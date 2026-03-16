Xe máy điện giá 16,5 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế thời trang, đi 80km/lần sạc, rẻ hơn Wave Alpha dễ được lòng chị em

Xe máy điện bán ở Việt Nam thiết kế thời trang, đi 80km/lần sạc

YADEA Odora H

YADEA Odora H là một trong những lựa chọn đáng chú ý nhờ thiết kế gọn gàng cùng khả năng vận hành phù hợp với nhu cầu đi lại hàng ngày.

Mẫu xe này thuộc dòng sản phẩm của Yadea, thương hiệu xe điện đã có mặt tại nhiều thị trường. Với mức giá khoảng 16,5 triệu đồng, Odora H hướng tới nhóm khách hàng phổ thông như học sinh, sinh viên hoặc những người cần một phương tiện di chuyển tiết kiệm trong đô thị.

YADEA Odora H sở hữu thiết kế gọn gàng với kích thước tổng thể 1.800 x 745 x 1.120 mm (dài x rộng x cao). Nhờ kích thước không quá lớn, mẫu xe này khá phù hợp để di chuyển trong các tuyến phố đông đúc.

Chiều cao yên xe 750 mm giúp người lái dễ dàng chống chân, phù hợp với nhiều vóc dáng người dùng. Xe cũng có trọng lượng khoảng 90 kg, giúp việc điều khiển và xoay trở trở nên linh hoạt hơn.

Bánh xe sử dụng kích thước 12 inch phía trước và 10 inch phía sau, giúp xe giữ được độ ổn định khi vận hành. Lốp xe là loại không săm, góp phần tăng độ an toàn khi di chuyển.

Ngoài ra, YADEA Odora H được cung cấp nhiều lựa chọn màu sắc như trắng ngà, đen nhám, xanh lá trúc, xám than, xám đậm và xám kỳ lân, mang đến nhiều lựa chọn cho người dùng.

Về khả năng vận hành, YADEA Odora H được trang bị động cơ điện công suất 1500W cho phép xe đạt tốc độ tối đa khoảng 50 km/h. Nguồn năng lượng của xe đến từ bộ ắc quy 60V – 22Ah, giúp xe có thể di chuyển khoảng 80 km sau mỗi lần sạc đầy trong điều kiện tiêu chuẩn.

Thời gian sạc pin của xe dao động khoảng 8 – 10 giờ, phù hợp với việc sạc qua đêm. Bộ sạc đi kèm được tích hợp chức năng tự ngắt khi đầy, giúp tăng độ an toàn trong quá trình sử dụng. Với phạm vi hoạt động này, mẫu xe điện có thể đáp ứng tốt nhu cầu đi học, đi làm hoặc di chuyển trong phạm vi nội đô.

Bên cạnh khả năng vận hành, YADEA Odora H cũng được trang bị nhiều tiện ích đáng chú ý trong phân khúc. Xe sử dụng phanh đĩa phía trước và phanh cơ phía sau, giúp người lái kiểm soát tốc độ tốt hơn khi vận hành. Hệ thống treo gồm giảm xóc trước dạng ống lồng và giảm xóc sau lò xo giảm chấn thủy lực góp phần mang lại cảm giác êm ái hơn khi di chuyển.

Một số tiện ích đáng chú ý trên xe gồm mở khóa bằng ứng dụng điện thoại, chân chống điện, hệ thống chống trộm và bộ sạc đi kèm. Những trang bị này giúp người dùng sử dụng xe thuận tiện hơn trong quá trình di chuyển hàng ngày.

Giá xe máy điện YADEA Odora H

Với mức giá khoảng 16,5 triệu đồng, thiết kế gọn gàng và chi phí vận hành thấp, YADEA Odora H là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc xe điện giá rẻ tại Việt Nam.

Những mẫu xe điện phổ thông như Odora H đang dần trở thành phương tiện di chuyển quen thuộc trong đô thị, đặc biệt khi người dùng ngày càng quan tâm đến yếu tố tiết kiệm chi phí và thân thiện với môi trường.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện VinFast Motio: 12 triệu đồng

Motio là mẫu xe điện giá "mềm" nhất của VinFast.

Motio là mẫu xe điện giá "mềm" nhất của VinFast, vừa ra mắt đầu năm 2025 với giá khoảng 12 triệu đồng. Ưu điểm của mẫu xe này là thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, dễ sử dụng. Xe sử dụng động cơ 1.500W, không yêu cầu bằng lái nên phù hợp cho các bạn trẻ từ 16 tuổi trở lên đi học hoặc di chuyển trong thành phố.

Motio có tốc độ tối đa 49 km/h, sử dụng ắc quy cho quãng đường di chuyển khoảng 78 km mỗi lần sạc đầy. Do là xe cỡ nhỏ, cốp đựng đồ của Motio chỉ 22 lít, đủ đựng những vật dụng cơ bản. Ngoài ra, mẫu xe giá rẻ của VinFast có màn hình HMI 4,5″, phanh đĩa trước và tang trống sau.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.