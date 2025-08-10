Xe ga 125cc giá 23,9 triệu đồng trang bị hiện đại, đẹp ngang Air Blade, rẻ hơn Vision chỉ như xe số Wave Alpha

Xe ga 125cc trang bị hiện đại, đẹp ngang Air Blade

Avenis 125cc.

Suzuki Motorcycle Ấn Độ vừa giới thiệu phiên bản màu hai tông mới cho mẫu xe ga Avenis 125cc. Màu mới có tên Metallic Matte Platinum Silver No. 2 kết hợp với Glass Sparkle Black, giúp tăng thêm vẻ nổi bật trên đường phố cho dòng xe Avenis.

Suzuki Avenis mới được trang bị động cơ xi-lanh đơn.

Suzuki Avenis mới được trang bị động cơ xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí, dung tích 124,3cc, cho công suất 8,6 mã lực tại 6.750 vòng/phút và mô-men xoắn 10 Nm tại 5.500 vòng/phút. Suzuki Avenis 125 tuân thủ tiêu chuẩn khí thải BS6 OBD-2B và được tích hợp công nghệ Suzuki Eco Performance, giúp cân bằng giữa hiệu suất và tiết kiệm nhiên liệu.

Xe sử dụng phuộc trước ống lồng và bánh trước 12 inch lớn để tăng sự êm ái khi di chuyển. Hệ thống phanh được hỗ trợ bởi Combined Brake System (CBS), giúp tăng độ ổn định.

Avenis còn được trang bị màn hình kỹ thuật số

Avenis còn được trang bị màn hình kỹ thuật số, nắp bình xăng bên ngoài, cổng sạc USB, và khoang chứa đồ dưới yên rộng 21,8 lít, phục vụ tốt cho nhu cầu sử dụng hàng ngày. Ngoài ra, Avenis mới vẫn sử dụng đèn pha LED sáng gắn trên thân xe và đèn hậu LED thể thao





Suzuki Avenis tiếp tục giữ vững vị thế cạnh tranh trong phân khúc xe tay ga.

Sự bổ sung màu sắc hai tông mới càng củng cố hình ảnh thực dụng của chiếc xe, đồng thời hướng tới những người tiêu dùng thành thị yêu thích phong cách. Với các tùy chọn tài chính như vay 100% không cần thế chấp, Suzuki Avenis tiếp tục giữ vững vị thế cạnh tranh trong phân khúc xe tay ga.

Giá xe ga 125cc Suzuki Avenis

Việc bổ sung màu sắc mới nhằm thu hút các khách hàng trẻ tuổi mà không thay đổi giá bán — 91.400 Rs (khoảng 23,9 triệu đồng) cho phiên bản tiêu chuẩn và 93.200 Rs (tương đương 24,3 triệu đồng) cho phiên bản Ride Connect.