Xác định 45 hành tinh có khả năng sống được cao nhất
Một phân tích mới dựa trên dữ liệu của NASA và ESA đã sàng lọc ra các hành tinh có tiềm năng nhất cho cuộc tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất.
Trong nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, nhóm tác giả từ Đại học Cornell (Mỹ) cho biết họ đã sử dụng một phương pháp mới để xác định 45 hành tinh đá có khả năng sống được cao nhất trong hơn 6.000 ngoại hành tinh đã biết.
45 hành tinh trong danh mục mới là các thế giới nằm trong "vùng sự sống" Goldilocks của sao mẹ, tức có khoảng cách phù hợp với nhiệt độ của ngôi sao, giúp nước trên hành tinh đó tồn tại được ở trạng thái lỏng.
Trong số đó, có 24 hành tinh trong "vùng có thể sống được 3D" hẹp hơn, dựa trên giả định thận trọng hơn về lượng nhiệt mà một hành tinh có thể chịu được trước khi mất đi khả năng sinh sống.
Danh mục này bao gồm một số ngoại hành tinh nổi tiếng, chẳng hạn như Proxima Centauri b, TRAPPIST-1f và Kepler-186f, cũng như những ngoại hành tinh khác ít được biết đến hơn, ví dụ như TOI-715b.
Trong số đó, thú vị nhất là TRAPPIST-1d, e, f và g, cách Trái Đất 40 năm ánh sáng; cũng như LHS 1140 b, cách 48 năm ánh sáng.
Đối với các thế giới này, thử thách cuối cùng với sự sống là khả năng giữ được bầu khí quyển của hành tinh, một trong các yếu tố giúp nước lỏng được bảo tồn lâu dài.
Các hành tinh nhận được ánh sáng từ sao mẹ giống như cách mà Trái Đất nhận được ánh Mặt Trời là TRAPPIST-1e, TOI-715b, Kepler-1652b, Kepler-442b, Kepler-1544b, Proxima Centauri b, Gliese 1061d, Gliese 1002b và Wolf 1069b.
Một số thế giới khác nằm ở gần rìa "vùng sự sống" của sao mẹ. Thông qua chúng, các tác giả hy vọng có thể làm sáng tỏ hơn các điều kiện ở khu vực ranh giới này, cũng như xác nhận xem các lý thuyết có từ những năm 1970 về giới hạn của vùng Goldilocks có đúng hay không.
Trong khi đó, một số thế giới khác có quỹ đạo hình elip thuôn dài, khiến chúng liên tục ra - vào vùng sự sống. Đây cũng là loại thế giới gây tranh cãi về khả năng sinh sống.
Danh sách mới này chính là bản hướng dẫn tuyệt vời cho các nhà thiên văn học nghiên cứu bầu trời đêm bằng kính viễn vọng không gian James Webb, hay tương lai là kính viễn vọng không gian Nancy Grace Roman mà NASA đang phát triển.
Một số hệ thống quốc tế ưu việt khác như kính viễn vọng Extremely Large (ELT), Đài quan sát Các thế giới có thể sinh sống (HWO) và dự án Giao thoa kế lớn dành cho ngoại hành tinh (LIFE) cũng có thể sẽ nhờ danh sách này mà tìm ra một "Trái Đất thứ 2" dễ dàng hơn.
