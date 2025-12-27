Xe máy điện giá 15,8 triệu đồng của Honda bán ở Việt Nam thiết kế sang trọng, động cơ mạnh, pin bền rẻ hơn cả Vision, Wave Alpha khuấy đảo thị trường

Xe máy điện Honda giá 20 triệu đồng ở Việt Nam đẹp hoài cổ, trang bị hiện đại, rẻ chỉ ngang Wave Alpha khiến khách hàng xôn xao GĐXH - Xe máy điện của Honda sở hữu thiết kế hoài cổ gợi nhớ dòng Super Cub huyền thoại, đang trở thành cái tên được nhắc đến nhiều trên thị trường xe máy điện nhập khẩu.

Xe máy điện của Honda bán ở Việt Nam thiết kế sang trọng, động cơ mạnh, pin bền

Trong làn sóng xe điện ngày càng sôi động tại thị trường Việt Nam, Honda Vsun V2 đang nổi lên như một lựa chọn đáng chú ý trong nhóm xe điện nhập khẩu.

Honda Vsun V2 sở hữu kiểu dáng thanh lịch, không quá hầm hố nhưng cũng không đơn điệu. Tổng thể xe mang phong cách trung tính, dễ tiếp cận, phù hợp cả người trẻ lẫn người trung niên. Phần đầu xe được thiết kế gọn gàng, mặt nạ chắn gió có in logo Honda rõ ràng là chi tiết quan trọng để nhận diện hàng chính hãng nhập khẩu.

Thân xe liền mạch, các đường nét bo tròn tạo cảm giác mềm mại và hiện đại. Sàn để chân rộng giúp tư thế ngồi thoải mái, đặc biệt khi di chuyển trong thời gian dài. Yên xe thiết kế phẳng, độ cao vừa phải, thuận tiện cho nhiều vóc dáng người dùng, kể cả học sinh hoặc người mới chuyển từ xe đạp điện sang xe máy điện.

Về hiệu năng, Honda Vsun V2 được trang bị động cơ điện công suất 1.200W – mức công suất khá tốt trong phân khúc xe điện giá rẻ. Nhờ đó, xe có khả năng tăng tốc mượt, vận hành êm và ít rung, phù hợp với điều kiện giao thông đô thị đông đúc.

Tốc độ tối đa của xe đạt khoảng 60 km/h, cao hơn nhiều mẫu xe điện phổ thông dành cho học sinh. Điều này giúp Vsun V2 không chỉ đáp ứng nhu cầu đi học, đi làm gần mà còn đủ khả năng di chuyển linh hoạt trên những tuyến đường dài hơn, ngoại ô hoặc đường có lưu lượng xe lớn.

Nguồn điện của xe đến từ bộ 5 bình ắc quy 20Ah, cho quãng đường di chuyển thực tế từ 80 đến 100 km sau mỗi lần sạc đầy, tùy điều kiện đường và tải trọng. Với tầm hoạt động này, người dùng có thể sử dụng xe trong vài ngày mới cần sạc lại, góp phần tiết kiệm chi phí điện năng.

Honda Vsun V2 được trang bị hệ thống phanh đĩa phía trước kết hợp phanh cơ phía sau, đáp ứng tốt nhu cầu phanh trong đô thị. Hệ thống này mang lại cảm giác phanh dễ kiểm soát, phù hợp với cả người mới sử dụng xe điện.

Bên cạnh đó, xe sở hữu nhiều tiện ích đáng giá trong tầm tiền. Đồng hồ điện tử hiển thị sắc nét các thông số quan trọng như tốc độ, mức pin, quãng đường di chuyển. Cốp xe rộng, có tích hợp đèn LED chiếu sáng, thuận tiện khi để đồ hoặc lấy vật dụng trong điều kiện thiếu sáng. Hệ thống khóa chống trộm điều khiển từ xa giúp tăng tính an toàn, hạn chế rủi ro mất cắp là yếu tố được người dùng đô thị đặc biệt quan tâm.

Giá xe máy điện Honda Vsun V2

Với mức giá chỉ khoảng 15,8 triệu đồng, Honda Vsun V2 hướng tới nhóm khách hàng phổ thông, từ học sinh – sinh viên đến người đi làm cần một phương tiện di chuyển tiết kiệm, dễ sử dụng nhưng vẫn mang "chất Honda".

Đây là mẫu xe máy điện do Honda sản xuất dành riêng cho thị trường Trung Quốc, hiện được các đơn vị kinh doanh đưa về Việt Nam theo đường nhập khẩu.

Cần lưu ý rằng Honda Vsun V2 là mẫu xe sản xuất cho thị trường Trung Quốc, không phải xe do Honda Nhật Bản phân phối chính hãng tại Việt Nam. Khi mua xe, người tiêu dùng nên kiểm tra kỹ logo Honda in trên mặt nạ chắn gió, giấy tờ nhập khẩu và chính sách bảo hành từ cửa hàng để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Dù vậy, với mức giá chỉ 15,8 triệu đồng, Honda Vsun V2 vẫn được xem là một trong những mẫu xe máy điện Honda nhập khẩu có giá cạnh tranh nhất hiện nay. Trong tầm tiền này, xe mang lại sự cân bằng tốt giữa thiết kế, hiệu năng và tiện ích sử dụng.

Không chỉ đơn thuần là một chiếc xe điện giá rẻ, Honda Vsun V2 hội tụ đầy đủ những yếu tố người dùng phổ thông quan tâm: kiểu dáng dễ nhìn, động cơ đủ mạnh, quãng đường di chuyển dài và trang bị tiện nghi cần thiết. Với những ai đang tìm kiếm một phương tiện xanh, tiết kiệm chi phí nhưng vẫn muốn trải nghiệm cảm giác lái ổn định mang dấu ấn Honda, Vsun V2 là lựa chọn đáng để cân nhắc.

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.