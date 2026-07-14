Hưng Yên: Rời bến bãi DN Quang Tuấn, những chuyến xe chở vật liệu đi đâu?

Có sự trùng hợp từ Minh Thọ đến Vũ Thư

Liên quan đến những bất cập tại bãi kinh doanh vật liệu xây dựng Quang Tuấn ở thôn Thắng Lợi, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên, ven sông Hồng, thuộc tuyến đê tả Hồng Hà II mà Gia đình và Xã hội đã phản ánh, trong quá trình ghi nhận, phóng viên tiếp tục chứng kiến hằng ngày có lượng lớn xe tải trọng lớn ra vào bãi. Hoạt động vận chuyển diễn ra liên tục, gây bụi, ảnh hưởng đến môi trường, đời sống người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đáng chú ý, trên tuyến đê tả Hồng Hà II có cắm biển hạn chế tải trọng 12 tấn, tuy nhiên nhiều xe tải trọng lớn vẫn lưu thông trên tuyến đê để vào bãi lấy vật liệu xây dựng.

Khoảng 17 giờ ngày 28/6/2026, phóng viên có mặt tại khu vực cổng vào bãi kinh doanh vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn (Công ty TNHH Xây dựng Quang Tuấn Thái Bình) thuê lại của Công ty CP Xây dựng và Thương mại tổng hợp Đại Lợi để ghi nhận thực tế.

Bãi tập kết của DN Quang Tuấn thuê lại ở xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên.

Chỉ trong khoảng 30 phút, phóng viên ghi nhận hàng loạt xe tải ra vào bãi lấy vật liệu, gồm các biển kiểm soát như: 89C-366.27; 17H-026.64; 17H-020.42; 17H-014.10...

Mỗi lần xe tải đi qua, bụi từ mặt đường đê cuốn lên mù mịt. Nhiều người tham gia giao thông phải che kín mặt, bịt mũi khi lưu thông qua khu vực.

Không chỉ trên tuyến đê, tại đường ĐH.02, tuyến đường kết nối từ bãi ra đường Vành đai 1 Thái Bình mặt đường xuất hiện nhiều cát, đất rơi vãi. Nhiều vị trí hình thành ổ gà, ổ trâu. Trời nắng bụi bốc mù mịt, trời mưa mặt đường lầy lội, gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

Đây là tuyến đường có nhiều hộ dân sinh sống. Hằng ngày, lưu lượng người và phương tiện qua lại khá đông nên việc xe tải trọng lớn hoạt động liên tục khiến người dân lo ngại về nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt đối với trẻ em và người cao tuổi.

Mỗi lần xe đi qua đê bụi bay mù mịt, ảnh hưởng đến sức khỏe người tham gia giao thông.

Tình trạng trên tiếp tục được ghi nhận vào khoảng 12 giờ ngày 3/7. Chỉ trong khoảng 30 phút, phóng viên chứng kiến hàng loạt xe tải chở đầy vật liệu xây dựng nối đuôi nhau từ bãi đi ra đường ĐH.02, hướng về đường Vành đai 1 Thái Bình rồi di chuyển về khu vực trung tâm TP Thái Bình (cũ).

Các xe mang tên "DN Quang Tuấn" có biển kiểm soát gồm: 89C-369.04; 89A-920.30; 89C-361.42; 89C-363.47; 17H-020.42; 17D-010.35; 17H-014.10; 17C-089.54; 89A-641.77; 17C-003.49...

Đáng chú ý, nhiều phương tiện trong số này trùng với các xe từng được Gia đình và Xã hội ghi nhận hoạt động trên tuyến Đường tỉnh 224 và đê Hữu Luộc, đoạn qua xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên trong loạt bài điều tra trước đó. Điển hình như các xe mang biển kiểm soát 89C-366.27; 17H-020.42; 89C-369.04; 17C-089.54...

Các xe tải sau khi ra khỏi bãi, bắt đầu chạy rầm rộ trên đường.

