Ngày 16/7, thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trước đó, tiếp nhận chỉ đạo từ Cục CSGT về việc xác minh, xử lý clip phản ánh vi phạm giao thông đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội, Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La đã giao Đội CSGT đường bộ số 1 khẩn trương vào cuộc làm rõ vụ việc một xe ô tô biển xanh có hành vi vượt ẩu, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Qua quá trình tra cứu và xác minh thông tin, ngày 15/7/2026, cơ quan công an đã mời ông H.M.T. (sinh năm 1970, trú tại phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La) đến trụ sở để làm việc. Tại đây, ông T. xác nhận mình chính là người điều khiển chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát 26A-000.xx (biển số nền màu xanh, chữ trắng) xuất hiện trong đoạn clip được người dân ghi lại. Cơ quan chức năng cũng làm rõ chiếc xe biển xanh này thuộc sở hữu của một cơ quan nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Theo đó, vào khoảng 13 giờ 57 phút ngày 15/7/2026, ông H.M.T điều khiển chiếc xe ô tô nói trên lưu thông trên tuyến Quốc lộ 6 theo hướng Hà Nội đi Sơn La. Khi di chuyển đến đoạn Km165+400 thuộc địa phận xã Vân Hồ (tỉnh Sơn La), tài xế T. đã cho xe thực hiện hành vi vượt xe trong trường hợp pháp luật không cho phép vượt.

Xác minh, xử phạt tài xế xe biển xanh vượt ẩu, ép ngã xe máy trên Quốc lộ 6. Video: Cục CSGT

Hành vi vượt ẩu này không chỉ gây nguy hiểm cho các phương tiện cùng chiều mà còn trực tiếp khiến một người điều khiển xe mô tô đi cùng thời điểm bị ngã xuống lề đường. Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế T. đã thừa nhận toàn bộ hình ảnh phản ánh là đúng sự thật và nhận thức rõ hành vi vi phạm quy định pháp luật về an toàn giao thông của bản thân.

Căn cứ vào kết quả xác minh và các tài liệu liên quan, Đội CSGT đường bộ số 1 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông H.M.T về hành vi “Vượt xe trong những trường hợp không được vượt”, quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Với lỗi vi phạm này, tài xế điều khiển phương tiện bị áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 5.000.000 đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe theo quy định.

Hiện tại, đối với trường hợp người điều khiển xe mô tô bị ngã vào lề đường do liên quan trực tiếp đến cú vượt ẩu của xe biển xanh, Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục triển khai xác minh danh tính và đề nghị người này liên hệ với đơn vị để phối hợp xử lý, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Xác minh, xử lý lái xe ô tô biển xanh lấn làn, vượt ẩu trên đèo An Khê GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã khẩn trương xác minh và lập hồ sơ xử lý nghiêm đối với một tài xế điều khiển xe ô tô biển số xanh có hành vi vượt xe sai quy định khi đang di chuyển trên đoạn đèo dốc khuất tầm nhìn.



