Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

9 kỹ năng sống biến con bạn thành 'chiến binh', tự tin sống tốt ở bất cứ chỗ nào

Chủ nhật, 15:02 10/08/2025 | Nuôi dạy con
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Cuộc sống luôn tiềm ẩn những tình huống bất ngờ. 9 kỹ năng sống dưới đây sẽ giúp con biết tự chăm sóc bản thân, ứng phó thông minh trước thử thách và sống tốt dù ở bất cứ môi trường nào.

Trong thời đại hiện nay, việc trang bị cho trẻ kỹ năng sống không chỉ giúp con độc lập hơn mà còn tạo nền tảng vững chắc để trưởng thành.

Dưới đây là 9 kỹ năng cha mẹ nên dạy con càng sớm càng tốt.

1. Kỹ năng nấu ăn: Bước đầu của sự tự lập

9 kỹ năng sống biến con bạn thành 'chiến binh', tự tin sống tốt ở bất cứ chỗ nào- Ảnh 1.

Trẻ tham gia việc nhà từ sớm thường có kết quả học tập tốt hơn. Ảnh minh hoạ

Nấu ăn không chỉ là cách để trẻ biết tự phục vụ mà còn giúp con hình thành thói quen lựa chọn thực phẩm lành mạnh, biết sử dụng an toàn các dụng cụ bếp.

Nghiên cứu cho thấy, trẻ tham gia việc nhà từ sớm thường có kết quả học tập tốt hơn và khả năng xây dựng mối quan hệ xã hội bền vững.

2. Kỹ năng sinh tồn: Đối phó tình huống khẩn cấp

Ngã xuống nước, đi lạc, hay cần cầu cứu… là những tình huống không ai muốn nhưng vẫn có thể xảy ra.

Nếu được hướng dẫn, trẻ hoàn toàn có thể ứng phó và bảo vệ bản thân trước nguy hiểm.

3. Kỹ năng làm vườn: Rèn sự kiên nhẫn và trách nhiệm

9 kỹ năng sống biến con bạn thành 'chiến binh', tự tin sống tốt ở bất cứ chỗ nào- Ảnh 2.

Chăm sóc cây xanh giúp trẻ hiểu giá trị của lao động. Ảnh minh hoạ

Chăm sóc cây xanh giúp trẻ hiểu giá trị của lao động, nuôi dưỡng tinh thần yêu thiên nhiên và sống có trách nhiệm với môi trường.

Đây là bài học nhẹ nhàng nhưng mang lại nhiều lợi ích lâu dài.

4. Kỹ năng sơ cứu: Cứu người và cứu mình

Trang bị kiến thức sơ cứu ban đầu giúp trẻ biết cách xử lý khi gặp tai nạn bất ngờ, từ băng bó vết thương nhỏ đến giữ an toàn cho người bị nạn trước khi có sự trợ giúp y tế.

5. Kỹ năng bơi lội: An toàn và phát triển toàn diện

9 kỹ năng sống biến con bạn thành 'chiến binh', tự tin sống tốt ở bất cứ chỗ nào- Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ

Bơi lội không chỉ tăng cường sức khỏe, cải thiện thể chất mà còn giúp trẻ tránh nguy hiểm khi ở gần sông, hồ, biển.

Đây là một kỹ năng sống thiết yếu cha mẹ nên cho con học sớm.

6. Kỹ năng giặt ủi: Biết tự chăm lo bản thân

Nhiều bạn trẻ rời nhà đi học vẫn không biết giặt quần áo. Cha mẹ có thể hướng dẫn từ khi con 6 tuổi, biến việc giặt giũ thành thói quen và kỹ năng tự lập cơ bản.

7. Kỹ năng phòng vệ: Bảo vệ bản thân trước nguy hiểm

Không phải lúc nào cha mẹ cũng ở bên. Việc học võ hoặc tham gia lớp phòng vệ giúp trẻ tự tin và an toàn hơn khi đối diện tình huống bất ngờ.

8. Kỹ năng quản lý thời gian: Chìa khóa của hiệu quả

Từ nhỏ, hãy dạy con biết tự chuẩn bị đồ đi học, hoàn thành bài tập đúng giờ. Khi trưởng thành, con sẽ biết sắp xếp công việc và cuộc sống hợp lý.

9. Kỹ năng quản lý tiền: Nền tảng của sự độc lập tài chính

9 kỹ năng sống biến con bạn thành 'chiến binh', tự tin sống tốt ở bất cứ chỗ nào- Ảnh 4.

Cách tiết kiệm và chi tiêu hợp lý sẽ hình thành tư duy tài chính. Ảnh minh hoạ

Giúp trẻ hiểu giá trị đồng tiền, cách tiết kiệm và chi tiêu hợp lý sẽ hình thành tư duy tài chính vững vàng, chuẩn bị cho cuộc sống tự lập sau này.

