Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai ngày 4/7/2026 cho biết, đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ để ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế điều khiển xe ô tô biển xanh mang biển kiểm soát 81A-013.xx về hành vi vượt xe không đúng quy định pháp luật.

Trước đó, vào ngày 3/7/2026, trên mạng xã hội lan truyền diện rộng một đoạn clip do camera hành trình của người dân ghi lại. Nội dung clip phản ánh hình ảnh một chiếc xe ô tô con mang biển kiểm soát màu xanh (biển số 81A-013.xx) bất ngờ tăng tốc, cắt mặt và thực hiện cú vượt xe cực kỳ nguy hiểm tại khu vực đèo An Khê. Hành vi bất chấp luật giao thông này trên đoạn đường đèo dốc quanh co đã gây bức xúc lớn trong dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ báo chí và mạng xã hội, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các tổ nghiệp vụ vào cuộc, khẩn trương xác minh lý lịch phương tiện và triệu tập người điều khiển.

Xác minh, xử lý lái xe ô tô biển xanh lấn làn, vượt ẩu trên đèo An Khê. Video: Cục CSGT

Danh tính người cầm lái thời điểm xảy ra vụ việc được làm rõ là anh T.T.A. Tại cơ quan Công an, tài xế T.T.A. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình và phân trần do quãng đường đi công tác xa, áp lực phải kịp thời gian họp hành nên đã chủ quan, thiếu quan sát và thực hiện cú vượt ẩu tại nơi cấm vượt.

Căn cứ vào các hành vi vi phạm được số hóa từ clip, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đang tiến hành các bước hoàn thiện thủ tục xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Với lỗi vi phạm "Vượt xe tại đoạn đường có biển báo cấm vượt hoặc nơi dốc khuất tầm nhìn", tài xế T.T.A. sẽ phải đối mặt với mức phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng. Đồng thời, tài xế này sẽ bị áp dụng hình thức phạt bổ sung là trừ 02 điểm trên Giấy phép lái xe.

Hiện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Lãnh đạo đơn vị quản lý phương tiện cũng đã quán triệt, yêu cầu lái xe nghiêm túc chấp hành các quy định khi tham gia giao thông.

Lực lượng CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông tuyệt đối không vượt xe tại nơi cấm vượt, nơi khuất tầm nhìn, có vạch kẻ đường liền, đặc biệt trên các tuyến đèo dốc, nhằm phòng ngừa tai nạn và bảo đảm an toàn cho chính mình và cộng đồng.

Lạng Sơn: Kết đắng cho tài xế ô tô đi kiểu 'khôn lỏi', vượt ẩu trên Quốc lộ 1 GĐXH - Từ đoạn video do người dân ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, lập biên bản xử phạt một tài xế ô tô con mang biển kiểm soát Hà Nội về hành vi vượt xe trái quy định trên Quốc lộ 1.



