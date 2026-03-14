Xe ga 244cc giá 63 triệu đồng đẹp sang trọng, trang bị đỉnh cao vượt trội Honda SH, rẻ chỉ ngang SH Mode
GĐXH - Xe ga 244cc với mức giá rất rẻ, hứa hẹn sẽ đánh bại những đối thủ đã thành danh như Honda SH, Air Blade hay LEAD nhờ loạt trang bị đỉnh cao.
Xe ga 244cc đẹp sang trọng, trang bị đỉnh cao vượt trội Honda SH
Mẫu xe tay ga cổ điển Victoria Sixties 250Si+ 2026 vừa chính thức được nhà sản xuất cho ra mắt tại thị trường Trung Quốc.
Tính năng ấn tượng nhất trên Victoria Sixties 250Si+ 2026 thế hệ mới chắc chắn phải kể đến hệ thống cảm biến đỗ xe phía sau. Hệ thống này không chỉ để trang trí, mà nó hoạt động như một camera lùi, tự động quét điểm mù khi chuyển làn và thậm chí cảnh báo khi có các phương tiện đang đến từ phía sau. Tất cả các cảnh báo này đều được hiển thị trên màn hình TFT 7 inch sắc nét. Màn hình không chỉ lớn hơn đáng kể so với thế hệ cũ mà còn hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh, cho phép người dùng có thể truy cập trực tiếp vào hệ thống định vị, điều khiển trình phát nhạc, theo dõi trạng thái xe từ điện thoại của mình, thậm chí xem video ngắn trong khi chờ đèn đỏ mà không bị gián đoạn.
Chưa hết, Victoria Sixties 250Si+ 2026 được hãng trang bị sẵn camera hành trình tích hợp ống kính góc rộng. Do đó, người dùng có thể dễ dàng ghi lại những cảnh đẹp bắt gặp trên đường hay sử dụng làm bằng chứng trong trường hợp không may xảy ra tai nạn.
Victoria Sixties 250Si+ được đánh giá khá cao về độ chắc chắn của hệ thống khung gầm. Thiết kế sàn phẳng cung cấp cho người dùng không gian để chân rộng rãi và thoải mái, ngoài ra còn có thể hỗ trợ chở đồ khá thuận tiện khi cần.
Các tính năng cơ bản như khởi động không cần chìa khóa, tay nắm có sưởi ấm và camera hành trình đều đã được nhà sản xuất tích hợp sẵn cho Sixties 250Si+. Thậm chí, ngay cả hệ thống giám sát áp suất lốp cũng là trang bị tiêu chuẩn trên Victoria Sixties 250Si+.
Sixties 250Si+ mới được hãng cung cấp phanh đĩa ở cả bánh trước và bánh sau để bảo đảm an toàn. Trong khi các mẫu xe như Honda Air Blade hay LEAD chỉ được tích hợp ABS ở bánh trước, thì Victoria Sixties 250Si+ lại có ABS ở cả 2 bánh cùng với hệ thống TCS tương tự như Honda SH.
“Trái tim” của Victoria Sixties 250Si+ 2026 là khối động cơ 4 van, xi-lanh đơn có dung tích thực tế 244cc, làm mát bằng nước. Động cơ này sản sinh ra công suất tối đa 24 mã lực và mô-men xoắn cực đại 22,2 Nm, quá đủ để đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày của phần lớn người dùng sinh sống trong đô thị. Với bình xăng 8 lít, mẫu xe tay ga mới của Victoria có thể di chuyển khoảng 200 km sau mỗi lần đổ đầy nhiên liệu.
Giá xe ga 244cc Victoria Sixties 250Si+ 2026
Theo như thông tin được công bố, Sixties 250Si+ mới sẽ có giá bán 16.580 nhân dân tệ (khoảng 63,2 triệu đồng) cho phiên bản tiêu chuẩn. Trong khi đó, phiên bản hợp tác với Gulf Oil sẽ được bán với mức giá đề xuất 16.980 nhân dân tệ (khoảng 64,7 triệu đồng). So với đời cũ, mức giá của Sixties 250Si+ mới không thay đổi, nhưng mẫu xe này lại nhận được khá nhiều nâng cấp đáng chú ý.
Loạt xe ga siêu đắt đỏ ở Việt Nam
Những mẫu xe tay ga có mức tiêu hao nhiên liệu tương đương với ô tô đều có đặc điểm chung là sở hữu dung tích động cơ lớn và xác xe nặng, giá cũng không hề rẻ ở Việt Nam.
Yamaha X-Max 300: 4,65 lít/100km
X-Max 300 là mẫu xe tay ga phân khối lớn đến từ hãng xe Nhật Yamaha. Vào tháng 10/2021, dữ liệu về chiếc xe này đã xuất hiện ở web Cục đăng kiểm Việt Nam cho thấy X-Max sẽ chuẩn bị được bán.
Mặc dù chưa chính thức có mặt tại cửa hàng chính hãng, nhưng giới thạo tin cho rằng Yamaha X-Max 300 sẽ bán giá 110 – 130 triệu đồng, cạnh tranh với các mẫu xe ga cùng phân khúc động cơ như Honda SH 350i hay Vespa GTS 300.
