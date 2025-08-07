Xe máy điện giá 26 triệu sắp về Việt Nam: Rẻ hơn Vision, pin bền, chỉ bằng giá một chiếc Wave Alpha

Xe máy 70cc giá 13 triệu đồng của Honda đẹp huyền thoại, hấp dẫn hơn hẳn xe số Wave Alpha, Yamaha Exciter GĐXH - Xe máy 70cc của Honda vừa được tái sinh với phiên bản 2026 cực đẹp mắt và ấn tượng, xe được mở bán với mức giá chỉ 13 triệu đồng, rẻ nhất phân khúc.

Xe máy điện sắp có ở Việt Nam pin bền, thích hợp đi trong đô thị

Mẫu xe tay ga mới được thương hiệu xe máy TVS đăng ký tại Việt Nam trong tháng 7. Ảnh: Tổng hợp

Theo dữ liệu từ Quyển 2, Công báo sở hữu công nghiệp số 448 tập A vừa được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam công bố, hãng xe Ấn Độ TVS Motor đã đăng ký bản quyền kiểu dáng công nghiệp cho một mẫu xe máy mới tại thị trường Việt Nam.

Nhiều khả năng, đây là mẫu xe tay ga điện hoàn toàn mới mà TVS đang chuẩn bị ra mắt – được đánh giá là bước đột phá quan trọng nhất của hãng trong những năm gần đây. Theo phỏng đoán từ giới chuyên môn, mẫu xe này có thể mang tên Orbiter, tiếp nối thành công của dòng iQube trong phân khúc xe điện phổ thông tại Ấn Độ.

Đây có thể là "nhân tố mới" trên thị trường xe máy điện Việt Nam - Ảnh: NMC MOTO





Về diện mạo, xe sở hữu cụm đèn pha đặt trên tay lái, kết hợp tấm che nắng nhỏ gọn. Dải đèn LED ban ngày (DRL) tạo điểm nhấn độc đáo, kéo dài cả phía trước và sau, đồng thời tích hợp chức năng đèn báo rẽ.

Dù thông số kỹ thuật chưa được công bố chính thức, nhưng quan sát hình ảnh cho thấy bánh trước có kích thước lớn hơn bánh sau – có thể là 14 inch. Cấu hình này giúp giữ chiều cao yên ở mức phù hợp, đồng thời tăng thể tích khoang chứa đồ dưới yên – một yếu tố được người dùng đô thị đặc biệt quan tâm.

Điểm đáng chú ý là mẫu xe không có ống xả và cũng không lộ ra động cơ trục bánh sau như nhiều dòng xe điện khác. Thay vào đó, thiết kế cho thấy khả năng xe sử dụng động cơ trung tâm, truyền động bằng dây đai, kết hợp hệ thống giảm xóc đôi phía sau – hứa hẹn mang lại trải nghiệm lái êm ái và cân bằng hơn.

Ngoài ra, yên xe dài, phẳng và sàn để chân rộng rãi góp phần nâng cao tính tiện dụng, đặc biệt phù hợp với người dùng thường xuyên di chuyển trong nội đô.

Theo dự đoán của các chuyên gia, mẫu xe tay ga mới của TVS có thể sử dụng pin 2,2 kWh, cung cấp quãng đường di chuyển thực tế từ 90 đến 95 km sau mỗi lần sạc – vừa đủ cho nhu cầu đi lại hàng ngày trong thành phố. Dù thông số kỹ thuật vẫn chưa được xác thực, nhưng điều này hoàn toàn phù hợp với chiến lược định giá và phân khúc khách hàng mà TVS đang hướng đến.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đây có thể là mẫu xe ga chạy xăng (ICE) dành cho thị trường toàn cầu, không loại trừ khả năng là phiên bản kế nhiệm của TVS Dazz 110 – mẫu xe bánh lớn hiện được bán tại Việt Nam và Indonesia.

Giá xe máy điện dự kiến sắp có ở Việt Nam

Dự kiến, mẫu xe mới sẽ có giá dưới 90.000 rupee (tương đương khoảng 26 triệu đồng), thấp hơn mức giá khởi điểm khoảng 100.000 rupee (khoảng 30 triệu đồng) của TVS iQube – phiên bản xe điện đang bán tại Ấn Độ.

TVS hiện là nhà sản xuất xe máy lớn thứ ba tại Ấn Độ và xếp thứ tư toàn cầu về doanh số. Hãng chính thức gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2023 với 5 mẫu xe, bao gồm: Ntorq 125, Callisto 110, Callisto 125, Dazz 110 và Rockz 125 – mức giá dao động từ 25 đến 36 triệu đồng.

Giá bán cạnh tranh là lợi thế rõ rệt của TVS so với các đối thủ cùng phân khúc. Tuy nhiên, tại thị trường Việt Nam, điều này chưa đủ tạo nên sức hút mạnh mẽ, khi người tiêu dùng vẫn có xu hướng ưu tiên các thương hiệu quen thuộc như Honda hay Yamaha. Các hãng đến từ Đài Loan như SYM, Kymco – dù cũng đưa ra mức giá hấp dẫn – vẫn gặp nhiều khó khăn tương tự trong việc mở rộng thị phần.

Mẫu xe mới của TVS – nếu đúng là mẫu xe điện giá rẻ như dự đoán – có thể trở thành "quân bài chiến lược" để hãng đẩy mạnh cạnh tranh, nhất là khi xu hướng chuyển đổi sang xe điện đang dần phổ biến tại Việt Nam.

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.

VinFast Evo 200 Lite (19,4 triệu đồng)

VinFast Evo 200 Lite có thiết kế hướng tới nhóm khách hàng học sinh, sinh viên. Giá niêm yết trước đó của mẫu xe này ở mức 22 triệu đồng. Tuy nhiên, mới đây VinFast vừa giảm giá còn 19,4 triệu đồng.

Vinfast EVO 200 Lite được trang bị pin LFP với hành trình lên tới 205 km cho mỗi lần sạc, cực kỳ thoải mái cho nhu cầu đi học hàng ngày. Với nhu cầu đi học cách nhà tầm 10km thì có thể cả tuần các em học sinh mới cần phải sạc pin một lần. Bên cạnh đó, sức mạnh từ động cơ điện 1500W giúp xe đạt tốc độ từ 0-45 km/h chỉ sau 14 giây.

Một trong những tiện ích khiến mẫu xe này được ưa chuộng trên thị trường đó là tính năng kết nối và điều khiển xe thông minh qua ứng dụng VinFast e-Scooter, có thể định vị, chẩn đoán lỗi, kiểm tra trạng thái xe từ xa ngay trên điện thoại cá nhân, giúp phụ huynh yên tâm khi con em sử dụng mỗi ngày.



