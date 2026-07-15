Ai để bến bãi của DN Quang Tuấn tiếp tục hoạt động sau các Chỉ thị của UBND tỉnh Hưng Yên?

Sáng 15/7, có mặt tại bãi kinh doanh vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn (Công ty TNHH Xây dựng Quang Tuấn Thái Bình) thuê lại của Công ty CP Xây dựng và Thương mại tổng hợp Đại Lợi tại thôn Thắng Lợi, xã Vũ Thư (tỉnh Hưng Yên), phóng viên tiếp tục ghi nhận hoạt động bốc xúc, tập kết vật liệu vẫn diễn ra nhộn nhịp.

Nhiều xe tải trọng lớn nối đuôi nhau ra vào lấy vật liệu. Dưới sông Hồng, các sà lan neo đậu sát bờ. Trên các mố cẩu xây dựng lấn ra mặt sông, máy xúc liên tục bốc cát, đất từ khoang tàu lên thùng xe tải. Tiếng máy xúc, tiếng động cơ xe tải vang dội cả một đoạn sông.

Hình ảnh tại bãi kinh doanh vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn ở xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên ghi nhận vào sáng ngày 15/7.



Điều đáng nói, theo ông Nguyễn Công An - phụ trách Hạt Quản lý đê điều khu vực Vũ Thư (Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên), các mố cẩu này đều chưa được cấp phép, nhiều hạng mục đã tồn tại từ nhiều năm trước. Bãi tập kết vật liệu xây dựng cũng chưa được các cấp có thẩm quyền phê duyệt hoạt động bãi và đê điều.

Những tồn tại này trước đó cũng được ông Bùi Quang Lệ - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên) xác nhận với phóng viên.

Điều khiến dư luận băn khoăn là những hoạt động trên vẫn diễn ra trong bối cảnh UBND tỉnh Hưng Yên đã liên tiếp ban hành nhiều văn bản chỉ đạo yêu cầu siết chặt quản lý các bến bãi, xử lý nghiêm vi phạm.

Trong Chỉ thị 09 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên quy định rõ trách nhiệm của từng bên liên quan.

Ngày 17/6/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền đã ký ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản và công tác quy hoạch, sử dụng bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Chỉ thị thẳng thắn nhìn nhận tình trạng một số tổ chức, doanh nghiệp lập bến bãi trái quy định; tập kết, kinh doanh cát sỏi ngoài quy hoạch; phương tiện vận tải cơi nới thành thùng; khai thác khoáng sản trái phép... vẫn còn diễn biến phức tạp, gây thất thoát tài nguyên, ảnh hưởng hành lang đê điều, ô nhiễm môi trường và đời sống người dân.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát quy hoạch, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm; kiên quyết kiến nghị thu hồi giấy phép, xử lý các bến bãi ngoài quy hoạch, hoạt động sai mục đích.

Hình ảnh ven sông Hồng tại bãi kinh doanh vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn được ghi nhận vào tháng 5/2026.

Đáng chú ý, Chỉ thị cũng nhấn mạnh: "Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản và hoạt động bến, bãi kinh doanh vật liệu xây dựng trái phép kéo dài trên địa bàn quản lý mà không có biện pháp xử lý, ngăn chặn hiệu quả, triệt để."

Không chỉ vậy, trước đó ngày 28/5/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cũng đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý bảo đảm an toàn công trình đê điều, thủy lợi; chủ động phòng, chống thiên tai trong mùa mưa, lũ năm 2026.

Chỉ thị yêu cầu các địa phương xây dựng lộ trình xử lý dứt điểm các vi phạm tồn đọng, đặc biệt là các công trình xây dựng trái phép trên bãi sông; không để phát sinh vi phạm mới, đồng thời phải hoàn thành xử lý các hành vi lấn chiếm, sử dụng đất trái phép trong phạm vi bảo vệ đê điều trước ngày 30/6/2026.

Sau nhiều ngày ven sông nghi xuất hiện kè bê tông.

Thế nhưng, theo ghi nhận thực tế của phóng viên vào ngày 15/7, sau thời hạn mà Chỉ thị 08 đặt ra, bãi kinh doanh vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn thuê lại vẫn tập kết lượng lớn vật liệu. Các mố cẩu chưa được cấp phép vẫn là nơi đặt máy xúc để bốc hàng từ sà lan lên xe tải. Hoạt động vận chuyển vật liệu vẫn diễn ra hằng ngày.

Đáng lưu ý, thời điểm hiện nay đang bước vào cao điểm mùa mưa bão. Việc tập kết khối lượng lớn vật liệu xây dựng ven sông, duy trì các công trình chưa được cấp phép, các mố cẩu lấn ra mặt nước nếu không được kiểm tra, xử lý kịp thời có thể ảnh hưởng đến hành lang thoát lũ, an toàn đê điều, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại về tính mạng, tài sản của người dân khi xảy ra thiên tai.

Dù Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã liên tiếp ban hành hai Chỉ thị yêu cầu xử lý dứt điểm các bến bãi không phép, công trình vi phạm đê điều và siết chặt quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, nhưng theo ghi nhận của phóng viên, bãi kinh doanh vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn thuê lại tại xã Vũ Thư vẫn hoạt động nhộn nhịp.

Trước đó, phóng viên đã nhiều lần cung cấp thông tin, hình ảnh hiện trường tới UBND xã Vũ Thư để kiểm tra, xử lý theo quy định. Tuy nhiên, đến nay, đơn vị này vẫn chưa có phản hồi chính thức về kết quả kiểm tra.

Hai Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã quy định rõ trách nhiệm của các sở, ngành và chính quyền địa phương trong quản lý bến bãi, khoáng sản và bảo vệ đê điều. Tuy nhiên, đối chiếu với thực tế tại bãi kinh doanh vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn thuê lại, nhiều vi phạm được cơ quan chuyên môn xác định từ nhiều năm trước vẫn tồn tại.

Vì sao các chỉ đạo đã rất rõ nhưng việc xử lý vẫn chưa dứt điểm? Trách nhiệm thuộc về đơn vị, cá nhân nào? Đây là những vấn đề cần sớm được các cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên làm rõ để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật cũng như hiệu lực các chỉ đạo của UBND tỉnh.

Video theo dấu xe DN Quang Tuấn ở Hưng Yên rời bến bãi ở Vũ Thư: