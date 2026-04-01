Xe máy điện Vespa giá 16,9 triệu đồng ở Việt Nam đẹp cổ điển, pin bền, đi 70km/lần sạc, cốp rộng, rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha

Xe máy điện Vespa ở Việt Nam đẹp cổ điển, pin bền, cốp rộng, đi 70km/lần sạc

Vespa Victoria

Một trong những mẫu xe điện đáng chú ý gần đây là Vespa Victoria Việt Nhật, dòng xe scooter điện có thiết kế lấy cảm hứng từ phong cách Vespa truyền thống.

Sở hữu kiểu dáng thanh lịch, động cơ công suất 1.000W và khả năng di chuyển khoảng 60–70 km sau mỗi lần sạc, Vespa Victoria được xem là lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc xe điện giá rẻ.

Khi nhắc đến các dòng xe mang phong cách cổ điển, Vespa luôn là cái tên được nhiều người nhớ đến. Thiết kế scooter đặc trưng của Vespa đã xuất hiện từ cuối những năm 1940 và vẫn giữ sức hút đến ngày nay. Mẫu xe điện Vespa Victoria tiếp nối phong cách thiết kế này với kiểu dáng mềm mại và thanh lịch. Tổng thể chiếc xe mang nhiều đường cong bo tròn, tạo cảm giác nhẹ nhàng và thời trang.

Vespa Victoria Việt Nhật vẫn giữ lại những đặc trưng thiết kế của dòng scooter truyền thống

Tên gọi Vespa trong tiếng Ý được cho là xuất phát từ hình ảnh “ong bắp cày”, bởi dáng xe thuôn gọn cùng âm thanh động cơ đặc trưng khiến nhà sản xuất liên tưởng đến loài côn trùng này. Chính vì vậy, khi nói đến các mẫu xe mang phong cách Vespa, nhiều người vẫn nhắc đến kiểu dáng “ong bắp cày” quen thuộc.

Vespa Victoria Việt Nhật vẫn giữ lại những đặc trưng thiết kế của dòng scooter truyền thống, nhưng được bổ sung thêm một số chi tiết mới để tạo điểm nhấn hiện đại.

Xe có kích thước tổng thể 1.750 x 710 x 1.110 mm (dài x rộng x cao), khá nhỏ gọn so với nhiều mẫu xe tay ga hiện nay. Chiều cao yên xe khoảng 760 mm giúp người dùng dễ dàng điều khiển và chống chân khi dừng xe. Phần khung xe được chế tạo từ thép cao cấp, mang lại độ cứng cáp và khả năng chịu tải tốt. Tổng thể chiếc xe được lắp ráp từ nhiều linh kiện chất lượng, giúp xe vận hành ổn định và chắc chắn.

Trọng lượng của xe khoảng 82 kg, con số không quá nhẹ nhưng nhờ thiết kế cân đối, việc điều khiển xe vẫn khá dễ dàng. Tay lái nhẹ và ổn định giúp người dùng không gặp cảm giác chòng chành khi vận hành.

Yên xe được thiết kế rộng với những đường cong mềm mại, mang lại cảm giác ngồi thoải mái cho cả người lái và người ngồi sau. Phần sàn để chân cũng được làm khá rộng giúp người dùng có tư thế ngồi tự nhiên khi di chuyển.

Không chỉ chú trọng thiết kế, Vespa Victoria còn được trang bị nhiều tiện ích nhằm phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày. Một trong những điểm được nhiều người dùng đánh giá cao là cốp chứa đồ dưới yên khá rộng. Khoang chứa này có thể đựng mũ bảo hiểm, túi xách hoặc nhiều vật dụng cá nhân khác.

Cốp rộng tiện ích

Nắp cốp được đóng mở bằng chìa khóa và có viền chống nước, giúp bảo vệ đồ dùng bên trong khỏi bụi bẩn hoặc nước mưa. Ngoài ra, phần sàn để chân rộng rãi giúp người dùng có thể đặt thêm túi đồ khi cần thiết. Đây là chi tiết khá hữu ích với những người thường xuyên sử dụng xe điện để đi học, đi làm hoặc mua sắm.

Hai bên tay lái được bố trí các cụm công tắc điều khiển với thiết kế rõ ràng, dễ thao tác. Người lái có thể điều khiển các chức năng như bật tắt đèn, xi-nhan, còi hoặc điều chỉnh tốc độ một cách thuận tiện. Xe cũng được trang bị nút P Parking giúp hạn chế tình trạng vặn ga ngoài ý muốn khi dừng xe, tăng mức độ an toàn trong quá trình sử dụng.