9 kỹ năng sống giúp trẻ tự tin sinh tồn bất cứ đâu

Những kỹ năng sống này không chỉ giúp trẻ tồn tại mà còn giúp con phát triển toàn diện, tự tin hòa nhập với bất kỳ môi trường nào.

Cha mẹ hãy bắt đầu dạy con từ hôm nay, vì đây chính là món quà quý giá nhất cho tương lai.

3 kỹ năng &quot;vàng&quot; tạo nên học sinh giỏi: Đáng tiếc nhiều phụ huynh lại bỏ qua3 kỹ năng 'vàng' tạo nên học sinh giỏi: Đáng tiếc nhiều phụ huynh lại bỏ qua

GĐXH - Cùng một thầy cô, cùng một lớp học, nhưng vì sao có em thành tích luôn xuất sắc còn con bạn lại lẹt đẹt phía sau? Câu trả lời không nằm ở chỉ số IQ.


Tường Vy (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Cách dạy con kỳ lạ của bà mẹ toàn thời gian giúp con đỗ cùng lúc 7 trường đại học top đầu nước Mỹ

Cách dạy con kỳ lạ của bà mẹ toàn thời gian giúp con đỗ cùng lúc 7 trường đại học top đầu nước Mỹ

Nghỉ hưu, ly hôn, tôi bỏ phố về quê sống trọn vẹn bên cha mẹ tuổi xế chiều

Nghỉ hưu, ly hôn, tôi bỏ phố về quê sống trọn vẹn bên cha mẹ tuổi xế chiều

Nhạy cảm quá mức khi yêu: 3 cung hoàng đạo dễ tự làm mình tổn thương

Nhạy cảm quá mức khi yêu: 3 cung hoàng đạo dễ tự làm mình tổn thương

Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái 'hành' đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'

Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái 'hành' đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'

Tiến sĩ Harvard vạch mặt 3 câu nói quen thuộc của cha mẹ âm thầm biến con thành người EQ thấp

Tiến sĩ Harvard vạch mặt 3 câu nói quen thuộc của cha mẹ âm thầm biến con thành người EQ thấp

Cùng chuyên mục

Cách dạy con kỳ lạ của bà mẹ toàn thời gian giúp con đỗ cùng lúc 7 trường đại học top đầu nước Mỹ

Cách dạy con kỳ lạ của bà mẹ toàn thời gian giúp con đỗ cùng lúc 7 trường đại học top đầu nước Mỹ

Nuôi dạy con - 2 ngày trước

GĐXH - Không dùng roi vọt, không ép con học đến kiệt sức, người mẹ này vẫn giúp con đỗ Harvard, Stanford, Yale... bằng một phương pháp nuôi dạy con khiến nhiều cha mẹ phải suy ngẫm.

Tiến sĩ Harvard vạch mặt 3 câu nói quen thuộc của cha mẹ âm thầm biến con thành người EQ thấp

Tiến sĩ Harvard vạch mặt 3 câu nói quen thuộc của cha mẹ âm thầm biến con thành người EQ thấp

Nuôi dạy con - 2 ngày trước

GĐXH - Mong con thông minh, giỏi giang nhưng nhiều cha mẹ lại vô tình nói những câu khiến trẻ mất tự tin, giao tiếp kém – dấu hiệu điển hình của EQ thấp.

Chỉ 2 câu nói hay dùng, cha mẹ có thể phá hủy tương lai học tập của con

Chỉ 2 câu nói hay dùng, cha mẹ có thể phá hủy tương lai học tập của con

Nuôi dạy con - 3 ngày trước

GĐXH - Một câu nói vô tình, một lời mắng tưởng chừng "khích lệ" của cha mẹ có thể trở thành vết hằn tâm lý, khiến con mất động lực học tập và điểm số tụt dốc không phanh.

3 kỹ năng 'vàng' tạo nên học sinh giỏi: Đáng tiếc nhiều phụ huynh lại bỏ qua

3 kỹ năng 'vàng' tạo nên học sinh giỏi: Đáng tiếc nhiều phụ huynh lại bỏ qua

Nuôi dạy con - 5 ngày trước

GĐXH - Cùng một thầy cô, cùng một lớp học, nhưng vì sao có em thành tích luôn xuất sắc còn con bạn lại lẹt đẹt phía sau? Câu trả lời không nằm ở chỉ số IQ.

Bị cụ bà yêu cầu nhường ghế, mẹ trẻ đáp trả gây sốc: Nên dạy con biết tử tế hay biết nói "không"?

Bị cụ bà yêu cầu nhường ghế, mẹ trẻ đáp trả gây sốc: Nên dạy con biết tử tế hay biết nói "không"?

