Hà Nội: Rơi tự do từ tầng 5 xuống giếng thang máy, nhân viên bảo trì được cứu sống trong gang tấc

Theo đó, vào khoảng 15 giờ 10 phút ngày 14/7/2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP. Hà Nội tiếp nhận tin báo về việc một nhân viên bảo trì gặp tai nạn lao động nghiêm trọng tại tòa nhà số 9 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, Hà Nội.

Thông tin ban đầu, nạn nhân trong quá trình thực hiện công tác bảo trì hệ thống đã bất ngờ bị ngã từ khu vực tầng 5 xuống thẳng đáy giếng thang máy của tòa nhà. Cú rơi từ độ cao lớn khiến nạn nhân bị thương rất nặng, nằm bất động dưới đáy giếng sâu. Do đặc thù không gian đáy giếng vô cùng chật hẹp, hạn chế tầm nhìn và tiềm ẩn nhiều yếu tố nguy hiểm trực diện, công tác tiếp cận để đưa nạn nhân ra ngoài của lực lượng tại chỗ gặp rất nhiều khó khăn.

Vụ việc xảy ra tại tòa nhà số 9 Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: CAHN

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an TP. Hà Nội) đã lập tức điều động Đội CC&CNCH khu vực số 2 gồm 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường, phối hợp chặt chẽ với lực lượng y tế và xe cấp cứu.

Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã nhanh chóng đánh giá tình hình và triển khai các biện pháp kỹ thuật chuyên dụng. Các chiến sĩ cứu hộ đã trực tiếp xuống khu vực đáy giếng tiếp cận nạn nhân, sử dụng các thiết bị đặc chủng để cố định nẹp cơ thể nhằm tránh các chấn thương thứ phát trong quá trình dịch chuyển.

Nam nhân viên đã được lực lượng chức năng giải cứu kịp thời và đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ảnh: CAHN

Sau 35 phút nỗ lực triển khai phương án cứu nạn khẩn trương trong không gian chật hẹp, lực lượng chức năng đã đưa được nạn nhân ra ngoài an toàn. Nạn nhân sau đó được sơ cứu kịp thời ngay tại chỗ và bàn giao nhanh cho lực lượng y tế để đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sự tác chiến nhanh chóng, chính xác và chuyên nghiệp của lực lượng cứu hộ Đội CC&CNCH khu vực số 2 đã kịp thời giành lại sự sống cho nạn nhân trong tình thế nguy kịch.