Về khả năng vận hành, Vespa Victoria sử dụng động cơ điện công suất 1.000W, mức công suất khá phổ biến trong phân khúc xe điện tầm trung.

Động cơ này giúp xe đạt tốc độ tối đa khoảng 50 km/h, phù hợp cho nhu cầu di chuyển trong khu vực đô thị hoặc khu dân cư.

Khung xe có khả năng chịu tải lên tới 160 kg, giúp xe vận hành ổn định ngay cả khi chở hai người hoặc mang theo nhiều đồ. Xe được trang bị 5 bình ắc quy 20Ah cho phép di chuyển quãng đường khoảng 60–70 km/lần sạc đầy. Đây là phạm vi hoạt động đủ đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày như đi học, đi làm hoặc di chuyển trong thành phố.

Thời gian sạc đầy pin khoảng 8–10 giờ, phù hợp để sạc qua đêm tại nhà. Bộ sạc đi kèm có khả năng tự động ngắt khi ắc quy đầy, giúp tăng độ an toàn và hạn chế nguy cơ quá tải điện. Công nghệ ắc quy khô được sử dụng trên xe có nhiều ưu điểm như không cần tiếp nước, hạn chế rò rỉ axit và giảm nguy cơ chập cháy.

Về mặt an toàn, Vespa Victoria được trang bị hệ thống phanh đĩa ở cả bánh trước và bánh sau. Trang bị này giúp người lái kiểm soát tốc độ tốt hơn trong nhiều tình huống, đặc biệt khi cần phanh gấp. Lốp xe được thiết kế với rãnh sâu nhằm tăng độ bám đường, góp phần nâng cao độ ổn định khi di chuyển trên đường trơn trượt.

Hệ thống giảm xóc cũng được chú trọng với phuộc nhún ống lồng ở bánh trước và giảm xóc lò xo ở bánh sau. Cấu trúc này giúp hấp thụ lực từ mặt đường tốt hơn, mang lại cảm giác êm ái khi di chuyển qua các đoạn đường gồ ghề.

Một điểm đáng chú ý khác là khả năng chống nước khá tốt. Các bộ phận quan trọng như động cơ, mạch điện và ắc quy đều được đặt ở vị trí cao và có lớp bảo vệ nhằm hạn chế nước xâm nhập. Nhờ thiết kế này, xe có thể vận hành ổn định trong điều kiện trời mưa hoặc đường ướt. Tuy nhiên, người dùng vẫn nên tránh di chuyển qua khu vực ngập sâu để đảm bảo độ bền cho xe.

Với thiết kế mang phong cách Vespa cổ điển, mức giá dưới 17 triệu đồng cùng khả năng vận hành ổn định, Vespa Victoria Việt Nhật đang trở thành một trong những lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc xe điện phổ thông.

Mẫu xe này phù hợp với những người cần một phương tiện di chuyển gọn nhẹ, tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo yếu tố thẩm mỹ và tiện dụng trong cuộc sống hàng ngày.

Giá xe máy điện Vespa Victoria

Với mức giá khoảng 16,99 triệu đồng, mẫu xe này hướng đến nhóm khách hàng học sinh, sinh viên hoặc người cần phương tiện di chuyển gọn nhẹ trong đô thị.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện VinFast Motio: 12 triệu đồng

Motio là mẫu xe điện giá "mềm" nhất của VinFast, vừa ra mắt đầu năm 2025 với giá khoảng 12 triệu đồng. Ưu điểm của mẫu xe này là thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, dễ sử dụng. Xe sử dụng động cơ 1.500W, không yêu cầu bằng lái nên phù hợp cho các bạn trẻ từ 16 tuổi trở lên đi học hoặc di chuyển trong thành phố.

Motio có tốc độ tối đa 49 km/h, sử dụng ắc quy cho quãng đường di chuyển khoảng 78 km mỗi lần sạc đầy. Do là xe cỡ nhỏ, cốp đựng đồ của Motio chỉ 22 lít, đủ đựng những vật dụng cơ bản. Ngoài ra, mẫu xe giá rẻ của VinFast có màn hình HMI 4,5″, phanh đĩa trước và tang trống sau.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.