Nuôi dạy con - 1 tuần trước

GĐXH - Câu chuyện này không chỉ nói về phép lịch sự, mà còn là một bài học lớn về cách dạy con ứng xử nơi công cộng.

Tưởng con còn nhỏ, mẹ vô tư thay đồ trước mặt con trai và cái kết đáng xấu hổ

Tưởng con còn nhỏ, mẹ vô tư thay đồ trước mặt con trai và cái kết đáng xấu hổ

Nuôi dạy con - 1 tuần trước

GĐXH - Câu chuyện của một bà mẹ đơn thân khiến nhiều phụ huynh giật mình về thói quen tưởng chừng vô hại. Việc thiếu tinh tế trong hành vi trước mặt con có thể ảnh hưởng đến nhận thức giới tính của trẻ khi lớn lên.

Bí mật dạy con học ít vẫn giỏi: Cha mẹ chỉ cần kiên trì với 3 thói quen buổi tối

Bí mật dạy con học ít vẫn giỏi: Cha mẹ chỉ cần kiên trì với 3 thói quen buổi tối

Nuôi dạy con - 1 tuần trước

GĐXH - Nhiều cha mẹ than phiền: "Sao con nhà mình học mãi mà chẳng tiến bộ, trong khi con người ta học đâu nhớ đó?". Thực tế, bí quyết nằm ở cách dạy con khoa học, đúng với quy luật hoạt động của não bộ.

Gen Z 'cày' game ở nhà kiếm 110 triệu đồng/tháng, mẹ bắt đi làm lương 22 triệu

Gen Z 'cày' game ở nhà kiếm 110 triệu đồng/tháng, mẹ bắt đi làm lương 22 triệu

Nuôi dạy con - 1 tuần trước

Thanh niên bị mẹ mắng, bắt đi làm công việc ổn định với mức lương 22 triệu đồng, dù hiện tại anh kiếm 37 – 110 triệu đồng/tháng với việc nằm nhà “cày” game.

Người cha bị cả trường mắng là ‘bỏ mặc con học hành’, 18 năm sau khiến ai cũng ngả mũ

Người cha bị cả trường mắng là ‘bỏ mặc con học hành’, 18 năm sau khiến ai cũng ngả mũ

Nuôi dạy con - 2 tuần trước

GĐXH - Hoàng Phúc Lâm tự gọi mình là "một kiểu phụ huynh khác" và không đồng ý với quan điểm dạy con của "cha mẹ hổ" phổ biến.

Cha mẹ 'giả nghèo' dạy con tiết kiệm: 10 năm sau phải bật khóc vì hối hận

Cha mẹ 'giả nghèo' dạy con tiết kiệm: 10 năm sau phải bật khóc vì hối hận

Nuôi dạy con - 2 tuần trước

GĐXH - Nhiều cha mẹ tin rằng dạy con tiết kiệm bằng cách "đóng giả nghèo" sẽ giúp con trưởng thành, biết quý trọng đồng tiền. Nhưng họ không hiểu điều đó khiến con tổn thương đến nhường nào.

Xem nhiều

Cha mẹ 'giả nghèo' dạy con tiết kiệm: 10 năm sau phải bật khóc vì hối hận

Cha mẹ 'giả nghèo' dạy con tiết kiệm: 10 năm sau phải bật khóc vì hối hận

Nuôi dạy con

GĐXH - Nhiều cha mẹ tin rằng dạy con tiết kiệm bằng cách "đóng giả nghèo" sẽ giúp con trưởng thành, biết quý trọng đồng tiền. Nhưng họ không hiểu điều đó khiến con tổn thương đến nhường nào.

Nghiên cứu chỉ ra: Bố làm những nghề nghiệp sau, con cái thường thông minh hơn!

Nghiên cứu chỉ ra: Bố làm những nghề nghiệp sau, con cái thường thông minh hơn!

Nuôi dạy con
Tưởng con còn nhỏ, mẹ vô tư thay đồ trước mặt con trai và cái kết đáng xấu hổ

Tưởng con còn nhỏ, mẹ vô tư thay đồ trước mặt con trai và cái kết đáng xấu hổ

Nuôi dạy con
Người cha bị cả trường mắng là ‘bỏ mặc con học hành’, 18 năm sau khiến ai cũng ngả mũ

Người cha bị cả trường mắng là ‘bỏ mặc con học hành’, 18 năm sau khiến ai cũng ngả mũ

Nuôi dạy con
Cha mẹ càng can thiệp, con càng dễ thất bại: Bài học đắt giá từ một giảng viên đại học

Cha mẹ càng can thiệp, con càng dễ thất bại: Bài học đắt giá từ một giảng viên đại học

Nuôi dạy con

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top