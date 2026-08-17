“Chia sẻ cùng thầy cô 2026” đồng hành, tiếp sức toàn diện cho nhà giáo vùng khó

Ngày 17/8 tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long cùng các đơn vị tổ chức họp báo giới thiệu chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2026 với chủ đề "Lớp học reo vui". Chương trình nằm trong phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi", hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026).

Bước sang năm thứ 12, chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" đã có sự thay đổi đáng chú ý khi chuyển từ vinh danh, trao tặng sang "Đồng hành, tiếp sức toàn diện", hướng tới những hỗ trợ cụ thể, lâu dài hơn đối với đội ngũ nhà giáo và học sinh vùng khó.

Anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại buổi họp báo.



Phát biểu tại buổi họp báo, anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết: "Năm 2026, với chủ đề “Lớp học reo vui”, chương trình mong muốn góp phần xây dựng những lớp học hạnh phúc, nơi học sinh được tôn trọng, khích lệ, sáng tạo và phát triển; đồng thời khẳng định trong bối cảnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, vai trò của người thầy vẫn đặc biệt quan trọng. Công nghệ có thể hỗ trợ tri thức, nhưng không thể thay thế sự yêu thương, động viên và truyền cảm hứng của người thầy. Trong một nền giáo dục hiện đại, càng nhiều công nghệ thì càng cần nhiều hơn tình yêu thương; càng nhiều tri thức thì càng cần nhiều hơn trách nhiệm; càng nhiều phương tiện hỗ trợ học tập thì càng cần những người thầy có tâm, có tầm và có khả năng truyền cảm hứng".

Năm 2026, chương trình dự kiến tuyên dương gần 200 nhà giáo tiêu biểu đang công tác tại các trường/điểm trường thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đối tượng được xét chọn là những giáo viên có ít nhất 3 năm giảng dạy, có thành tích nổi bật, tinh thần vượt khó và tạo chuyển biến về chất lượng giáo dục tại địa phương.

Trong đó, chương trình ưu tiên những giáo viên công tác lâu năm tại các xã khu vực I, II, III; giáo viên trẻ tình nguyện; giáo viên là người dân tộc thiểu số hoặc có sáng kiến ứng dụng công nghệ, đổi mới phương pháp giảng dạy. 34 giáo viên tiêu biểu, xuất sắc nhất sẽ được xét chọn để vinh danh tại Hà Nội; các giáo viên tiêu biểu khác được phối hợp vinh danh tại địa phương. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đề cử từ các tỉnh, thành phố diễn ra từ ngày 17/8 - 15/9/2026.

Các giáo viên được tuyên dương tại Hà Nội sẽ nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, biểu trưng chương trình và sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng cùng các phần quà. Giáo viên được tuyên dương tại địa phương nhận Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và quà tặng từ Ban Tổ chức.

Điểm nhấn của "Chia sẻ cùng thầy cô" 2026 là chuỗi hoạt động được triển khai trong nhiều tháng. Trong dịp tựu trường, Ban Tổ chức sẽ đến một số điểm trường có giáo viên từng được tuyên dương để cùng thầy cô và học sinh tạo nên không khí khai trường vui tươi.

Chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm 2026 có chủ đề "Lớp học reo vui" với nhiều hoạt động sôi nổi.

Từ tháng 9 tới tháng 10/2026, School tour "Lớp học reo vui" sẽ đưa các đại sứ, tình nguyện viên và đơn vị đồng hành tới các điểm trường. Bên cạnh các hộp công cụ giảng dạy, học bổng, khóa học tiếng Anh trực tuyến và quà tặng, chương trình mang tới các công trình hỗ trợ đời sống nhằm tăng cường nguồn lực vật chất và tinh thần cho giáo viên vùng khó.

Trong tháng 10 và 11/2026, triển lãm "Lớp học reo vui" diễn ra tại Hà Nội và TP.HCM, giới thiệu những câu chuyện về thầy cô, học sinh tại các lớp học vùng cao, biên giới, hải đảo. Cùng thời gian này, cuộc thi TikTok "Tri ân thầy cô - Chia sẻ cùng thầy cô" được tổ chức nhằm khuyến khích các cá nhân, tập thể sáng tạo những video clip ngắn lan tỏa tình thầy trò và thông điệp tri ân nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Chương trình cũng mở rộng mạng lưới xã hội hóa với 6 nhóm lực lượng đồng hành gồm tổ chức xã hội, công nghệ, vận chuyển, FMCG, giáo dục và văn phòng phẩm, quỹ học bổng mang tới nguồn lực hỗ trợ tốt nhất với học sinh, giáo viên…

Dự kiến lễ tuyên dương "Chia sẻ cùng thầy cô" 2026 tổ chức vào tháng 11 tại Hà Nội nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Qua việc kết hợp giữa vinh danh, hỗ trợ trực tiếp và huy động nguồn lực xã hội, chương trình hướng tới mục tiêu tiếp sức cho những người đang ngày ngày bám trường, bám lớp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở những địa phương còn nhiều khó khăn.

Triển khai từ năm 2015, "Chia sẻ cùng thầy cô" ban đầu tập trung tuyên dương những giáo viên cắm bản, giảng dạy tại các điểm trường lẻ ở các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ. Đây là một trong chương trình thường niên nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam ghi nhận những câu chuyện vượt khó, bám trường, bám lớp của các thầy cô ở nhiều vùng miền. Đến nay, chương trình đã tuyên dương, tri ân 656 giáo viên tiêu biểu, xuất sắc và thực hiện 34 hành trình chia sẻ với thầy giáo, cô giáo.

Xúc động ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11: Học sinh Thủ đô vượt đường dài viếng thầy cô quá cố GĐXH - Mỗi dịp 20/11, bên cạnh những bó hoa rực rỡ dành tặng thầy cô trên giảng đường thì nhiều gia đình và học trò ở Hà Nội lại lặng lẽ chuẩn bị lễ vật, vượt quãng đường xa để lên nghĩa trang tri ân những nhà giáo đã yên nghỉ.



