghét của nào, trời trao của ấy”. Một người đàn ông cô từng có thành kiến, giờ đây lại hết lòng thương yêu và gắn bó với nhau.
Anil là người chồng, người cha đầy trách nhiệm, luôn ưu tiên vợ con. Mọi việc nhà như chợ búa, cơm nước, dọn dẹp... anh đều lo liệu chu toàn. Tố Uyên cười nói: “Kể từ ngày sống cùng anh, tôi chưa phải đi đổ rác bao giờ”.
Tố Uyên tự nhận mình là người vợ vô tâm và vụng về đủ đường. Tuy nhiên, Anil chưa từng phàn nàn về điều này, ngược lại luôn tìm cách bù đắp khuyết điểm của vợ để tổ ấm tròn đầy hơn mỗi ngày.
“Chúng tôi vẫn đang trên chặng đường hoàn thành từng mục tiêu của gia đình nhỏ. Tôi hy vọng, mình sẽ được trải nghiệm nhiều hơn khi có bạn đời là người ngoại quốc”, Tố Uyên chia sẻ.
Vợ đối chất 'tiểu tam', vạch trần chuyện ngoại tình ngay trên sóng trực tiếpChuyện vợ chồng - 1 ngày trước
Vợ lên sóng radio trực tiếp đối chất tình nhân của chồng, làm dấy lên tranh cãi về chuyện ngoại tình.
Bị 'quỵt' 360 triệu sính lễ, chàng trai đến nhà phát hiện bạn gái đã là bà nộiChuyện vợ chồng - 2 ngày trước
Bị bạn gái ép đưa thêm tiền sính lễ, thanh niên cùng gia đình về tận nhà tìm nguyên nhân thì bất ngờ phát hiện cô đã lên chức bà nội.
Gần 400 triệu tiền sính lễ và nỗi đau của người đàn ông mất 2 tay lần đầu yêuChuyện vợ chồng - 3 ngày trước
Được mai mối với bạn gái quen qua mạng, người đàn ông mất 2 tay tin rằng mình đã tìm được tình yêu thực sự, quyết định gửi gần 400 triệu đồng cho cô ta.
Vượt mọi rào cản đến với nhau, hai cô gái hạnh phúc đón cặp song sinh thiên thầnChuyện vợ chồng - 4 ngày trước
Sự xuất hiện của hai đứa trẻ khiến cuộc sống của cặp đôi đồng giới trở nên mới mẻ và hạnh phúc hơn mỗi ngày. Tình yêu của họ cũng nhận được sự ủng hộ từ cả hai bên gia đình.
Quen 1 tháng đã cưới, chồng sốc khi phát hiện vợ hành động lạ vào ban đêmChuyện vợ chồng - 4 ngày trước
Một người đàn ông 35 tuổi tại thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam đã lên tiếng tố cáo nhà vợ lừa dối.
Vợ chồng không ai chịu nuôi con khuyết tật, quan tòa tức giận không cho ly hônChuyện vợ chồng - 6 ngày trước
Cặp vợ chồng muốn bỏ nhau nhưng không ai chịu nuôi đứa con khuyết tật, cứ đùn đẩy qua lại khiến quan tòa phẫn nộ bác đơn ly hôn.
Chồng âm thầm chi hơn 3,6 tỷ đồng mua sắm online khiến vợ bật khóc cầu cứuChuyện vợ chồng - 1 tuần trước
Nghiện mua sắm online, chồng chi hơn 1 tỷ đồng sắm đủ các món hàng không có giá trị sử dụng, giấu trên gác mái để không ai phát hiện.
Chú rể Thái Nguyên nhập viện giữa đám cưới, cô dâu bần thần và cái kết ấm lòngChuyện vợ chồng - 1 tuần trước
Gặp sự cố bất ngờ về sức khỏe, chú rể quê Thái Nguyên phải nhập viện ngay khi hôn lễ đang diễn ra.
Sau cú sốc chồng ngoại tình, người phụ nữ hạnh phúc bên tình trẻ kém 25 tuổiChuyện vợ chồng - 1 tuần trước
Từng đau khổ khi phát hiện chồng ngoại tình, người phụ nữ trung niên đã đưa ra quyết định bất ngờ và hiện viên mãn bên chàng trai kém mình 25 tuổi.
Chồng đi làm về đột xuất, bắt quả tang vợ ngoại tình và cái kếtChuyện vợ chồng - 1 tuần trước
Chồng đi làm ăn xa, vợ ở nhà ngoại tình. Vì ghen tuông, chồng đã lên kế hoạch tấn công vợ khiến cô bị thương nặng.
Vượt mọi rào cản đến với nhau, hai cô gái hạnh phúc đón cặp song sinh thiên thầnChuyện vợ chồng
Sự xuất hiện của hai đứa trẻ khiến cuộc sống của cặp đôi đồng giới trở nên mới mẻ và hạnh phúc hơn mỗi ngày. Tình yêu của họ cũng nhận được sự ủng hộ từ cả hai bên gia đình.