Xe SH Mode giảm giá mạnh tay, rẻ bất ngờ khiến Vision và Lead "lép vế"
GĐXH - Giá xe SH Mode tại đại lý tiếp tục giảm mạnh, đây là thời điểm ‘vàng’ để khách hàng mua xe SH Mode với mức giá rẻ nhất trong năm.
Giá xe SH Mode mới nhất niêm yết
Giá xe SH Mode mới nhất tháng 8/2025 không thay đổi so với tháng 7/2025, từ 57,13 đến 63,8 triệu đồng tùy phiên bản.
Giá xe SH Mode mới nhất đại lý
Hiện tại, SH Mode 2025 đã có mặt tại đại lý và được chào bán với giá khá hấp dẫn, các phiên bản chỉ chênh với giá đề xuất từ 500 nghìn – 1,5 triệu đồng, thậm chí có đại lý bán ngang giá đề xuất. Sở dĩ mức giá trên được coi là hấp dẫn bởi trước đó, SH Mode từng là một trong những mẫu xe đội giá cao nhất Việt Nam, có thời điểm đại lý bán chênh hơn 10 triệu đồng so với giá đề xuất.
Bảng giá xe SH Mode mới nhất
Phiên bản
Giá đề xuất
Giá đại lý
SH Mode Tiêu chuẩn
57.132.000
58.000.000
SH Mode Cao cấp
62.139.273
63.000.000
SH Mode Đặc biệt
63.317.455
64.500.000
SH Mode Thể thao
63.808.363
65.500.000
Đánh giá xe SH Mode
Với Honda SH Mode 2025, 4 phiên bản Thể thao, Đặc biệt, Cao cấp và Tiêu chuẩn được đa dạng hóa dải màu sắc cùng những chi tiết phối màu mới. Các chi tiết như yên xe, tay dắt trước, tay dắt sau, logo…cũng được điều chỉnh về màu sắc để tạo nét tương phản tốt hơn.
Ngoài ra, các trang bị và động cơ của SH Mode 2025 không có thay đổi nào so với phiên bản cũ. Xe vẫn sử dụng cụm đèn pha sử dụng công nghệ LED với cấu trúc 2 tầng độc đáo, đem lại khả năng chiếu sáng một cách tối ưu, đồng thời cải thiện khả năng chiếu sáng khi di chuyển vào ban đêm.
Bên cạnh đó, SH Mode 2025 còn được trang bị bộ lốp không săm (vỏ không ruột). Trong đó, bánh trước sử dụng mâm nhôm đúc kích thước 16 inch mới, trong khi bánh sau có kích cỡ 14 inch.
Mẫu xe ga của Honda vẫn tích hợp nhiều tiện ích, bao gồm: Hệ thống khóa thông minh Smart Key, hộc để đồ trước bên trái tích hợp cổng sạc USB, cốp đựng đồ dưới yên 18,5 lít, sàn xe rộng, hệ thống chống bó cứng phanh ABS….
Về vận hành, SH Mode 2025 được trang bị khối động cơ eSP+ với 4 van, dung tích 124,8 cc và làm mát bằng dung dịch. Động cơ này cho công suất tối đa 11 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 11,7 Nm tại 5.000 vòng/phút, tích hợp công nghệ phun xăng điện tử PGM – FI, hệ thống ngắt động cơ tạm thời Idling Stop, bộ đề tích hợp ACG và hệ thống kiểm soát hơi xăng EVAPO.
Lưu ý: Bảng giá trên chưa bao gồm phí thuế trước bạ + phí ra biển số + phí bảo hiểm dân sự. Giá bán có thể thay đổi tùy theo đợt và khu vực bán xe, người tiêu dùng nên đến các đại lý để có thể tham khảo giá một cách chính xác nhất.
