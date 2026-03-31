Xe ga 125cc giá 41 triệu đồng đẹp long lanh hơn cả SH Mode, siêu tiết kiệm xăng, rẻ hơn Lead, chỉ nhỉnh hơn Vision

Thực tế xe ga 150cc giá 59 triệu đồng của Honda có ABS và TCS như SH, rẻ hơn SH Mode, cạnh tranh Air Blade GĐXH - Xe ga 150cc lập tức thu hút sự chú ý của công chúng khi sở hữu trang bị an toàn như Honda SH, trong khi giá bán lại khá rẻ.

Xe ga 125cc đẹp long lanh hơn cả SH Mode, siêu tiết kiệm xăng

Yamaha đã chính thức ra mắt mẫu xe đặc biệt mới mang tên “Fazzio Special Edition Outdoor Fashion” tại Thái Lan, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích phong cách sống khác biệt, kết hợp giữa thời trang và tinh thần outdoor. Xe được phát triển theo thông điệp “Easy Ride Out – Ra ngoài vui vẻ thật phong cách”, dành cho giới trẻ cần một chiếc xe dễ sử dụng nhưng vẫn thể hiện rõ cá tính.

Phiên bản đặc biệt này nổi bật với tông màu vàng – xanh (BKFE-A), mang lại cảm giác tươi mới, năng động và rất phù hợp với phong cách sống ngoài trời. Xe còn được trang bị bộ phụ kiện chính hãng lên đến 9 món, giúp tăng cả tính tiện dụng lẫn ngoại hình so với bản tiêu chuẩn.

Bộ phụ kiện gồm: ốp đèn pha, ốp xi-nhan trước – sau, tấm bảo vệ chắn bùn trước, giá đỡ trước – sau, ốp cụm đồng hồ, móc treo đồ và bộ tem thiết kế riêng. Tất cả đều sử dụng vật liệu chất lượng cao như nhựa ABS và nhôm CNC, phủ bề mặt bằng công nghệ Power Coating để tăng độ bền khi sử dụng thực tế.

Về động cơ, Yamaha Fazzio Special Edition sử dụng máy 125cc, 4 thì, xi-lanh đơn, SOHC 2 van, làm mát bằng không khí, tỷ số nén 11.0:1. Xe được trang bị hệ thống phun xăng điện tử, đánh lửa TCI và Smart Motor Generator giúp khởi động êm ái, nhẹ nhàng.

Hệ truyền động tự động V-Belt giúp vận hành dễ dàng, đặc biệt phù hợp khi di chuyển trong đô thị. Xe hỗ trợ nhiên liệu E10 và E20, với bình xăng dung tích 5,1 lít.





Thiết kế tổng thể nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ chỉ 96 kg, giúp xe linh hoạt trong điều kiện giao thông thành phố. Kích thước xe dài 1.820 mm, rộng 685 mm, cao 1.125 mm, chiều cao yên 750 mm và chiều dài cơ sở 1.280 mm.

Hệ thống treo trước dạng ống lồng (telescopic), phía sau là giảm xóc đơn (unit swing), mang lại khả năng hấp thụ rung động tốt trên nhiều loại địa hình. Phanh trước dạng đĩa, phanh sau tang trống, đảm bảo an toàn khi vận hành.





Xe sử dụng bánh 12 inch với lốp không săm kích thước 110/70-12 cho cả trước và sau, tăng độ ổn định và giảm nguy cơ xì lốp.

Hệ thống chiếu sáng sử dụng đèn LED toàn bộ, bao gồm đèn pha, đèn hậu và xi-nhan, tăng tính hiện đại. Xe đi kèm ắc quy 12V 5.0 Ah, đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Yamaha Fazzio Special Edition Outdoor Fashion là lựa chọn đáng chú ý cho những ai tìm kiếm một chiếc scooter không chỉ để di chuyển mà còn thể hiện phong cách riêng. Xe được sản xuất giới hạn 2.000 chiếc, với mức giá 59.000 baht (khoảng 41 triệu đồng).

Loạt xe ga siêu đắt đỏ ở Việt Nam

Những mẫu xe tay ga có mức tiêu hao nhiên liệu tương đương với ô tô đều có đặc điểm chung là sở hữu dung tích động cơ lớn và xác xe nặng, giá cũng không hề rẻ ở Việt Nam.

X-Max 300 là mẫu xe tay ga phân khối lớn đến từ hãng xe Nhật Yamaha. Vào tháng 10/2021, dữ liệu về chiếc xe này đã xuất hiện ở web Cục đăng kiểm Việt Nam cho thấy X-Max sẽ chuẩn bị được bán.

Mặc dù chưa chính thức có mặt tại cửa hàng chính hãng, nhưng giới thạo tin cho rằng Yamaha X-Max 300 sẽ bán giá 110 – 130 triệu đồng, cạnh tranh với các mẫu xe ga cùng phân khúc động cơ như Honda SH 350i hay Vespa GTS 300.

