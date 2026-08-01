Những điểm mới trong loạt quy định giáo dục áp dụng từ tháng 8

Trường phổ thông tư thục có quy chế tổ chức và hoạt động mới

Từ ngày 8/8/2026, Thông tư 48/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, THCS, THPT và trường phổ thông nhiều cấp học loại hình tư thục chính thức có hiệu lực, thay thế Thông tư 40/2021/TT-BGDĐT.

Quy chế mới ban hành hệ thống quy định toàn diện về tổ chức và quản lý nhà trường, đội ngũ nhà giáo, học sinh, nhân sự hỗ trợ giáo dục, cơ sở vật chất, tài chính, tài sản cũng như công tác khen thưởng và xử lý vi phạm.

Theo đó, trường phổ thông tư thục được xác định là cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do nhà đầu tư trong nước hoặc nước ngoài thành lập, được cấp phép hoạt động theo đúng quy định. Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Nguồn tài chính được hình thành từ vốn đầu tư và các nguồn thu hợp pháp; trường hợp nhận hỗ trợ kinh phí từ Nhà nước phải quản lý, sử dụng tuân thủ chặt chẽ pháp luật tài chính hiện hành. Một số quy định chuyển tiếp liên quan sẽ áp dụng mốc thời hạn từ 1/3/2027.

Hàng loạt thông tư mới liên quan giáo dục của Bộ GD&ĐT và Bộ Tài chính chính thức có hiệu lực từ tháng 8. Ảnh minh hoạ.

Hướng dẫn cụ thể chế độ tài chính cho nhân lực ngành điện hạt nhân

Có hiệu lực từ ngày 28/8/2026, Thông tư 99/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về chế độ tài chính và mức chi đối với giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và cán bộ quản lý trong lĩnh vực điện hạt nhân. Văn bản này cụ thể hóa các cơ chế tài chính thực hiện Nghị định 176/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Thông tư quy định rõ kinh phí dành cho các hoạt động đào tạo, thực tập, bồi dưỡng ngắn hạn trong và ngoài nước; kinh phí tham dự hội nghị, hội thảo khoa học; chính sách miễn giảm học phí và các ưu đãi dành cho người học.

Đối với sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh du học nước ngoài có cam kết phục vụ ngành điện hạt nhân sau tốt nghiệp, mức hỗ trợ tài chính được thực hiện theo Nghị định 176/2026/NĐ-CP và quy định hiện hành về đào tạo lưu học sinh bằng ngân sách nhà nước. Người học trong nước được hưởng chính sách miễn phí ký túc xá, cung cấp giáo trình, sách chuyên khảo miễn phí dựa trên hóa đơn, chứng từ hợp pháp và phạm vi dự toán được giao.

Hoàn thiện bộ máy quản trị và tự chủ đại học

Thông tư 58/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT có hiệu lực từ ngày 22/8/2026, đưa ra các hướng dẫn khung trong việc xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học.

Văn bản yêu cầu quy chế nội bộ của các trường đại học phải bảo đảm tính đồng bộ với Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học; làm rõ cơ cấu tổ chức, chức năng, cơ chế phân cấp, ủy quyền, trách nhiệm người đứng đầu và nguyên tắc quản lý tài chính, nhân sự. Đối với mảng chuyên môn, quy chế phải xác định rõ đơn vị chủ trì, phối hợp trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, hợp tác quốc tế và bảo đảm chất lượng.

Đặc biệt, Thông tư 58/2026/TT-BGDĐT yêu cầu nhà trường xây dựng quy trình đánh giá định kỳ cán bộ, đơn vị để làm căn cứ phân bổ nguồn lực, thi đua khen thưởng hoặc xử lý trách nhiệm. Các trường đại học thành viên thuộc đại học quốc gia hoặc đại học vùng phải đảm bảo tính thống nhất giữa quy chế nội bộ và quy chế chung của đơn vị chủ quản.

Sửa đổi Điều lệ trường mầm non, tăng cường phân cấp về chính quyền cơ sở

Thông tư 51/2026/TT-BGDĐT (hiệu lực từ ngày 15/8/2026) sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non và các quy chế liên quan đến nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

Điểm mới quan trọng là bổ sung nhiệm vụ huy động trẻ đến trường, tổ chức giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật, hoàn cảnh đặc biệt và đẩy mạnh phổ cập giáo dục mầm non. Đồng thời, quy định về biển tên trường được điều chỉnh để thể hiện rõ tên UBND cấp xã quản lý trực tiếp.

Về mô hình quản lý, trường mầm non sẽ do UBND cấp xã quản lý nhà nước; Phòng Văn hóa - Xã hội đóng vai trò tham mưu chuyên môn cho chính quyền địa phương. Thông tư cũng hoàn thiện các quy định về thành phần Hội đồng trường (bao gồm đại diện cộng đồng, chính quyền xã, người góp vốn), nhiệm kỳ 5 năm, cùng quy trình bổ sung, miễn nhiệm thành viên nhằm nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.