SUV cỡ nhỏ đua giảm giá cuối năm tại Việt Nam, thậm chí chỉ ngang sedan hạng B: Suzuki Fronx, Hyundai Venue rẻ chưa từng thấy
GĐXH - SUV cỡ nhỏ đang giảm giá kích cầu dịp cuối năm không chỉ Kia Sonet hay Hyundai Venue mà ngay cả Suzuki Fronx mới ra mắt gần đây cũng được giảm giá mạnh.
Tháng cuối năm, phân khúc SUV cỡ A trở nên sôi động khi các hãng xe và đại lý đồng loạt giảm giá mạnh.
SUV cỡ nhỏ Hyundai Venue
Hyundai Venue đang có giá bán thực tế chỉ từ 475 triệu đồng. Theo người bán, giá này áp dụng cho màu kén khách như đỏ, trong khi màu trắng có giá cao hơn một chút. Giá bán có dao động tùy đại lý. Có nơi bán từ 477 triệu đồng, cũng có nơi bán từ 480 triệu đồng.
Phiên bản
Giá niêm yết
Giá tham khảo tại đại lý
Venue Tiêu chuẩn
499 triệu đồng
475 triệu đồng
Venue Đặc biệt
539 triệu đồng
510 triệu đồng
Trong phân khúc A, Venue hiện là mẫu xe có giá thực tế thấp nhất. Giá niêm yết của mẫu xe này cũng thấp hơn so với phần lớn đối thủ. Tư vấn bán hàng cho biết khách mua xe còn được tặng thêm bảo hiểm thân vỏ và một số phụ kiện.
Đánh giá SUV cỡ nhỏ Hyundai Venue
Venue mang phong cách thiết kế hiện đại, gợi liên tưởng đến Palisade cỡ nhỏ với lưới tản nhiệt kích thước lớn, dải LED ban ngày bao quanh cụm chiếu sáng và cụm đèn hậu LED kéo dài theo chiều ngang thân xe. Khoang lái được bố trí theo hướng tối giản, trang bị màn hình cảm ứng 8 inch, bảng đồng hồ LCD chia ba vùng hiển thị cùng điều hòa tự động.
Xe sử dụng động cơ xăng 1.0L tăng áp cho công suất 120 mã lực, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp.
Trang bị an toàn gồm phanh ABS, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera và cảm biến lùi, cảm biến áp suất lốp, ga tự động và chức năng giới hạn tốc độ.
SUV cỡ nhỏ Kia Sonet
Kia đang có chương trình giảm giá lớn, trong đó có Sonet.
Kia Sonet hiện cũng được giảm giá mạnh tại đại lý. Phiên bản Sonet AT tiêu chuẩn mới được giới thiệu từ tháng 9 liên tục được giảm giá, nay chỉ còn 485 triệu đồng tại đại lý. Các phiên bản cao cấp hơn có mức giảm nhiều hơn.
Phiên bản
Giá niêm yết
Giá tham khảo tại đại lý
Sonet AT
499 triệu đồng
485 triệu đồng
Sonet Deluxe
539 triệu đồng
|509 triệu đồng
Sonet Luxury
579 triệu đồng
554 triệu đồng
Sonet Premium
624 triệu đồng
599 triệu đồng
Đánh giá SUV cỡ nhỏ Kia Sonet
Trên Kia Sonet, phiên bản tiêu chuẩn sử dụng hệ thống đèn halogen, trong khi hai phiên bản cao hơn được trang bị đèn LED, riêng bản Premium bổ sung thêm đèn sương mù LED. Xe dùng chung bộ mâm 16 inch cho toàn bộ các phiên bản, hai bản cao cấp được trang bị phanh đĩa phía sau. Không gian nội thất gồm màn hình giải trí kích thước từ 8 đến 10,25 inch tùy phiên bản, ghế bọc da, điều hòa tự động và cửa sổ trời trên phiên bản cao nhất.
Sonet sử dụng động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên, cho công suất 113 mã lực và mô men xoắn 144 Nm, kết hợp hộp số CVT.
Các trang bị an toàn gồm hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera và cảm biến lùi, ga tự động, cảm biến áp suất lốp và 6 túi khí.
SUV cỡ nhỏ Suzuki Fronx
Gây chú ý nhất trong nhóm SUV/crossover cỡ A là Suzuki Fronx. Đây là mẫu xe mới nhất trong phân khúc, từng có giá niêm yết cao vượt so với các đối thủ, nhưng nay lại giảm giá sâu, nhiều nhất 60 triệu đồng. Bản tiêu chuẩn của Fronx nay cạnh tranh hơn với Sonet và Venue với giá từ 494 triệu đồng.
Phiên bản
Giá niêm yết
Giá khuyến mãi
Fronx GL
|520 triệu đồng
|494 triệu đồng
Fronx GLX
|599 triệu đồng
|539 triệu đồng
Fronx GLX Plus
|649 triệu đồng
|614 triệu đồng
Đánh giá Suzuki Fronx
Suzuki Fronx mang phong cách CUV lai coupe. Phiên bản cao cấp nhất được trang bị đèn định vị LED ban ngày, hệ thống đèn chiếu sáng LED, cụm đèn hậu LED kéo dài theo chiều ngang cùng bộ mâm hợp kim 16 inch.
Bên trong, Fronx sử dụng vô-lăng ba chấu tích hợp các phím điều khiển chức năng. Màn hình giải trí cảm ứng 9 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, hệ thống âm thanh 6 loa và nút bấm khởi động. Trong khi đó, phiên bản tiêu chuẩn chỉ trang bị màn hình trung tâm 7 inch, hệ thống âm thanh 4 loa và chìa khóa cơ. Một số tiện ích đáng chú ý như màn hình HUD hay sạc không dây được trang bị trên bản GLX Plus.
Về vận hành, xe có hai tùy chọn động cơ. Các phiên bản GLX và GLX Plus sử dụng hệ truyền động mild hybrid. Hệ thống này kết hợp động cơ xăng 1.5L công suất 99 mã lực, mô men xoắn 135 Nm với pin lithium-ion 12 volt và máy phát tích hợp ISG. Trong khi đó, phiên bản GL thuần xăng vẫn dùng động cơ 1.5L nhưng có thông số cao hơn, với công suất 103 mã lực và mô men xoắn 138 Nm, kết hợp hộp số tự động 4 cấp.
SUV cỡ nhỏ giảm giá, khách hàng hưởng lợi dịp cuối năm
Việc các hãng xe và đại lý đồng loạt điều chỉnh giá sâu giúp SUV cỡ nhỏ trở thành lựa chọn đáng cân nhắc, đặc biệt với khách hàng mua xe lần đầu, khi so sánh với sedan hạng B có giá tương đương nhưng hạn chế hơn về không gian sử dụng và tính đa dụng.
Dù vậy, mặt bằng giá được kéo xuống đáng kể, mở ra thêm lựa chọn cho nhóm khách hàng mua xe phục vụ nhu cầu đa dụng.