Đáng nói, xe tải biển kiểm soát 17H-020.42 từng bị lực lượng Trạm CSGT Cầu Nghìn, Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên kiểm tra, xử lý trong đợt cao điểm kiểm soát phương tiện vận chuyển vật liệu vào ngày 27/5/2026.

Những ghi nhận trên cho thấy lượng phương tiện ra vào bãi kinh doanh vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn thuê lại diễn ra khá thường xuyên. Để làm rõ vật liệu sau khi rời bãi được vận chuyển đến đâu, phóng viên tiếp tục nhiều ngày bám theo hành trình của các xe tải.

Theo dấu xe tải đến điểm san lấp mặt bằng

Ngày 28/6, bên trong bãi kinh doanh vật liệu xây dựng vẫn diễn ra hoạt động bốc xúc nhộn nhịp. Nhiều xe tải nối đuôi nhau vào bãi, đỗ sát mép sông Hồng. Tại các mố cẩu ven sông, máy xúc liên tục bốc vật liệu từ sà lan lên thùng xe.

Bến bãi hoạt động nhộn nhịp, dù sai phạm đã kéo dài nhiều năm nay.

Theo ông Nguyễn Công An, phụ trách Hạt Quản lý đê điều khu vực Vũ Thư (Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên), các mố cẩu này đều chưa được cấp phép, nhiều hạng mục đã tồn tại từ nhiều năm trước.

"Các mố cẩu tồn tại đã nhiều năm, có cái từ năm 2008 nhưng không được cấp phép", ông An cho biết.

Theo ghi nhận thực tế, chỉ sau vài phút bốc xúc, mỗi xe tải đã được chất đầy vật liệu rồi nhanh chóng rời bãi, di chuyển theo tuyến đê Hồng Hà II, rẽ vào đường ĐH.02.

Phóng viên tiếp tục bám theo xe biển kiểm soát 17H-020.42. Sau khi đi hết đường ĐH.02, phương tiện rẽ phải vào đường Vành đai 1 Thái Bình, tiếp tục di chuyển theo tuyến Vành đai phía Nam TP Thái Bình (cũ).

Xe tải nối đuôi nhau đi ra đường Vành đai 1 Thái Bình.

Sau thời gian dài theo dấu, điểm dừng của chiếc xe là một khu đất rộng nằm cạnh Trường THPT Nguyễn Thái Bình, nơi đang diễn ra hoạt động san lấp mặt bằng.

Tại đây, nhiều xe tải liên tục ra vào đổ vật liệu. Đáng chú ý, khi đến cổng công trường, nhiều xe không đi thẳng vào mà phải lùi từ ngoài đường để vào khu vực san lấp. Quá trình này khiến một phần lòng đường bị chiếm dụng, các phương tiện khác phải giảm tốc độ hoặc tránh né, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngoài ra, mặt đường khu vực này cũng xuất hiện nhiều cát, đất rơi vãi từ các xe vận chuyển, làm tăng nguy cơ trơn trượt đối với người và phương tiện lưu thông.

Xe tải của DN Quang Tuấn lùi vào điểm đổ vật liệu ở cạnh trường THPT Nguyễn Thái Bình.

Trước đó, vào cuối tháng 6 và ngày 3/7, phóng viên đã cung cấp thông tin, hình ảnh hiện trường đến UBND xã Vũ Thư để đề nghị kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định nếu phát hiện có vi phạm. Tuy nhiên, đến thời điểm hoàn thiện bài viết (ngày 14/7), phóng viên vẫn chưa nhận được phản hồi từ UBND xã Vũ Thư về kết quả kiểm tra, xác minh đối với những nội dung đã phản ánh.

Theo tìm hiểu của phóng viên, những nội dung nêu trên mới chỉ là một phần trong số các tồn tại liên quan đến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn thuê lại. Hồ sơ do Hạt Quản lý đê điều khu vực Vũ Thư cung cấp còn thể hiện nhiều vi phạm, tồn tại khác đã được phát hiện, lập biên bản và kiến nghị xử lý qua nhiều năm. Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin trong các bài viết tiếp theo.

Video theo dấu xe DN Quang Tuấn ở Hưng Yên rời bến bãi: