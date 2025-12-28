Hà Nội: Xã Đông Anh vượt mặt các xã Thư Lâm, Phúc Thịnh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh về lượng biệt thự cho thuê
GĐXH - Hiện nay khu vực xã Đông Anh là nơi tập trung số lượng biệt thự cho thuê đông đảo hơn các xã còn lại được sáp nhập từ huyện Đông Anh cũ.
Diễn biến giá biệt thự cho thuê tại huyện Đông Anh cũ
Tại thời điểm tháng 12/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, lượng thông tin cho thuê biệt thự tại xã Đông Anh nổi bật hơn hẳn so với 4 xã Thư Lâm, Phúc Thịnh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh được thành lập từ huyện Đông Anh cũ. Giá biệt thự cho thuê tại đây dao động phổ biến từ 15-23 triệu đồng/căn/tháng. Tập trung chủ yếu tại dự án Vinhomes Cổ Loa.
Đơn cử có thể kể đến căn biệt thự liền kề thiết kế 5 tầng, rộng 75m2 tại dự án Vinhomes Global Gate, đường Cổ Loa, xã Đông Anh (tức xã Đông Hội, huyện Đông Anh cũ) hiện đang được cho thuê với giá 22,5 triệu đồng/tháng.
Cũng tại dự án này, tại phân khu Thịnh Vượng, căn biệt thự liền kề rộng 85m2 hiện cũng đang được cho thuê với giá 15 triệu đồng/m2.
Hiện nay, biệt thự cho thuê thường có mức giá cao bởi hội tụ nhiều yếu tố vượt trội so với các loại hình nhà ở khác.
Thứ nhất, giá nhà đất liên tục tăng trong nhiều năm khiến chi phí sở hữu biệt thự ngày càng lớn, kéo theo giá thuê tăng tương ứng.
Thứ hai, biệt thự thường có vị trí đắc địa, nằm trong các khu đô thị cao cấp, gần trung tâm, gần trường học quốc tế hoặc các trục giao thông quan trọng, tạo lợi thế lớn về kết nối và giá trị sống.
Bên cạnh đó, biệt thự sở hữu diện tích rộng, thiết kế sang trọng, không gian xanh cùng hệ tiện ích riêng tư như sân vườn, gara, hồ bơi… đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng sống của nhóm khách thuê có khả năng chi trả cao.
Cuối cùng, tại nhiều khu vực, nguồn cung biệt thự cho thuê không dồi dào, trong khi nhu cầu của chuyên gia nước ngoài và giới doanh nhân tăng mạnh, khiến giá thuê càng giữ ở mức cao.
5 xã mới của huyện Đông Anh sau sáp nhập
Từ ngày 1/7/2025, căn cứ theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2025, Hà Nội chính thức điều chỉnh địa giới hành chính, trong đó đáng chú ý là việc thành lập 5 xã mới Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Vĩnh Thanh và Thiên Lộc từ huyện Đông Anh cũ.
1. Xã Thư Lâm
Hiện nay, xã Thư Lâm được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số các xã: Thụy Lâm, Vân Hà thuộc huyện Đông Anh cũ. Nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Đông Anh và các xã Xuân Nộn, Liên Hà thuộc huyện Đông Anh. Nhập một phần diện tích tự nhiên và dân số các xã Nguyên Khê, Uy Nỗ, Việt Hùng, Dục Tú thuộc huyện Đông Anh cũ.
2. Xã Đông Anh
Xã Đông Anh hiện nay được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Cổ Loa, Đông Hội, Mai Lâm thuộc huyện Đông Anh cũ. Nhập phần lớn diện tích, dân số các xã: Uy Nỗ, Việt Hùng, Dục Tú, Xuân Canh và thị trấn Đông Anh thuộc huyện Đông Anh cũ. Nhập một phần diện tích tự nhiên của các xã: Vĩnh Ngọc, Tiên Dương, Liên Hà, Tàm Xá thuộc huyện Đông Anh cũ.
3. Xã Phúc Thịnh
Hiện nay, xã Phúc Thịnh được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Nam Hồng, Bắc Hồng, Vân Nội thuộc huyện Đông Anh cũ. Nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Đông Anh và các xã: Nguyên Khê, Tiên Dương thuộc huyện Đông Anh cũ. Nhập một phần diện tích tự nhiên của các xã: Xuân Nộn, Vĩnh Ngọc thuộc huyện Đông Anh cũ.
4. Xã Thiên Lộc
Xã Thiên Lộc hiện nay được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Võng La, huyện Đông Anh cũ. Nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Đại Mạch, Kim Chung, Kim Nỗ thuộc huyện Đông Anh cũ và nhập một phần diện tích tự nhiên các xã: Tiền Phong thuộc huyện Mê Linh, xã Hải Bối thuộc huyện Đông Anh cũ.
5. Xã Vĩnh Thanh
Hiện nay, xã Vĩnh Thanh được thành lập trên cơ sở sáp nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số các xã: Hải Bối, Vĩnh Ngọc, Tàm Xá thuộc huyện Đông Anh cũ. Nhập một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã Xuân Canh thuộc huyện Đông Anh cũ. Nhập một phần diện tích tự nhiên của các xã: Kim Chung, Kim Nỗ thuộc huyện Đông Anh cũ.
GĐXH - Hiện nay trên địa bàn các xã mới thuộc huyện Đông Anh (cũ), Hà Nội, nhiều dự án nhà ở xã hội đang triển khai, sắp đi vào hoạt động, thậm chí nhiều dự án đang được rao bán khiến cho người mua nhà vô cùng phấn khởi.
GĐXH - SUV cỡ nhỏ đang giảm giá kích cầu dịp cuối năm không chỉ Kia Sonet hay Hyundai Venue mà ngay cả Suzuki Fronx mới ra mắt gần đây cũng được giảm giá mạnh.
GĐXH - Xe máy điện sở hữu thiết kế thể thao, trang bị an toàn đầy đủ cùng động cơ công suất lớn trong phân khúc đang nổi lên như một lựa chọn đáng chú ý cho người dùng đô thị, đặc biệt là học sinh, sinh viên và người trẻ.
GĐXH - Xe máy điện Honda nhập khẩu gây chú ý với thiết kế sang trọng, động cơ 1200W, tốc độ 60 km/h, nhiều tiện ích và mức giá dễ tiếp cận.
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, giá nhà phố thương mại (shophouse) tại 5 xã mới thuộc huyện Đông Anh cũ đã thiết lập mặt bằng giá mới.
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, mà ngay cả giá cho thuê chung cư tại 5 xã mới: Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Thiên Lộc và Vĩnh Thanh được hình thành từ huyện Đông Anh cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
GĐXH - Hatchback hạng Ađược nâng cấp cho đời 2026 giá thực tế chỉ còn quanh mốc 300 triệu đồng chuẩn bị mở bán tại Anh.
GĐXH - Mở phiên giao dịch cuối tuần, giá bạc hôm nay diễn biến sôi động khi giá tăng mạnh, với mức 170.000 đồng/lượng, đưa giá bạc tiến lên vùng 81,9 triệu đồng/kg.
GĐXH - SUV cỡ nhỏ pin lithium chạy xa 401km/1 lần sạc, thiết kế cá tính giúp gia tăng độ phủ ở phân khúc xe điện phổ thông.
GĐXH - Cuối tháng 12/2025 và đầu năm 2026, Hà Nội dự kiến tổ chức liên tiếp nhiều phiên đấu giá quyền sử dụng đất tại các địa bàn ngoại thành, với quy mô từ các thửa đất nhỏ lẻ đến những khu đất hàng chục nghìn mét vuông, tổng giá trị khởi điểm lên tới hàng trăm tỷ đồng.