Yamaha X-Max 300 có kích thước khá dài, mang đặc trưng của dòng xe maxi-scooter. Yên xe có thiết kế dài và được phân thành hai tầng, chỗ để chân rộng rãi nhằm mang đến sự thoải mái tối đa. Phần đầu xe nổi bật với cặp đèn pha lớn và kính chắn gió touring.

Cung cấp sức mạnh cho Yamaha X-Max 300 là động cơ xylanh đơn, dung tích 292cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 27,6 mã lực tại tua máy 7.250 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 29 Nm tại tua máy 5.750 vòng/phút.

Mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố là 4,65 lít/100 km, tương đương một chiếc ô tô cỡ A trang bị động cơ 1.0 lít như Kia Morning. Với bình xăng dung tích 13 lít, đổ đầy bình xăng RON95 theo giá mới (32.870 đồng/lít) sẽ hết 427.310 đồng.

Beverly 400 HPE chính là đối thủ đáng gườm của BMW C400GT, nhưng hiện mẫu xe này vẫn chưa được bán chính thức dù đã xuất hiện trên cổng thông tin của Cục đăng kiểm Việt Nam.

Beverly 400 HPE có kiểu dáng cùng nhiều trang bị tương đương Beverly 150cc đang bán tại thị trường Việt Nam, nhưng kích thước lớn hơn. Chiếc xe tay ga này nặng 195 kg, trang bị động cơ dung tích 399cc cho công suất tối đa 35 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe là 4,13 lít/ 100 km. Dung tích bình xăng 12,5 lít của xe hiện tại đổ đầy bình RON95 sẽ hết 410.875 đồng.

Theo tiêu chuẩn Châu Âu, Beverly 400 HPE sẵn có nhiều trang bị an toàn và tiêu chuẩn như dèn Full LED, màn hình LCD 5,5 inch, hệ thống kết nối Piaggio MIA, phanh ABS...

Honda Việt Nam đã ra mắt SH350i vào 25/8/2021 với giá bán chỉ dao động từ 145,9 – 147,5 triệu đồng, bằng một nửa so với xe được nhập khẩu từ Ý của các doanh nghiệp tư nhân.

SH350i được trang bị động cơ hoàn toàn mới eSP+, dung tích 329,6cc, SOHC xy lanh đơn 4 van, phun xăng điện tử PGM-Fi, làm mát bằng dung dịch cho công suất tối đa 28,8 mã lực tại 7.500 v/p và mô-men xoắn cực đại 31,8Nm tại 5.250 v/ph. Dữ liệu từ Cụ đăng kiểm công bố, Honda SH350i tiêu thụ 3,906 lít/100km. Với bình xăng dung tích 9,3 lít, số tiền để đổ đầy bình RON95 sẽ là 305.691 đồng.

Chính vì thiết kế Honda SH350i khá giống bản 150i nên chiếc xe này bị hạn chế dung tích bình xăng, cộng với mức tiêu hao nhiên liệu lớn dẫn đến quãng đường đi được không xa, chỉ phù hơp di chuyển trong phố, khác hẳn những chiếc scooter phân khối lớn như BMW C400GT hay Piaggio Beverly 400HPE.

Bù lại, với giá rẻ hơn nhưng SH350i vẫn có đủ các trang bị đáng tiền như phanh ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC), khóa thông minh, ngăn chứa đồ được trang bị cổng sạc USB Type-C, 2 màn hình LCD có khả năng kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh.

Dòng xe Vespa GTS Super Tech 300 ABS hiện đang bán ở Việt Nam với giá 155,4 triệu đồng được trang bị động cơ 278,3 cc, nặng 160 kg. Chính vì vậy, mẫu xe này khác biệt hẳn với những dòng Vespa máy nhỏ, khi hướng đến khách hàng nam tính và có xu hướng thích dịch chuyển đi xa.

Tuy nhiên, theo công bố từ Cục Đăng kiểm, mức tiêu hao nhiên liệu của Vespa GTS Super Tech 300 là 3,44 lít/100km, trong khi dung tích bình xăng xe là 8,5 lít nên quãng đường xe di chuyển khi đổ đầy bình chỉ vào khoảng 247 km.

Vespa GTS Super Tech 300 khác hẳn so với các mẫu GTS khác khi có sẵn một số trang bị mang tính công nghệ như màn hình TFT kích thước 4,3 inch, có thể kết nối điện thoại qua bluetooth và phần mềm Vespa Mia, phanh ABS, kiểm soát lực kéo chủ động (ASR).

Sở hữu kiểu dáng cong cong đặc trưng của thương hiệu Vespa, chiếc GTS Super Tech 300 hiện có giá bán rẻ nhất và mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất trong nhóm xe tay ga phân khối lớn sẽ là một lợi thế khi hướng đến các khách hàng có tài chính không quá thoải mái.