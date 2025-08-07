Xe SH Mode giảm giá mạnh tay, rẻ bất ngờ khiến Vision và Lead "lép vế"

Xe ga giá 30 triệu đồng đẹp như SH Mode, Lead, rẻ hơn Vision có gì đặc biệt? GĐXH - Xe ga mới rẻ hơn cả Honda Vision vừa ra mắt đang thu hút dân tình bởi thiết kế sánh ngang LEAD và SH Mode.

Giá xe SH Mode mới nhất niêm yết

Giá xe SH Mode mới nhất tháng 8/2025 không thay đổi so với tháng 7/2025, từ 57,13 đến 63,8 triệu đồng tùy phiên bản.

Giá xe SH Mode mới nhất đại lý

Hiện tại, SH Mode 2025 đã có mặt tại đại lý và được chào bán với giá khá hấp dẫn, các phiên bản chỉ chênh với giá đề xuất từ 500 nghìn – 1,5 triệu đồng, thậm chí có đại lý bán ngang giá đề xuất. Sở dĩ mức giá trên được coi là hấp dẫn bởi trước đó, SH Mode từng là một trong những mẫu xe đội giá cao nhất Việt Nam, có thời điểm đại lý bán chênh hơn 10 triệu đồng so với giá đề xuất.

Bảng giá xe SH Mode mới nhất

Phiên bản Giá đề xuất Giá đại lý SH Mode Tiêu chuẩn 57.132.000 58.000.000 SH Mode Cao cấp 62.139.273 63.000.000 SH Mode Đặc biệt 63.317.455 64.500.000 SH Mode Thể thao 63.808.363 65.500.000

Đánh giá xe SH Mode

Với Honda SH Mode 2025, 4 phiên bản Thể thao, Đặc biệt, Cao cấp và Tiêu chuẩn được đa dạng hóa dải màu sắc cùng những chi tiết phối màu mới. Các chi tiết như yên xe, tay dắt trước, tay dắt sau, logo…cũng được điều chỉnh về màu sắc để tạo nét tương phản tốt hơn.





SH Mode 2025

Ngoài ra, các trang bị và động cơ của SH Mode 2025 không có thay đổi nào so với phiên bản cũ. Xe vẫn sử dụng cụm đèn pha sử dụng công nghệ LED với cấu trúc 2 tầng độc đáo, đem lại khả năng chiếu sáng một cách tối ưu, đồng thời cải thiện khả năng chiếu sáng khi di chuyển vào ban đêm.





SH Mode 2025 còn được trang bị bộ lốp không săm

Bên cạnh đó, SH Mode 2025 còn được trang bị bộ lốp không săm (vỏ không ruột). Trong đó, bánh trước sử dụng mâm nhôm đúc kích thước 16 inch mới, trong khi bánh sau có kích cỡ 14 inch.

Mẫu xe ga của Honda vẫn tích hợp nhiều tiện ích

Mẫu xe ga của Honda vẫn tích hợp nhiều tiện ích, bao gồm: Hệ thống khóa thông minh Smart Key, hộc để đồ trước bên trái tích hợp cổng sạc USB, cốp đựng đồ dưới yên 18,5 lít, sàn xe rộng, hệ thống chống bó cứng phanh ABS….





SH Mode 2025 được trang bị khối động cơ eSP+ với 4 van.

Về vận hành, SH Mode 2025 được trang bị khối động cơ eSP+ với 4 van, dung tích 124,8 cc và làm mát bằng dung dịch. Động cơ này cho công suất tối đa 11 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 11,7 Nm tại 5.000 vòng/phút, tích hợp công nghệ phun xăng điện tử PGM – FI, hệ thống ngắt động cơ tạm thời Idling Stop, bộ đề tích hợp ACG và hệ thống kiểm soát hơi xăng EVAPO.

Lưu ý: Bảng giá trên chưa bao gồm phí thuế trước bạ + phí ra biển số + phí bảo hiểm dân sự. Giá bán có thể thay đổi tùy theo đợt và khu vực bán xe, người tiêu dùng nên đến các đại lý để có thể tham khảo giá một cách chính xác nhất.



