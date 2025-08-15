Vượt 600km về ra mắt, chàng trai Ấn Độ bật cười khi bị nhà gái 'đe' mấy câu

Bật khóc vì phải chịu tiếng xấu

Master Anil (SN 1995, đến từ Ấn Độ) đã có nhiều năm làm huấn luyện viên yoga tại Việt Nam. Với anh, dải đất hình chữ S là nơi “đất lành chim đậu”, cho anh nhiều trải nghiệm quý giá, cuộc sống đầy màu sắc và đặc biệt là một tổ ấm đủ đầy.

Vợ của Anil là Nguyễn Thị Tố Uyên (SN 1997, quê Kon Tum, nay là tỉnh Quảng Ngãi). Cặp đôi đã có 8 năm quen biết và 2 năm sống chung dưới một mái nhà.

Anil và Tố Uyên đã có 2 năm về chung một nhà

Năm 2017, cặp đôi gặp nhau lần đầu tiên tại một trung tâm yoga ở tỉnh Bình Dương (nay là TPHCM). Anil là huấn luyện viên yoga, còn Tố Uyên làm phiên dịch và nhân viên lễ tân ở đây.

Thời gian đầu, mối quan hệ của họ chỉ dừng lại ở mức bạn bè, đồng nghiệp. Ấn tượng của Tố Uyên về Anil là ngoại hình điển trai, tính cách thân thiện, được nhiều người mến mộ. Còn Anil ấn tượng với nụ cười tỏa nắng của cô gái Việt.

Bẵng đi 2 năm, họ mất liên lạc. Anil gặp chấn thương nên nghỉ dạy ở trung tâm, còn Tố Uyên bỏ dở công việc lễ tân để tập trung cho việc học.

Năm 2019, họ vô tình gặp lại nhau tại một quán bánh canh cá lóc. Anil hỏi Uyên: “Về dạy yoga cùng anh nhé?”. Uyên đáp vu vơ: “Vâng”.

Không ngờ, anh chủ động ngoắc tay cô – một cái ngoắc tay mà cho đến giờ Uyên vẫn xem đó là sự ủng hộ của thần linh, gắn kết hai người với nhau.

“Anh mở trung tâm yoga rồi tôi chuyển về làm cùng anh. Ngày qua ngày, anh tỏ ra thân thiết, gần gũi với tôi, quan tâm đến tôi. Đầu năm 2022, anh lần đầu tỏ tình và bị tôi từ chối. Cuối năm 2022, anh tỏ tình lần nữa và lần này, anh không cho tôi cơ hội đắn đo”, Tố Uyên kể.

Tố Uyên vượt qua mọi thành kiến để đến với chàng trai Ấn Độ





Đêm đó, Anil chở Tố Uyên đi ăn và tỏ tình. Anh không chỉ ngỏ lời yêu mà còn trực tiếp hỏi cưới cô. Thấy Uyên lặng thinh không đáp, anh chở cô đi lòng vòng khắp các con đường ở TPHCM với lời hẹn “Khi nào em nói đồng ý, anh sẽ chở em về nhà”.

Tố Uyên lúc này thú nhận lòng mình: “Em có thể tin tưởng anh được không? Em nghe mọi người nói anh đào hoa, qua lại với nhiều phụ nữ”.

Câu nói khiến Anil nước mắt tràn mi. Anh nức nở: “Lời nói xấu dễ tin vậy sao?”. Tố Uyên bất giác nhớ lại, suốt thời gian ở bên anh, cô thấy anh tử tế, đàng hoàng nhưng bản thân lại bị trói buộc bởi những lời đàm tiếu vô tình. Lần này, cô quyết định gạt bỏ “lời ong tiếng ve”, cho bản thân và đối phương cơ hội.

“Tôi yêu anh ấy, nói thật là phải đạp lên biết bao lời xì xào, bàn tán. Yêu chỉ vì yêu thôi, không quan tâm người ta đàm tiếu thế nào”, Tố Uyên chia sẻ.

Chạy xe thâu đêm về nhà người yêu ra mắt

Dịp tết Nguyên đán 2023, Anil về nhà Tố Uyên ra mắt. Dịp đó, Uyên về quê trước, còn Anil bận việc nên chạy xe về sau.

Đêm giao thừa, Anil một mình chạy xe suốt 12 tiếng đồng hồ, vượt 600km từ TPHCM về Quảng Ngãi ra mắt nhà bạn gái. Sáng mùng 1, anh bước vào nhà với gương mặt mỏi mệt nhưng vẫn tươi cười chào hỏi ba mẹ vợ tương lai.

Chuyện tình của họ được ba mẹ Tố Uyên ủng hộ

Là người ngoại quốc nhưng Anil nói tiếng Việt rất sõi. Anh dễ dàng “ghi điểm” với ba mẹ Tố Uyên.

Trò chuyện một hồi, ba mẹ cô thân tình chia sẻ: “Con gái bác vụng về đủ đường. Con ưng nó, muốn cưới nó thì phải chịu đựng được tính nết và chịu khó chăm sóc, bảo ban nó. Nếu muốn cưới Uyên, con phải ở Việt Nam chứ ba mẹ không đồng ý gả con gái qua Ấn Độ”.

Lời nói thẳng thắn khiến Anil bật cười. Anh đồng ý ngay lập tức bởi khi xác định yêu và cưới Tố Uyên, anh càng kiên định vào kế hoạch định cư ở Việt Nam của mình.

“Cho đến giờ, tôi vẫn chưa về Ấn Độ gặp ba mẹ chồng mà chỉ trò chuyện qua cuộc gọi video. Ở Ấn Độ vẫn còn tồn tại kiểu hôn nhân sắp đặt, ba mẹ anh có lẽ muốn anh cưới một cô gái Ấn Độ để hòa hợp hơn cả về ngôn ngữ, văn hóa, nếp sống... Tuy nhiên, Anil trước nay luôn tự lập nên người anh ấy muốn cưới không ai có thể ngăn cản.

Tố Uyên được chồng hết lòng chăm sóc trong cả thai kỳ





Tôi cảm nhận, gia đình anh chưa chấp nhận 100% hôn sự này nhưng vì không phải sang Ấn Độ làm dâu nên tôi vẫn thấy mọi thứ nhẹ nhàng. Ba mẹ anh khi nói chuyện với tôi cũng rất vui vẻ, thân thiện”, Tố Uyên chia sẻ.

Tháng 10/2023, cặp đôi đăng ký kết hôn và về chung một nhà. Họ sớm có con nên chưa tổ chức đám cưới. Tương lai, họ sẽ tổ chức lễ cưới thật chỉn chu ở cả Việt Nam và Ấn Độ.

Nên duyên với Anil, Tố Uyên càng hiểu rõ thế nào là “ghét của nào, trời trao của ấy”. Một người đàn ông cô từng có thành kiến, giờ đây lại hết lòng thương yêu và gắn bó với nhau.

Anil là người chồng, người cha đầy trách nhiệm, luôn ưu tiên vợ con. Mọi việc nhà như chợ búa, cơm nước, dọn dẹp... anh đều lo liệu chu toàn. Tố Uyên cười nói: “Kể từ ngày sống cùng anh, tôi chưa phải đi đổ rác bao giờ”.

Tổ ấm hạnh phúc của cặp đôi

Tố Uyên tự nhận mình là người vợ vô tâm và vụng về đủ đường. Tuy nhiên, Anil chưa từng phàn nàn về điều này, ngược lại luôn tìm cách bù đắp khuyết điểm của vợ để tổ ấm tròn đầy hơn mỗi ngày.

“Chúng tôi vẫn đang trên chặng đường hoàn thành từng mục tiêu của gia đình nhỏ. Tôi hy vọng, mình sẽ được trải nghiệm nhiều hơn khi có bạn đời là người ngoại quốc”, Tố Uyên chia sẻ.