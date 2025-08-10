Xe ga 125cc giá 23,9 triệu đồng trang bị hiện đại, đẹp ngang Air Blade, rẻ hơn Vision chỉ như xe số Wave Alpha
GĐXH - Xe ga 125cc huyền thoại của Suzuki vừa tái xuất phiên bản 2025 cực đẹp mắt, xe được mở bán với mức giá chỉ 23,9 triệu đồng, rẻ hơn cả Honda Vision.
Xe ga 125cc trang bị hiện đại, đẹp ngang Air Blade
Suzuki Motorcycle Ấn Độ vừa giới thiệu phiên bản màu hai tông mới cho mẫu xe ga Avenis 125cc. Màu mới có tên Metallic Matte Platinum Silver No. 2 kết hợp với Glass Sparkle Black, giúp tăng thêm vẻ nổi bật trên đường phố cho dòng xe Avenis.
Suzuki Avenis mới được trang bị động cơ xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí, dung tích 124,3cc, cho công suất 8,6 mã lực tại 6.750 vòng/phút và mô-men xoắn 10 Nm tại 5.500 vòng/phút. Suzuki Avenis 125 tuân thủ tiêu chuẩn khí thải BS6 OBD-2B và được tích hợp công nghệ Suzuki Eco Performance, giúp cân bằng giữa hiệu suất và tiết kiệm nhiên liệu.
Xe sử dụng phuộc trước ống lồng và bánh trước 12 inch lớn để tăng sự êm ái khi di chuyển. Hệ thống phanh được hỗ trợ bởi Combined Brake System (CBS), giúp tăng độ ổn định.
Avenis còn được trang bị màn hình kỹ thuật số, nắp bình xăng bên ngoài, cổng sạc USB, và khoang chứa đồ dưới yên rộng 21,8 lít, phục vụ tốt cho nhu cầu sử dụng hàng ngày. Ngoài ra, Avenis mới vẫn sử dụng đèn pha LED sáng gắn trên thân xe và đèn hậu LED thể thao
Sự bổ sung màu sắc hai tông mới càng củng cố hình ảnh thực dụng của chiếc xe, đồng thời hướng tới những người tiêu dùng thành thị yêu thích phong cách. Với các tùy chọn tài chính như vay 100% không cần thế chấp, Suzuki Avenis tiếp tục giữ vững vị thế cạnh tranh trong phân khúc xe tay ga.
Giá xe ga 125cc Suzuki Avenis
Việc bổ sung màu sắc mới nhằm thu hút các khách hàng trẻ tuổi mà không thay đổi giá bán — 91.400 Rs (khoảng 23,9 triệu đồng) cho phiên bản tiêu chuẩn và 93.200 Rs (tương đương 24,3 triệu đồng) cho phiên bản Ride Connect.
Giá xe ga 110cc Honda Scoopy 2025
Hiện tại, giá xe Honda Scoopy nhập khẩu tư nhân rất hỗn loạn, dao động từ 38 triệu đến gần 50 triệu đồng cho bản thường, và có thể lên tới hơn 80-90 triệu cho các phiên bản đặc biệt.
Trong khi đó, tại thị trường Indonesia, mẫu xe này chỉ có giá quy đổi khoảng 36 - 37 triệu đồng.
Nếu được lắp ráp trong nước, người tiêu dùng Việt Nam hoàn toàn có thể kỳ vọng một mức giá chính hãng ổn định và cạnh tranh hơn nhiều, có thể sẽ tiệm cận với giá tại Indonesia. Sự xuất hiện của Scoopy chính hãng chắc chắn sẽ mang đến một lựa chọn thời trang và hấp dẫn trong phân khúc xe tay ga phổ thông.
Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt
Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.
Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.
SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng
SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.
Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.
Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.
Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng
Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.
Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.
Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng
Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.
Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.
Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.
Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng
Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.
Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.
Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.
Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng
Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.
Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.
Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.
Siết chặt tiêu chuẩn nhập khẩu xe máy chuyên dụng