Yamaha X-Max 300 có kích thước khá dài, mang đặc trưng của dòng xe maxi-scooter. Yên xe có thiết kế dài và được phân thành hai tầng, chỗ để chân rộng rãi nhằm mang đến sự thoải mái tối đa. Phần đầu xe nổi bật với cặp đèn pha lớn và kính chắn gió touring.
Cung cấp sức mạnh cho Yamaha X-Max 300 là động cơ xylanh đơn, dung tích 292cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 27,6 mã lực tại tua máy 7.250 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 29 Nm tại tua máy 5.750 vòng/phút.
Mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố là 4,65 lít/100 km, tương đương một chiếc ô tô cỡ A trang bị động cơ 1.0 lít như Kia Morning. Với bình xăng dung tích 13 lít, đổ đầy bình xăng RON95 theo giá mới (32.870 đồng/lít) sẽ hết 427.310 đồng.
Piaggio Beverly 400HPE: 4,13 lít/100km
Beverly 400 HPE chính là đối thủ đáng gườm của BMW C400GT, nhưng hiện mẫu xe này vẫn chưa được bán chính thức dù đã xuất hiện trên cổng thông tin của Cục đăng kiểm Việt Nam.
Beverly 400 HPE có kiểu dáng cùng nhiều trang bị tương đương Beverly 150cc đang bán tại thị trường Việt Nam, nhưng kích thước lớn hơn. Chiếc xe tay ga này nặng 195 kg, trang bị động cơ dung tích 399cc cho công suất tối đa 35 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe là 4,13 lít/ 100 km. Dung tích bình xăng 12,5 lít của xe hiện tại đổ đầy bình RON95 sẽ hết 410.875 đồng.
Theo tiêu chuẩn Châu Âu, Beverly 400 HPE sẵn có nhiều trang bị an toàn và tiêu chuẩn như dèn Full LED, màn hình LCD 5,5 inch, hệ thống kết nối Piaggio MIA, phanh ABS...
Honda SH350i: 3,906 lít/100km
Honda Việt Nam đã ra mắt SH350i vào 25/8/2021 với giá bán chỉ dao động từ 145,9 – 147,5 triệu đồng, bằng một nửa so với xe được nhập khẩu từ Ý của các doanh nghiệp tư nhân.
SH350i được trang bị động cơ hoàn toàn mới eSP+, dung tích 329,6cc, SOHC xy lanh đơn 4 van, phun xăng điện tử PGM-Fi, làm mát bằng dung dịch cho công suất tối đa 28,8 mã lực tại 7.500 v/p và mô-men xoắn cực đại 31,8Nm tại 5.250 v/ph. Dữ liệu từ Cụ đăng kiểm công bố, Honda SH350i tiêu thụ 3,906 lít/100km. Với bình xăng dung tích 9,3 lít, số tiền để đổ đầy bình RON95 sẽ là 305.691 đồng.
Chính vì thiết kế Honda SH350i khá giống bản 150i nên chiếc xe này bị hạn chế dung tích bình xăng, cộng với mức tiêu hao nhiên liệu lớn dẫn đến quãng đường đi được không xa, chỉ phù hơp di chuyển trong phố, khác hẳn những chiếc scooter phân khối lớn như BMW C400GT hay Piaggio Beverly 400HPE.
Bù lại, với giá rẻ hơn nhưng SH350i vẫn có đủ các trang bị đáng tiền như phanh ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC), khóa thông minh, ngăn chứa đồ được trang bị cổng sạc USB Type-C, 2 màn hình LCD có khả năng kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh.
Vespa GTS Super Tech 300: 3,44 lít/100km
Dòng xe Vespa GTS Super Tech 300 ABS hiện đang bán ở Việt Nam với giá 155,4 triệu đồng được trang bị động cơ 278,3 cc, nặng 160 kg. Chính vì vậy, mẫu xe này khác biệt hẳn với những dòng Vespa máy nhỏ, khi hướng đến khách hàng nam tính và có xu hướng thích dịch chuyển đi xa.
Tuy nhiên, theo công bố từ Cục Đăng kiểm, mức tiêu hao nhiên liệu của Vespa GTS Super Tech 300 là 3,44 lít/100km, trong khi dung tích bình xăng xe là 8,5 lít nên quãng đường xe di chuyển khi đổ đầy bình chỉ vào khoảng 247 km.
Vespa GTS Super Tech 300 khác hẳn so với các mẫu GTS khác khi có sẵn một số trang bị mang tính công nghệ như màn hình TFT kích thước 4,3 inch, có thể kết nối điện thoại qua bluetooth và phần mềm Vespa Mia, phanh ABS, kiểm soát lực kéo chủ động (ASR).
Sở hữu kiểu dáng cong cong đặc trưng của thương hiệu Vespa, chiếc GTS Super Tech 300 hiện có giá bán rẻ nhất và mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất trong nhóm xe tay ga phân khối lớn sẽ là một lợi thế khi hướng đến các khách hàng có tài chính không quá thoải mái.
