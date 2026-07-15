Bé trai bị bỏ rơi ở Huế cùng lá thư nhờ nuôi giúp, chính quyền thông báo tìm thân nhân

Ngày 15/7, UBND xã Vinh Lộc (TP Huế) có thông báo tìm thân nhân của một bé trai bị bỏ rơi trên địa bàn.

Theo đó, vào khoảng 20h30 ngày 4/7, người dân phát hiện một bé trai khoảng 3 tuần tuổi, chưa rụng rốn, bị bỏ rơi tại cống ngay cửa ngõ đi vào nhà bà Trần Thị Quăn (thôn Giang Chế).

Cháu bé bị bỏ rơi cùng lá thư. Ảnh: UBND xã Vinh Lộc

Cháu bé được hai anh em ông Nguyễn Thành và em gái là bà Nguyễn Thị Hoa phát hiện trên đường đi chơi về và trình báo cơ quan chức năng theo quy định.

Qua kiểm tra, bé trai nặng khoảng 3,5kg, mặc bộ quần áo len màu vàng nhạt, mang đôi tất tay màu trắng, đội mũ màu vàng nhạt, được quấn hai lớp khăn (bên trong màu vàng, bên ngoài màu tím).

Cùng cháu bé là một túi nilon màu đen, bên trong có khăn giấy, bỉm, 3 bộ quần áo và một bình sữa.

Đáng chú ý, trong túi đồ để lại có một mảnh giấy viết tay với nội dung: "Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, nên không đủ điều kiện nuôi bé. Bé sinh 17/06/2026. Mong ai nhặt được bé thì nuôi dưỡng dùm em. Gia đình em thành thật xin lỗi. Em sẽ không tìm lại bé và liên hệ bé sau này. Em cảm ơn rất nhiều".

Hiện UBND xã Vinh Lộc tạm giao cháu bé cho vợ chồng ông Nguyễn Thành và bà Nguyễn Thị Bé chăm sóc, nuôi dưỡng.

UBND xã Vinh Lộc thông báo, nếu ai là thân nhân của cháu bé, đề nghị liên hệ UBND xã để làm thủ tục nhận lại trẻ theo quy định. Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu không có người đến nhận, địa phương sẽ tiến hành đăng ký khai sinh cho trẻ và thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật.



